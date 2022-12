Craig Gordon: le gardien de Hearts and Scotland émet un message provocateur après la pause de la double jambe de fin de saison | Nouvelles du football

Le gardien de but des Hearts, Craig Gordon, a répondu aux informations selon lesquelles il prendrait sa retraite du football après avoir subi une double pause de fin de saison.

L’international écossais a été étiré lors d’un match nul 2-2 avec Dundee United la veille de Noël après une collision accidentelle avec Steven Fletcher.

Gordon, qui aura 40 ans le soir du Nouvel An, craignait auparavant que sa carrière remonte à plus de dix ans à la suite d’une grave blessure au genou et a été libéré par Sunderland après son transfert de 9 millions de livres sterling au Stadium of Light.

Gordon s’est blessé lors d’un match nul 2-2 contre Dundee United en Premiership écossaise



“J’ai joué à ce jeu assez longtemps pour savoir que je ne peux rien tenir pour acquis”, a déclaré Gordon, dont le contrat Hearts court jusqu’à l’été 2024.

“Quand j’ai été” radié “avec des blessures auparavant, chaque match est un de plus que parfois, je pensais que je pourrais en avoir.

“Je sais ce qui m’attend, car j’ai déjà emprunté cette route et je le referai, mais avec des béquilles pour l’instant.

“Notre équipe médicale a fait un excellent travail sur le terrain. Le personnel et les chirurgiens de l’hôpital Ninewells qui ont pratiqué mon opération le jour de Noël, et tous ceux qui se sont occupés de moi ont été brillants.

“Le club, mes coéquipiers et tous ceux qui ont envoyé des messages pour ma famille et moi, vous avez tous contribué à me donner le meilleur départ possible pour ma récupération et je vous en suis vraiment reconnaissant. 40 demain, je n’ai pas trop mal fait considérant!”

Neilson : Gordon « est un guerrier »

Image:

Le patron de Hearts, Robbie Neilson, pense que Gordon travaillera pour revenir de sa pause à deux jambes





Le patron des Hearts, Robbie Neilson, a confirmé que l’attaquant Lawrence Shankland avait été nommé capitaine des Hearts en l’absence de Gordon, mais espère retrouver le gardien un jour.

“Lawrence est un leader au sein du groupe”, a déclaré Neilson. “Je pense qu’il y a une opportunité avec lui de se développer davantage.

“Craig Gordon restera le capitaine du club mais nous avons besoin d’un capitaine sur le terrain, au jour le jour et sur le terrain et ce sera Lawrence. J’ai parlé à quelques-uns des joueurs seniors et il était le principal candidat pour nous.

“Je peux le voir devenir un très bon capitaine sur le terrain. Il a les attributs, il jouera chaque semaine, meilleur buteur. Il a aussi un peu de lui.

Image:

Lawrence Shankland sera le capitaine de Hearts pour le reste de la saison





“J’ai beaucoup parlé à Craig et je suis allé le voir le lendemain de Noël. Il est très déçu de ce qui s’est passé mais parle maintenant des délais pour revenir.

“Je connais Craig depuis très, très longtemps et c’est un guerrier. Il a déjà fait face à l’adversité des blessures et est revenu plus fort, donc je ne doute pas qu’il abordera cela de la même manière.

“Pour l’instant, il s’agit de repos et de récupération. Il n’y a aucune pression sur lui car il recevra les meilleurs soins médicaux et installations de réadaptation possibles à Hearts.

“Je voudrais également remercier notre équipe médicale et le personnel du NHS Scotland à Ninewells pour avoir prodigué à Craig les meilleurs soins possibles dans une situation difficile.”