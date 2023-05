Craig Fulton, entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin

À peine deux semaines après son nouveau rôle d’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey masculin, le Sud-Africain Craig Fulton est assez clair sur ses objectifs : devenir l’équipe numéro un en Asie et se qualifier pour les Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris.

Fulton, qui a été témoin de l’essor du hockey belge depuis 2018, souhaite que l’Inde domine d’abord le hockey asiatique, puis le traduise progressivement sur la scène mondiale.

« Ce que j’ai en tête, c’est d’être l’équipe n°1 en Asie. Sans aucun doute, c’est l’un des objectifs que nous voulons atteindre et être là de manière constante, puis pousser parce que si nous sommes assis aux 4e et 5e rangs mondiaux, vous devez constamment essayer d’atteindre le podium », a déclaré Fulton lors de sa première interaction avec les médias. , tenue virtuellement.

« Lorsque vous avez accumulé suffisamment d’expérience et que vous avez un plan de match qui convient à tous les individus, vous pouvez certainement continuer pour entrer en finale et les gagner.

« La priorité est de se qualifier pour les JO de Paris via les Jeux asiatiques. C’est notre priorité n°1. En utilisant la FIH Pro League, les quatre nations en Espagne, puis le Trophée des Champions d’Asie, nous voulons vraiment nous préparer pour être forts et être en mesure de nous qualifier immédiatement », a-t-il ajouté.

Fulton a obtenu un succès exemplaire lors de ses précédents mandats en tant qu’entraîneur. Son ascension vers la gloire a commencé par un passage en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe masculine irlandaise entre 2014 et 2018, lorsque l’équipe s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio 2016.

C’était la première qualification olympique de l’équipe irlandaise en 100 ans. Cet exploit historique lui a également valu le prix de l’entraîneur de l’année de la FIH en 2015.

Fulton a également travaillé comme entraîneur adjoint avec les champions olympiques en titre, la Belgique, en route vers la médaille d’or à Tokyo. Il faisait également partie de l’équipe d’entraîneurs belges lors de leur victoire en Coupe du monde 2018 à Bhubaneswar.

Le Sud-Africain a été franc sur son évaluation de l’équipe indienne actuelle, affirmant qu’il y avait un écart entre elle et les deux ou trois meilleures équipes du monde.

« Nous ne sommes pas la meilleure équipe mais nous sommes une bonne équipe. Nous avons du travail à faire mais en même temps, nous sommes des adversaires très difficiles à jouer, peu d’équipes aiment nous jouer », a déclaré Fulton.

« Mais de manière réaliste, là où nous sommes en ce moment, il y a un écart entre nous et les équipes mondiales n ° 1 et 2 et nous devons travailler (pour combler l’écart). »

