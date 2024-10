Craig Berube en tête-à-tête : l’ancien entraîneur des Blues explique pourquoi il était « temps de passer à autre chose » et de vivre avec les Leafs

TORONTO — Lorsque Craig Berube était avec les Blues de St. Louis, il était assez courant de voir l’entraîneur assis seul au restaurant Paul Manno’s, en train de dîner et de siroter une boisson froide.

À Toronto, eh bien… quelques jours seulement après le début de son mandat d’entraîneur des Maple Leafs, il y avait des photos de style paparazzi de Bérubé rencontrant ses nouveaux joueurs en ville.

« Oui, le chef doit faire attention où il trouve ses bières maintenant », a plaisanté le capitaine des Blues Brayden Schenn. « Il a probablement quelques points d’eau locaux où il traîne. »

Quand L’Athlétisme » a demandé Bérubé lors d’une entrevue individuelle cette semaine au sujet de l’attention du public qu’il suscite dans la capitale mondiale du hockey, le rire familier de l’entraîneur pouvait être entendu à l’autre bout du fil.

« Oh, les médias vont bien », a déclaré Berube. « Il y en a beaucoup, mais c’est comme ça. Vous vous en occupez simplement, n’est-ce pas ? Mais ça va. La ville est géniale. Les gens sont formidables. Ils aiment le hockey ici et ils veulent juste voir l’équipe réussir.

Sous Bérubé, Toronto a plutôt bien réussi ses sept premiers matchs de la saison. Les Maple Leafs ont une fiche de 4-3 alors qu’ils se préparent à accueillir les Blues au Scotiabank Arena jeudi soir. Ils ont remporté des victoires contre les Devils du New Jersey, les Penguins de Pittsburgh, les Kings de Los Angeles et le Lightning de Tampa Bay, mais viennent de s’incliner 6-2 contre les Blue Jackets de Columbus mardi.

« J’ai été très content de tous les matchs sauf (Columbus) », a déclaré Bérubé. « L’éthique de travail de ces gars-là est remarquable. Je n’étais pas sûr quand je suis arrivé ici, vous savez, des attitudes et de l’éthique de travail et des choses comme ça.

«Mais ça a été exceptionnel. Ils viennent tous les jours, très professionnels, très préparés, mettent le travail en pratique et c’est vraiment dirigé par nos capitaines. Ils veulent bien faire et ils font ce qu’ils doivent faire pour se préparer à bien faire, ce qui est formidable.



Craig Berube a été impressionné par le groupe de leadership à Toronto. (Dan Hamilton / USA aujourd’hui)

Après la défaite de Toronto au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière, les Maple Leafs ont congédié Sheldon Keefe et l’ont remplacé par Berube, qui, espèrent-ils, pourra amener le club à jouer comme les Blues intransigeants qui ont remporté la Coupe Stanley en 2019.

«Nous avons eu beaucoup de succès en jouant d’une certaine manière, et je pense que c’est un style différent de celui que les Maple Leafs de Toronto ont joué au fil des ans», a déclaré Berube. «Mais je pense que notre équipe y a adhéré. Vraiment. Je pense que le style de jeu que nous avons joué à Saint-Louis se reflète ici. Maintenant, ce n’est pas aussi cohérent que je le souhaiterais, mais c’est sur la bonne voie.

Cela prend du temps, mais comme peuvent en témoigner les joueurs des Blues, Bérubé finira par faire passer son message.

« Je pense que c’est ce qui est le plus important, c’est qu’il avait un bon moyen d’obtenir l’adhésion de tous les trios, de toutes les paires D et de tout le monde », a déclaré le défenseur des Blues Colton Parayko. « Cela pourrait être un défi, je pense, mais il fait un excellent travail. »

Maintenant, lors du huitième match au calendrier de Toronto, Berube affrontera Schenn, Parayko et d’autres qu’il a entraînés à St. Louis.

« Ce sera certainement différent », a déclaré Bérubé. « J’ai hâte de jouer et de voir du monde. Je me suis fait beaucoup de bons amis de ce côté-là – des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants et tout ça. Je suis sûr que je les rencontrerai et j’attends cela avec impatience. Mais je me concentre uniquement sur le jeu et sur la façon dont nous voulons jouer. Nous devons rebondir ici parce que nous avons été battus hier soir.

Il a regardé une vidéo des Blues, qui ont également une fiche de 4-3 après la défaite 3-2 de mardi contre les Jets de Winnipeg.

« Je pense qu’ils jouent une assez bonne défense en ce moment », a-t-il déclaré. «Ils ont fait quelques changements, a fait venir (Philip) Broberg. Il a l’air d’être un bon joueur. Ils ont ajouté quelques joueurs à leur équipe, ce qui a aidé. Il semble que leurs gardiens de but ont également été assez forts.

L’ajout de Broberg et de Dylan Holloway était impressionnant mais pas surprenant pour Bérubé après avoir observé de près le directeur général des Blues Doug Armstrong pendant de nombreuses années.

« Une décision agréable et intelligente », a déclaré Bérubé. « Je veux dire, regardez Edmonton, ils avaient des problèmes de plafond, et les joueurs ont un très bon âge et se sont révélés l’année dernière en séries éliminatoires. Doug est un gars intelligent et il surveille. Il est au top des choses. Il a fait une très bonne offre et a obtenu deux bons joueurs. Cela fait partie du jeu, non ? Vous êtes autorisé à faire ça.

De même, Armstrong a fait enfermer Jake Neighbours pour deux ans supplémentaires mardi avec une prolongation de contrat qui lui rapportera 3,75 millions de dollars en 2025-26 et ’26-27. Le jeune attaquant a connu une saison exceptionnelle en 2023-2024.

«Je suis très heureux pour Jake», a déclaré Berube. «Je l’aime beaucoup. C’est un joueur que vous voulez dans votre équipe. N’importe quelle équipe prendrait Jake Neighbours dans son équipe. Un gars de cœur et d’âme et il vous donne tout ce qu’il a à chaque match. C’est le genre de gars que vous voulez dans votre équipe.

Mais à part rester en contact avec ses anciens joueurs et les soutenir individuellement, Bérubé a déclaré qu’il ne réfléchissait pas trop à la décision de l’équipe de le laisser partir après avoir commencé la saison 2023-24 avec une fiche de 13-14-1.

« Dans ce jeu, vous avez pour la plupart une certaine limite de temps », a déclaré Bérubé. « Il était probablement temps de passer à autre chose. C’est ainsi que je le vois. Je ne m’y attarde pas vraiment. J’ai fait un super parcours là-bas, un bon moment, et des choses se produisent. Je savais que cela pouvait arriver. Vous devez passer à autre chose, et je l’ai fait.

Le logo Blue Note, cependant, signifiera toujours beaucoup pour Bérubé.

« C’était une période particulière », a-t-il déclaré. « Écoutez, c’est difficile de gagner et nous l’avons fait. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je chérirai toujours Saint-Louis. Toujours. Cela ne partira jamais.



Craig Berube soulève la Coupe en tant qu’entraîneur des Blues en 2019. (Patrick Smith / Getty Images)

Dans neuf jours, lorsque Toronto visitera St. Louis le 2 novembre au Enterprise Center, la ville aura l’occasion de montrer à Berube ce qu’il représente pour eux. Il admet déjà que ce sera émouvant.

« Ce sera pour moi, c’est sûr », a déclaré Bérubé. « La ville en général, les gens, ils ont été formidables avec moi. Mon séjour là-bas a été génial. Je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. C’est aussi spécial avec l’organisation. J’y ai été très bien traité.

Schenn pouvait déjà entendre l’ovation des fans ce soir-là.

« Oh, il aura tout ce qu’il mérite », a déclaré Schenn. «C’est un gars qui a aidé notre équipe à se redresser pour atteindre la Coupe Stanley, et il est le premier entraîneur à la soulever (pour les Blues). Le coaching mis à part, juste la personne, la façon dont il traitait tout le monde dans la ville, il avait du temps pour tout le monde. C’était un gars qui aimait la ville et qui s’y intégrait très bien.

« Il sera toujours aimé ici, et c’est définitivement un entraîneur pour lequel les gars dans ce vestiaire ont beaucoup de respect. C’est un gars qui venait travailler tous les jours pour rendre l’équipe (meilleure) et qui était honnête avec tout le monde.

Bérubé va-t-il pleurer sur le banc de Toronto lorsque les Blues lui diffuseront une vidéo hommage ?

« Cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré impassible.

(Photo du haut : Minas Panagiotakis / Getty Images)