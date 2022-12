Craig Gordon absent pour la saison après que le gardien des Hearts ait subi une double fracture de la jambe | Nouvelles du football

Hearts a confirmé que le gardien Craig Gordon manquera le reste de la saison après avoir subi une double fracture de la jambe.

Le capitaine du club a été blessé lors du match nul 2-2 avec Dundee United la veille de Noël lors d’une collision accidentelle avec Steven Fletcher.

Gordon a été emmené sur une civière et a subi une fracture du péroné et du tibia.

Gordon, qui aura 40 ans le soir du Nouvel An, a un contrat avec Hearts jusqu’à l’été 2024, mais la blessure soulèvera des inquiétudes quant au reste de sa carrière de joueur.

Le manager de Hearts, Robbie Neilson, a déclaré au site Web du club: “Nos pensées vont avant tout à Craig et à sa jeune famille. Cela a été une période incroyablement pénible pour eux, surtout à Noël, et tout le monde au club est là pour leur offrir tout notre soutien.

“C’est évidemment un coup dur de perdre un joueur aussi influent que Craig pour le reste de la saison, mais pour être honnête, tout ce à quoi tout le monde pense en ce moment, c’est à son bien-être.

“Je connais Craig depuis très, très longtemps et c’est un guerrier. Il a déjà fait face à l’adversité des blessures et est revenu plus fort, donc je ne doute pas qu’il abordera cela de la même manière.

“Pour l’instant, il s’agit de repos et de récupération. Il n’y a aucune pression sur lui car il recevra les meilleurs soins médicaux et installations de réadaptation possibles à Hearts.

“Je voudrais également remercier notre équipe médicale et le personnel du NHS Scotland à Ninewells pour avoir prodigué à Craig les meilleurs soins possibles dans une situation difficile.”