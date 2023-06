L’ancien entraîneur écossais Craig Brown est décédé à l’âge de 82 ans.

On se souviendra surtout de Brown pour ses neuf années à la tête de l’équipe nationale écossaise entre 1993 et ​​2001, au cours desquelles il a emmené la Tartan Army à l’Euro 96 en Angleterre et à leur dernière Coupe du monde, en France, en 1998.

Demi-aile dans les années 1950, Brown a commencé sa carrière de footballeur dans les livres des Rangers, avant de jouer pour Dundee – où il a été champion de la ligue écossaise en 1962 – et Falkirk.

Brown a également dirigé Clyde, Preston North End, Motherwell et plus récemment Aberdeen, au cours d’une carrière qui a duré sept décennies dans le sport. Brown a pris sa retraite après une blessure au genou, est devenu entraîneur adjoint à Motherwell, puis a emmené Clyde vers un titre de deuxième division tout en jonglant en tant que directeur d’école primaire.

« Craig a toujours été brillant avec moi », a déclaré Alan Burrows, directeur général d’Aberdeen tweeté. « Il était brillant le premier jour où je l’ai rencontré le mardi 29 décembre 2009, et il était brillant lors de la dernière conversation que nous avons eue en une semaine jeudi dernier. Il pouvait à peine passer une conversation sans dire quelque chose de gentil, faire un compliment indu ou remercier vous pour quelque chose ou autre, même quand lui-même se débattait. J’ai toujours trouvé qu’il était ce genre de gars, et il était sincère à ce sujet aussi.

« Je chérirai également un ami, un mentor et un être humain incroyablement chaleureux. Reposez-vous tranquille Craig – et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne l’oublierai jamais. »

L’ancien patron écossais a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) lors de l’anniversaire de 1999 pour ses services au football.