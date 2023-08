L’entraîneur-chef de l’Inde, Craig Fulton, a salué le jeu « structuré » et « constant » de son équipe lors de la défaite 4-0 des rivaux pakistanais lors de leur match de hockey pour le Trophée des champions d’Asie et il cherche à ce que ses joueurs continuent dans la même veine en demi-finale contre Japon.

La victoire complète de l’Inde 4-0 lors de son dernier match de championnat à la ronde mercredi a éliminé le Pakistan du tournoi. L’Inde invaincue a dominé le classement avec quatre victoires et un match nul et affrontera le Japon en demi-finale vendredi.

« Nous avons joué un match bien structuré. Nous avons raté quelques occasions au quatrième quart, mais nous avons bien fait dans l’ensemble », a déclaré Fulton lors de la conférence de presse d’après-match.

« Nous avons eu une bonne régularité à chaque quart-temps, ce que nous avons fait de même lors du match contre le Japon (le 4 août, qui s’est soldé par un match nul 1-1). »

Le Japon s’est faufilé en demi-finale devant le Pakistan grâce à une meilleure différence de buts, bien que les deux équipes aient récolté cinq points chacune. Le Japon avait moins deux buts d’écart contre moins cinq pour le Pakistan.

En fait, la Corée, troisième, a également obtenu cinq points, mais elle a une différence de buts de moins un.

«Nous avons également eu plus de pénétration dans le cercle à chaque trimestre que le Japon. Donc, il s’agira de maintenir la cohérence et de ne pas le faire dans un seul sens », a déclaré Fulton à propos de la demi-finale contre le Japon.

Le Pakistan s’est vu refuser un but après un renvoi vidéo au début du premier quart-temps au motif que le ballon avait touché le corps d’un joueur avant qu’il ne marque. L’entraîneur pakistanais Muhammad Saqlain s’est plaint plus tard que le premier corner de l’Inde à partir duquel les hôtes avaient pris l’avantage 1-0 sur le coup de drag du capitaine Harmanpreet Singh avait été accordé à tort.

« Nous avons concédé sur le premier corner de pénalité de l’Inde, mais c’est sorti de la main. Le deuxième arbitre a informé que ce n’était pas un PC, mais l’autre arbitre ne l’a pas entendu », a déclaré Saqlain.

«Nous avons perdu la référence dans le processus. De telles erreurs ne peuvent pas se produire à ce niveau, surtout lorsque nous affrontons les meilleures équipes du monde. Ainsi, le niveau d’arbitrage doit être amélioré, ce qui a été incohérent tout au long de l’événement », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les décisions d’arbitrage dans le match, Fulton a joué avec une batte droite.

« C’est à cela que servent les renvois vidéo. Il (le but refusé par le Pakistan) a été marqué sur le corps. Mais il y a des buts que les arbitres ne peuvent pas refuser.

« En fin de compte, ils (le Pakistan) ont bien joué. Ils ont eu des occasions, mais nous avons bien défendu et les buts ont été comptés au bon moment. »

Jugraj Singh a marqué le troisième but de l’Inde au troisième quart sur un corner de pénalité.

Interrogé sur le processus de prise de décision concernant Jugraj étant invité à prendre le croner de pénalité, Fulton a déclaré que c’était prévu et que « tout s’est passé dans les coulisses ».

« Nous faisons beaucoup d’études là-dessus. Je ne peux pas tout vous dire, mais finalement, il (Jugraj) doit l’exécuter. Donc, il mérite tout le crédit pour cela.

« Pendant l’échauffement, j’ai vu Jugraj faire un bon film, et je lui ai dit : ‘Quand je t’appelle pour filmer, c’est comme ça que tu le fais’. En fin de compte, cela a fonctionné. Mais, parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Je suis content que cela ait fonctionné aujourd’hui. »

Le capitaine Harmanpreet Singh a frappé deux fois sur penalty pour jouer un rôle majeur dans la victoire.

« En ce qui concerne mon drag-flick, même si je rate un ou deux coups, je sais que j’aurai plus d’opportunités, et mon objectif est d’essayer de les convertir. »

Mardi, Saqlain avait déclaré que l’Inde ne jouait pas au hockey structuré.

Interrogé sur les commentaires d’avant-match de Saqlain, Harmanpreet a simplement déclaré que l’Inde chercherait à améliorer la structure si tel était effectivement le cas.

« Si nous gagnons sans jouer dans une structure, nous essaierons d’améliorer notre structure. Il nous a donné une bonne leçon », a-t-il déclaré.

Concernant le processus de prise de décision de l’équipe indienne, Harmanpreet a déclaré: «Nous avons discuté de choses lors de chaque réunion d’équipe. Notre graphique a augmenté. On nous dit dans quel domaine nous nous améliorons et comment rester mentalement fort et instaurer la confiance.

« Nous avons toujours discuté avant chaque match du fait que nous ne devons pas oublier notre match d’origine. Il y aura une pression de la foule. Mais, vous devrez garder votre responsabilité et rester concentré. Nous avons bien fait aujourd’hui (mercredi) mais nous aurions pu faire encore mieux », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain Mandeep Singh a fait preuve d’un grand sang-froid contre le Pakistan, et Fulton a expliqué à quel point il est difficile de jouer à son poste.

« La position de Mandeep n’est pas facile à jouer dans l’équipe car il y a beaucoup de défense et d’attaque. Mais c’est un professionnel chevronné et il sait y jouer, et il le fait depuis longtemps. Il met son expérience en jeu et il s’en sort bien », a déclaré l’entraîneur.

