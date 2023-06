Craig Brown: l’ancien patron d’Ecosse, d’Aberdeen, de Motherwell, de Clyde et de Preston décède à l’âge de 82 ans | Nouvelles du football

L’ancien entraîneur écossais Craig Brown est décédé à l’âge de 82 ans.

Né à Glasgow en 1940, Brown a commencé sa carrière de joueur senior chez les Rangers, mais son séjour à Govan a été écourté après avoir subi une grave blessure au genou.

Il a déménagé à Dundee – dirigé par Bob Shankly à l’époque – et malgré une opération au genou, il est revenu pour remporter le titre de champion d’Écosse en 1962 avant de déménager à Falkirk où il a fait sa dernière apparition en tant que joueur cinq ans plus tard.

La pirogue était la prochaine destination de Brown, et après un passage en tant qu’assistant de Willie McLean à Motherwell, il est devenu un manager à part entière en 1977 alors qu’il prenait en charge Clyde, où il a remporté deux titres de deuxième division.

Image:

Clyde a remporté deux titres de deuxième division sous Brown





Brown a également apprécié des séjours à Motherwell, Aberdeen et Preston North End, mais c’est de son temps avec les équipes nationales écossaises qu’il se souvient le mieux.

Il a mené les U16 à la finale de la Coupe du monde en 1989, alors que personne n’a pris en charge l’équipe masculine senior plus souvent que Brown.

Il a guidé le pays vers l’Euro 1996 et la Coupe du monde deux ans plus tard – avec cette apparition en 1998, la dernière fois que l’équipe s’est qualifiée pour la Coupe du monde.

Le voyage de Brown dans ses propres mots…

Image:

Brown et Billy McNeill – positionnés en diagonale opposés – ont vécu des souvenirs spéciaux ensemble sur et en dehors du terrain





« En tant que jeune joueur, écolier, en tant que jeune joueur, je pense que j’étais un bon joueur. Je n’allais jamais être Jim Baxter ou Billy Bremner, mais si je n’avais pas eu la blessure, j’aurais été moins mauvais Je jouais avec l’équipe écossaise U18 avec Billy McNeill et nous nous entraînions au Celtic Park.

« J’ai eu une ou deux offres et finalement j’ai signé pour les Rangers. Ils n’avaient pas de physio qualifié et j’ai eu une blessure. Je n’ai pas été soigné du tout, je boitais. Puis Bob Shankly m’a prêté à Dundee et Je m’en suis plutôt bien sorti, j’ai fait un prêt de six mois et quand ma période de prêt s’est terminée, ils m’ont acheté.

« Dundee avait une très bonne équipe, c’était difficile d’entrer dans cette équipe, ils ont remporté le championnat. C’était Liney, Hamilton et Cox, Seith, Ure et Wishart, Smith, Penman, Cousin, Gilzean et Robertson. Si quelqu’un s’est blessé , alors Brown obtiendrait un match. »

Ferguson et « les vacances d’une vie »

Image:

Sir Alex Ferguson (à gauche) a emmené Brown à la Coupe du monde 1986 au Mexique





Sans aucune garantie que le football lui ferait gagner sa vie, Brown a équilibré le jeu puis la gestion parallèlement à l’enseignement. C’était jusqu’à un moment fatidique en 1986.

« J’ai reçu un appel téléphonique très intéressant un jour où j’étais chargé de cours au Craigie College of Education qui m’a dit que je devais téléphoner à M. Ferguson. C’était un numéro d’Aberdeen. J’ai téléphoné à Alec, ce n’était pas Sir Alex à l’époque, et il a dit, ‘Brown, que diriez-vous des vacances de votre vie ?’ J’ai demandé ‘où allons-nous ?’. Il a répondu ‘Mexique’. »

« Gérer son pays est le travail ultime »

Image:

Brown a occupé divers rôles avec les équipes juniors et seniors d’Ecosse





Ce passage à la Coupe du monde de 1986 a mis Brown sur la voie d’une association de 15 ans avec l’équipe nationale d’Écosse. Il a été nommé responsable des équipes de jeunes et a été l’assistant d’Andy Roxburgh lors de la qualification de l’Écosse pour l’Italie 90 et l’Euro 92.

« Quand Andy a démissionné, pas une minute je n’ai pensé que j’obtiendrais le poste. Graeme Souness et Gordon Strachan ont été mentionnés, des gars comme ça.

« Ils avaient un pedigree bien meilleur que le mien, mais en raison de mon succès relatif avec les équipes internationales de jeunes, je pense que cela m’a aidé à obtenir le poste.

« Gérer votre pays est le travail ultime en matière de gestion. Si vous gérez votre pays avec succès et que vous vous qualifiez pour des tournois, c’est encore mieux. »

« Aussi fier que tu peux l’être »

Image:

Brown a pris en charge l’Ecosse face au Brésil lors de la Coupe du monde 1998





Sous Brown, l’Écosse a atteint l’Euro 1996 en Angleterre et n’était qu’à un but de sortir de la phase de groupes. Puis vint la Coupe du monde 1998 en France. Encore une fois, l’Écosse n’a pas progressé dans le tournoi, mais les souvenirs sont restés avec Brown longtemps après le coup de sifflet final.

« Être debout sur l’hymne du Parc des Princes, entendre ‘Flower of Scotland’ jouer là-bas et les fans chanter, c’est aussi fier que possible.

Image:

Brown a géré l’équipe masculine écossaise plus que toute autre personne





« Mon meilleur souvenir a été d’avoir participé à la finale de la Coupe du monde avec l’équipe de jeunes contre l’Arabie saoudite, c’était spécial. Avec la première équipe, c’était aller à Brême et battre une solide équipe d’Allemagne 1-0. Nous avons battu l’Angleterre 1-0 à l’extérieur de Vous n’obtenez pas beaucoup de meilleurs emplois que ceux-là.

« Les meilleurs souvenirs que j’ai sont des gens qui sont venus me voir et m’ont dit que je leur avais offert les meilleures vacances qu’ils aient jamais eues. Beaucoup de gens disent que c’était fantastique. »

« Le gars le plus chanceux du football écossais »

Image:

Brown a dirigé Aberdeen de 2010 à 2013 avant de terminer sa carrière à Pittodrie





Quant à savoir comment on se souviendrait de lui, quel serait son héritage, la réponse de Brown était révélatrice de l’homme qu’il était.

« Craig Brown l’homme? J’espère être un gars qu’ils disent juste, honnête et droit et qui a fait de son mieux. Craig Brown le manager? Eh bien, il a eu la chance de gérer de bonnes équipes. Je suis le gars le plus chanceux d’Ecosse football, je le dis sincèrement.

« Je serai toujours redevable à tout le monde. Avoir été aussi longtemps dans le jeu, avoir eu les emplois que j’ai eus, travailler avec les gens avec qui j’ai travaillé, je suis sans aucun doute le gars le plus chanceux du football écossais. »