GLASGOW, Ky. (AP) – Vantant son temps en tant qu’ambassadrice des Nations Unies pour Donald Trump, la républicaine Kelly Craft a déclaré mardi à une foule de sa ville natale que son travail sur la scène mondiale a montré qu’elle était assez dure pour “se battre pour les valeurs du Kentucky” alors qu’elle la lançait. Campagne 2023 pour le poste de gouverneur.

En regardant au-delà de ses nombreux rivaux du GOP et en se déplaçant rapidement pour rejoindre un concours qui a pratiquement éclipsé les élections de mi-mandat de 2022 dans le Kentucky, Craft s’est concentré sur le gouverneur démocrate Andy Beshear dans un large discours du soir quelques jours après avoir annoncé sa candidature.

Elle a déclaré que les Kentuckiens ont été touchés par des «catastrophes provoquées par les démocrates» de l’inflation et des fermetures pandémiques pendant le mandat de Beshear. Cela faisait partie de ses efforts pour lier le gouverneur au président Joe Biden.

“Il est temps de lutter contre les politiques ratées de Biden-Beshear qui rendent la vie plus difficile et plus chère”, a déclaré Craft à quelques centaines de personnes rassemblées devant le palais de justice du comté de Barren.

Suite à une stratégie qui a catapulté le GOP à la domination du Kentucky, Craft et d’autres candidats républicains au poste de gouverneur tentent de nationaliser la course.

Et ils ont attaqué à plusieurs reprises les restrictions liées au COVID que Beshear a imposées aux entreprises et aux rassemblements plus tôt dans son mandat. Le gouverneur a déclaré que ses actions reflétaient les conseils du groupe de travail sur les coronavirus de Trump et, plus important encore, ont sauvé des vies.

Craft, qui a grandi dans une ferme du comté de Barren, dans le centre-sud du Kentucky, entre dans la primaire républicaine bondée du gouverneur avec l’avantage de pouvoir exploiter la richesse de sa famille pour financer sa campagne. Craft a passé des années à cultiver des relations au sein du GOP alors qu’elle et son mari, le magnat du charbon Joe Craft, ont fait don de millions de dollars aux candidats républicains. Beshear, qui a maintenu de bonnes cotes d’approbation des emplois des Kentuckiens, brigue un deuxième mandat en 2023.

Passant d’activiste de longue date à candidate politique, Craft a évoqué des thèmes entendus par d’autres républicains en soulignant ses références conservatrices. Elle a déploré le fléau meurtrier de la drogue illégale du Kentucky, a vanté son soutien aux droits des armes à feu et s’est engagée à faire en sorte que les écoliers apprennent les bases et “pas les idéologies radicales éveillées”. Et elle a promis de sévir contre le crime.

« Ne pensez-vous pas que nous devons virer Andy Beshear ? Craft dit sous les applaudissements. “Eh bien, moi aussi.”

Elle a également joué son temps en représentant les États-Unis en tant qu’ambassadrice aux Nations Unies.

“Le président Trump m’a envoyé dans cette fosse aux serpents aux Nations Unies pour une raison”, a déclaré Craft. “Il savait que cette fille du Kentucky serait assez forte pour défendre les valeurs américaines du Kentucky. Et assez dur pour affronter le Parti communiste chinois.

Elle a ajouté plus tard : « Si je peux me battre pour les valeurs américaines aux Nations Unies, alors je peux me battre pour les valeurs du Kentucky ici même chez moi.

Trump a d’abord nommé Craft ambassadrice des États-Unis au Canada, où elle a joué un rôle dans la facilitation de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la refonte tant attendue par Trump de l’Accord de libre-échange nord-américain. L’accord commercial mis à jour a ramené des emplois manufacturiers aux États-Unis et, ce faisant, “a donné la priorité aux travailleurs du Kentucky et aux travailleurs américains”, a-t-elle déclaré, empruntant un thème rappelant Trump.

En 2019, Trump a nommé Craft au poste d’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies.

Mais ses relations avec Trump, qui a facilement porté le Kentucky aux élections présidentielles de 2016 et 2020, ont été neutralisées par l’approbation par l’ancien président cette année de la candidature du procureur général du GOP, Daniel Cameron, au poste de gouverneur de l’État de Bluegrass.

Dans son discours de mardi, Craft a dénoncé la flambée continue des surdoses mortelles de drogue dans le Kentucky, qui a de nouveau augmenté l’année dernière, dépassant les 2 000 décès dans un nombre record de morts dans l’État.

“Pour restaurer la promesse du Kentucky, nous devons arrêter le flux incessant de drogues illégales en provenance du Mexique qui détruisent la vie de nos enfants”, a-t-elle déclaré.

Parmi les autres candidats du GOP au poste de gouverneur figurent le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles, le vérificateur d’État Mike Harmon, le représentant de l’État Savannah Maddox et l’avocat à la retraite Eric Deters.

Le gouverneur démocrate devrait souligner sa gestion de l’économie de l’État en sollicitant les électeurs pour un second mandat. Le Kentucky a affiché des records de création d’emplois et d’investissements au cours de son mandat et a enregistré ses taux de chômage les plus bas jamais enregistrés.

Beshear a également reçu des éloges bipartites pour les réponses de son administration aux catastrophes naturelles – les tornades qui ont déchiré l’ouest du Kentucky en décembre dernier et les inondations historiques qui ont inondé certaines parties de l’est du Kentucky fin juillet.

Bruce Schreiner, Associated Press