Craig Counsell dit que le travail des Cubs offre « un nouveau défi »

Environ 24 heures après l’annonce choquante de la nomination de Craig Counsell comme manager des Cubs de Chicago, l’ancien skipper des Milwaukee Brewers s’est rendu disponible mardi pour une courte séance de questions-réponses avec un groupe sélectionné de médias locaux, dont le Journal Sentinel.

Counsell, qui aurait reçu un contrat record de 40 millions de dollars sur cinq ans pour remplacer David Ross dans l’abri de Wrigley Field, a clairement fait part de ses intentions à l’avance.

Ce fut l’occasion pour lui de tendre la main et d’expliquer sa décision aux fans et de ne pas ressasser tous les détails qui l’ont conduit au point de quitter les Brewers, bien que Counsell ait offert quelques brefs aperçus du processus.

“Mon objectif ici est vraiment de remercier la communauté de Milwaukee”, a déclaré Counsell.

Counsell devrait être présenté comme le nouveau manager des Cubs lundi à Chicago, et il est possible que plus de détails soient connus à ce stade.

En attendant, voici ce que Counsell avait à dire.

De nombreux fans des Brewers sont blessés par votre décision. Que leur dites-vous ?

Conseiller: « Je pense qu’au cours de ce processus, il est devenu clair que j’avais besoin et que je voulais un nouveau défi professionnel. En même temps, écoutez, je suis reconnaissant de faire partie de cette communauté. Et cela va continuer, espérons-le, parce que cela n’a rien à voir avec le baseball, cette partie-là. J’ai hâte de faire partie d’une nouvelle communauté et, j’espère, d’avoir un impact positif sur notre communauté également. Mais au fur et à mesure que je l’ai traversé, il est devenu évident que j’avais besoin d’un nouveau défi.

Plus:« Seigneur, aie pitié » : la décision choquante de Craig Counsell amène la rivalité Brewers-Cubs sur un nouveau territoire

Réalisant que tout cela est encore si nouveau, envisagez-vous de continuer à vivre à Whitefish Bay à l’avenir ?

Conseiller: « C’est tout nouveau. À court terme, je ne prévois rien qui change pour moi à cet égard.

Le choc n’est pas tant que vous ayez quitté les Brewers, mais que vous ayez quitté les Brewers pour les Cubs de toutes les équipes. Pouvez-vous expliquer votre réflexion ?

Conseiller: « En examinant ma décision, vous tenez compte d’un certain nombre de choses, et le défi de cette industrie est qu’il y a un emploi dans 30 endroits dans 30 villes différentes et que je préserve toujours ce que je pense être une situation formidable (famille- sage). J’ai pu le faire, mais aussi relever un défi professionnel. Mais la proximité rendait cela attractif.

Cela dit, à quel point a-t-il été difficile d’appuyer sur la gâchette et de faire le pas, compte tenu du fait que vous avez été l’ultime condamné à perpétuité des Brewers ?

Conseiller: « Hier, c’était une journée chargée d’émotion. Au début, j’étais triste, puis heureuse, puis je pleurais, puis je riais. Alors, j’ai parcouru tout ça. C’est tout ce qui fait une journée vraiment bien remplie. Voilà donc l’immédiateté de la chose. Je veux dire, il y en avait beaucoup hier. Je comprends que c’est une décision qui a touché beaucoup de gens. Et je prends cela très au sérieux. Et bien sûr, cela est entré dans l’équation.

Selon vous, quel sera votre héritage avec les Brewers ?

Conseiller: «Je veux dire, écoute, je suis reconnaissant pour mon temps ici. Mon lien avec les gens ne change pas à mes yeux. J’ai vraiment développé des relations belles et solides, qui se sont renforcées au cours d’une période émotionnelle, et ces relations dureront pour toujours. Et, vous savez, c’est votre héritage pour moi, ce sont vos relations. Et donc, ceux-ci comptent pour moi, et ils sont forts et profonds. Et j’en suis fier. C’est ce qui a tout signifié pour moi lors des appels téléphoniques avec les joueurs hier. C’est ce qui est important pour moi. Le reste, vous savez, c’est juste un peu plus tard.

A part la proximité, qu’est-ce qui vous plaît d’autre dans votre nouvelle situation ?

Conseiller: « Je veux dire, c’est juste, c’est un défi pour moi avec une organisation qui est très bien placée et qui essaie juste de faire des choses spéciales. Donc, cette partie est certainement excitante et séduisante. Et vous savez, c’est un défi. Ça va être dur. C’est effrayant. Parce que le changement fait peur. Mais parfois, il faut sortir de cette zone de confort, et cela rend les choses passionnantes.

Vous êtes-vous permis d’anticiper le 27 mai prochain, lorsque les Cubs viendront pour la première fois à l’American Family Field ?

Conseiller: “Je vais vous donner une autre chance (de demander) alors.”

Lorsque vous avez appelé Mark Attanasio lundi matin, était-ce uniquement pour lui annoncer votre départ ?

Conseiller: “Oui. Nous avons évidemment eu des conversations avant cela.

Plus:« Craig nous a perdus et il a perdu notre communauté : » Le propriétaire des Brewers, Mark Attanasio, discute du départ de Craig Counsell

Plus:Le propriétaire des Brewers, Mark Attanasio, affirme que l’ensemble du personnel d’entraîneurs sera de retour pour 2024. Qu’est-ce que cela signifie pour un nouveau manager ?

Dans quelle mesure était-il important pour vous de relever la barre des salaires des managers dans les ligues majeures ?

Conseiller: « Écoutez, je voulais juste que le marché décide. C’est ça.”

Pouvez-vous nous dire si votre relation avec la direction ou la propriété est devenue plus tendue au cours des dernières saisons ?

Conseiller: « Je ne suis pas d’accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Je pense beaucoup à Matt Arnold. J’ai une grande estime pour David Stearns. J’ai une grande estime pour Mark. Mark a été incroyablement gracieux lors de notre dernier appel téléphonique ensemble. Je n’ai aucune rancune. Ils devaient prendre une décision et je devais prendre une décision. C’est ça.”

Envisagez-vous d’amener un membre de votre équipe de Milwaukee à Chicago avec vous ?

Conseiller: « Évidemment, je dois prendre ces décisions mais je ne l’ai pas fait. Je suis dans une phase de bonjour et d’au revoir en ce moment.

Êtes-vous sorti aujourd’hui ? Quelles ont été les réactions des gens si c’est le cas ?

Conseiller: « J’ai, en grande partie, été simplement touché par les commentaires des gens, c’est sûr. J’en suis reconnaissant. Votre lien avec les gens ne change pas – je n’ai pas l’intention que cela change, et votre lien avec une communauté ne doit pas nécessairement changer à cause de cela. Parce que cette partie-là, je sais que c’est grâce au baseball que peut-être les gens savent qui je suis. Mais cela n’a rien à voir avec mon lien avec la communauté. Et je pense que c’est séparé. Je sais que le fandom dit que ce n’est pas le cas, mais je pense que c’est distinct.

Plus:Rapports et rumeurs sur la recherche de dirigeants des Brewers ; Dernier : Pat Murphy, candidats externes

Plus:Quels seraient les candidats pour remplacer Craig Counsell en tant que manager des Milwaukee Brewers ? Spéculons