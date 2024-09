Craig Berube voit de la fougue et de la négligence lors du premier match des Maple Leafs

Berube s’attendait à beaucoup plus après trois jours de camp d’entraînement pour se débarrasser de la rouille et il l’a dit en beaucoup moins de temps que Sheldon Keefe n’en a mis pour analyser des matchs aussi déroutants. Berube a mis le doigt sur les domaines de préoccupation qu’il pensait avoir commencé à résoudre.

Pacioretty est sous contrat PTO, et un accord sera conclu si le joueur de 35 ans peut prouver qu’il s’est remis de plusieurs blessures au tendon d’Achille. Dimanche, il a démontré que son retour était sur la bonne voie, car il a apprécié de jouer avec son compatriote vétéran John Tavares et la recrue enthousiaste Nikita Grebenkin.

Le point positif a été les deux buts inscrits en troisième période par Max Pacioretty, 35 ans, une déviation et un tir du poignet à cinq trous. Ce but et un but en avantage numérique d’Auston Matthews ont donné aux Leafs une brève avance d’un but.

Outre le fait d’avoir vu son attaque tant vantée en pleine forme lors d’une remontée de trois minutes et de trois buts en troisième période, avec un 6 contre 5 dominant pour égaliser le score et les 150 premières secondes d’une prolongation à 3 contre 3, les Leafs ont montré de mauvaises habitudes de hockey estival.

En fin de deuxième période, Pacioretty a retrouvé ses esprits et a lancé son attaque en prolongation, qui a presque permis aux Leafs de remporter la victoire. Mais un revirement a mené au but gagnant de Carter Yakemchuk.

Tanev a déclenché le premier but des Leafs, mettant Mitch Marner en mouvement pour servir Matthew Knies. Mais les Leafs ont ensuite perdu la rondelle sur la ligne d’Ottawa et n’ont jamais corrigé leur désavantage numérique avant que Cole Reinhardt ne finisse par déjouer Joseph Woll, son premier de deux.

L’entraîneur adjoint Lane Lambert, le nouvel architecte de l’infériorité numérique d’une équipe qui a terminé dans le dernier tiers du classement, comptait à la fois des anciens et des nouveaux joueurs dans l’équipe de dimanche. Ils ont été 3-en-3, s’appuyant sur Tanev, Calle Jarnkrok, le duo Matthews et Marner, le rebelle Ryan Reaves et le joueur de champ Jacob Quillan.

Tout le monde voulait voir ce que l’autre nouvel adjoint, Marc Savard, avait en réserve ce soir pour l’avantage numérique, qui a dû affronter un long été avec une séquence de 1 en 21 contre Boston en séries éliminatoires. L’attente pour leur première mineure à Ottawa a été assez longue, mais les visiteurs ont été prêts à relever le défi de garder le groupe numéro 1 de retour composé de Matthews, Marner, Tavares, William Nylander et Rielly à l’extérieur. Après que Matthews ait marqué le seul but en avantage numérique, après que Marner se soit empressé de garder la rondelle dans le filet et que Tavares lui ait servi un revers sans regarder, Nylander a complété le but égalisateur.

Contenu de l’article

Berube a prévenu après l’entraînement de dimanche matin qu’il ne fallait pas trop se fier aux expérimentations en avantage numérique ce mois-ci. Pacioretty, Max Domi et Easton Cowan ont fait partie de la deuxième unité en temps limité avec Oliver Ekman-Larsson.

Après avoir placé Pontus Holmberg entre Pacioretty et Grebenkin jusqu’à présent au camp, Berube a déplacé Tavares à la place de Holmberg dans le but de faire jouer le plus de joueurs de son calibre possible lors du match d’ouverture. Un calendrier de pré-saison plus court de six matchs laisse moins de marge de manœuvre pour se préparer pour le match d’ouverture à Montréal le 9 octobre.

GLACE ÉCLATÉE

Il y a eu une vidéo d’avant-match rendant hommage à Johnny et Matthew Gaudreau, avec un moment de silence de 13 secondes… C’était le premier match de Matthews portant le « C » et il a eu quelques conversations avec les arbitres sur des décisions serrées contre les Leafs… Ajoutant à la taille de Tanev sur la ligne bleue, Cade Webber, mesurant 6 pieds 7 pouces, lors de ses débuts dans la LNH après avoir signé de la NCAA.