Craig Cohon : Un homme d’affaires parcourt plus de 2 600 miles de Londres à Istanbul pour promouvoir la capture du carbone | Nouvelles du monde

Un homme d’affaires devenu militant a parcouru plus de 2 600 miles à travers 14 pays dans le cadre de sa campagne climatique pour promouvoir la capture du carbone.

Craig Cohon a parcouru plus de 153 jours après avoir commencé à Trafalgar Square à Londres début janvier, et a franchi la ligne d’arrivée au pont de Galata dans la ville turque d’Istanbul lundi, qui est également la Journée mondiale de l’environnement et son 60e anniversaire.

Il a traversé 82 villes et villages au cours de son voyage, notamment en France, en Belgique, en Allemagne, en Pologne et en Hongrie, dans le cadre de ses efforts pour supprimer son empreinte carbone à vie.

Il a décrit sa marche de 2 640 milles (4 250 km) comme une métaphore de « l’action et de la cohérence » nécessaires pour lutter contre le changement climatique alors que le monde est « accro aux combustibles fossiles ».

L’homme d’affaires, qui avait auparavant un style de vie » décadent « , s’est concentré sur l’élimination du carbone et » l’inversion de son empreinte carbone à vie depuis 1963 « .

Son empreinte carbone personnelle équivalait à 8 147 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone) au cours de sa vie jusqu’à présent, soit 28 fois la moyenne mondiale.

Et il a exhorté les autres à « faire la différence » et à « faire le changement ».

M. Cohon, qui a parcouru 15 à 22 milles par jour (25 à 35 km) lors de son défi, a déclaré: « Nous n’avons pas à attendre les entreprises, nous n’avons pas à attendre les politiciens, nous pouvons faire le changement.

« Tout le monde n’a pas à marcher 153 jours et à se concentrer sur l’élimination du carbone et à supprimer son empreinte carbone à vie comme je l’ai fait, mais faites ce que vous pouvez faire et cela fera une différence. »

Il se souvient d’avoir traversé un pont en Hollande où il y avait « des milliers de camions diesel », d’avoir descendu un canal entre Hanovre et Berlin où se trouvaient des barges transportant du charbon et d’avoir dormi dans un relais routier à côté de la plus grande aciérie de l’est de l’Allemagne.

« Cela a continué et cela a continué – ces petits moments qui montrent à quel point nous sommes ancrés dans le système que nous essayons de changer », a-t-il déclaré.

Il y a deux ans, le Canadien, basé à Londres, a commencé à essayer de rattraper son empreinte.

Il a fait don de 1 million de dollars (800 000 £) de son fonds de pension à des projets d’élimination du carbone – qui éliminent le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Sa campagne Walk It Back promeut de tels projets et il se décrit désormais comme « un athlète d’ultra-endurance accidentel ».

Alors que la marche de M. Cohon a annulé l’utilisation des voyages en avion, il envisage maintenant de voler d’Istanbul à Chicago pour voir sa fille.

Il a dit: « Suis-je un hypocrite? À 100%. Je n’ai pas réussi à avoir une vie nette zéro … mais tant que je commence à combler cet écart pour arriver à zéro net.

« Quand je prends l’avion, j’enlève mon carbone et je m’assure de payer pour un carburant durable. »