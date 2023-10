Craig Counsell, l’homme en partie responsable de la prolongation de la sécheresse des World Series à Cleveland il y a un quart de siècle, pourrait être le manager qui mettra un terme à l’hexagone. Counsell a rencontré lundi les dirigeants des Guardians à Cleveland au sujet du poste de direction du club vacant, ont indiqué plusieurs sources de la ligue.

Des sources de la Ligue ont indiqué que Counsell aurait une prochaine entrevue avec les Mets de New York, mais la date officielle de cette réunion n’était pas encore connue lundi matin. Pendant ce temps, les Brewers de Milwaukee visent à conserver leur manager de longue date, et certains espoirs internes, suggèrent des sources de la ligue, existent qu’ils le feront. En tant que l’un des managers les plus appréciés du jeu, il va de soi que toutes les équipes ayant un poste vacant sont intéressées par Counsell, même si certaines équipes seront plus attrayantes pour lui que d’autres.

Counsell a marqué le point gagnant lors de la 11e manche du septième match des World Series en 1997, propulsant les Marlins, à leurs débuts, à un titre et envoyant Cleveland à une autre défaite écrasante. La sécheresse du championnat des Gardiens s’élève à 75 ans, la plus longue période active pour une équipe sportive professionnelle dans une ville.

Counsell pourrait être le dernier candidat – et certainement le plus expérimenté – à visiter les bureaux des Gardiens à Progressive Field ce mois-ci. Stephen Vogt, qui a pris sa retraite en 2022 après une décennie dans la cour des grands en tant que compagnon receveur, serait également pris en considération. Vogt a été apprenti entraîneur au sein de l’équipe de Counsell à Milwaukee en 2018 alors qu’il se remettait d’une blessure à l’épaule.

Les Guardians avaient prévu d’identifier un successeur à Terry Francona d’ici la fin octobre, a indiqué une source, mais la disponibilité de Counsell a brouillé leur processus, qui a débuté avec environ 45 candidats. Cleveland a interviewé l’entraîneur du banc des Cubs Andy Green, l’entraîneur du premier but des Dodgers Clayton McCullough, l’entraîneur du banc des Yankees Carlos Mendoza et l’entraîneur de l’enclos des releveurs des Giants Craig Albernaz. Le club s’est également entretenu avec les candidats internes John McDonald et Chris Valaika.

Aucune des autres options de Cleveland ne peut égaler le palmarès de Counsell, le manager le plus gagnant des Brewers. Le contrat de Counsell avec Milwaukee, l’équipe de sa ville natale, expire officiellement mardi, mais les Brewers ont accordé aux Guardians et aux Mets la permission de lui parler.

Plusieurs personnes au sein de l’industrie s’attendent à ce que le président des opérations baseball des Mets, David Stearns, fasse sortir Counsell de Milwaukee, mais Cleveland a également agi de manière agressive. Pour les Mets et Stearns, Counsell représente un choix judicieux. Counsell et Stearns ont connu ensemble la série la plus réussie du baseball des Brewers de 2015 à 2022. De 2018 à 2021, les Brewers se sont qualifiés pour les séries éliminatoires chaque saison, établissant un record de franchise et égalant le nombre de fois (quatre) où ils avaient déjà atteint les séries éliminatoires.

De plus, le propriétaire des Mets, Steve Cohen, le propriétaire le plus riche du baseball, pourrait faire de Counsell le manager le mieux payé du baseball. Malgré leur masse salariale toujours dérisoire, les Guardians ont fait de Francona l’un des managers les mieux payés de la ligue tout au long de son mandat de 11 ans.

Counsell possède un effet de levier dans toutes les situations, surtout lorsqu’il s’agit des Brewers. Il serait incroyablement difficile de le remplacer à Milwaukee. Counsell, qui vit toute l’année dans le Wisconsin, aurait gagné 3,5 millions de dollars la saison dernière. Ses proches ont suggéré que la possibilité d’augmenter le plancher des salaires des cadres signifiait beaucoup pour Counsell. Il semble que si les Brewers veulent le signer à nouveau, le propriétaire Mark Attanasio devra faire une offre solide.

(Photo : Patrick McDermott/Getty Images)