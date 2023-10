Craig Coates de Big Brother méconnaissable à 18 ans après s’être fait tatouer et avoir rejoint la Marine

L’ANCIENNE star de Big Brother, Craig Coates, est complètement différente maintenant, 18 ans après le tournage de son apparition dans l’émission de téléréalité.

Le candidat de la saison six a survécu dans la maison de Big Brother jusqu’à seulement deux jours avant la finale.

Rex

Rex

Facebook /@Craig Coates

Des années plus tard, il semble méconnaissable après avoir rejoint la Marine[/caption] Facebook /@Craig Coates

Il a également eu deux manches tatouées[/caption]

À l’époque, Craig était un coiffeur de 20 ans à Norfolk et se décrivait comme « en forme, fantaisiste et trompeur ».

Désormais, la star de télé-réalité est méconnaissable après avoir été tatouée et avoir rejoint la Marine.

Bien qu’il ait toujours l’air aussi effronté que dans la série, l’icône gay arbore désormais deux manches pleines de tatouages ​​sur le thème de l’océan.

Il a également une phrase inconnue écrite en demi-cercle sous ses clavicules.

Lors de l’émission Big Brother en 2005, le jeune homme portait ses cheveux dans un chignon hérissé qui était populaire à l’époque.

Maintenant, Craig a une coupe rasée et n’aime plus être rasé de près, arborant une légère moustache et du chaume.

Il s’est engagé un temps dans l’armée en 2013, mais est depuis revenu à ses premières amours : la coiffure.

À la Big Brother House, il a développé une amitié étroite avec l’éventuel vainqueur Anthony Hutton.

Les deux hommes avaient le même travail et semblaient former une relation amoureuse pendant le spectacle, mais après que Craig ait été expulsé de la maison, Anthony a affirmé qu’il était « obsessionnel ».