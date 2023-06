Craft Kelowna, Sky Bistro à Banff en lice pour le meilleur toit-terrasse en Amérique du Nord

Le marché de la bière CRAFT du centre-ville de Kelowna mérite des distinctions à l’échelle du continent.

L’établissement de l’avenue Bernard est l’un des neuf nominés pour la meilleure terrasse sur le toit en Amérique du Nord et l’un des trois seuls au Canada, dont le Sky Bistro de Banff et l’hôtel Broadview au centre-ville de Toronto.

Un panel des World Culinary Awards sélectionne les nominés chaque année.

Le toit du CRAFT peut accueillir jusqu’à 200 invités et est complété par des peintures murales, une cheminée et la possibilité de servir plus de 100 bières pression – mais n’oubliez pas la vue.

« Bien que nous soyons honorés d’être nominés pour ce prix, la nomination mérite notre incroyable toile de fond dans l’Okanagan », a déclaré le fondateur PJ L’Heureux. « Nous sommes extrêmement fiers de présenter l’Okanagan et plus particulièrement Kelowna au monde avec ce clin d’œil à la nomination. »

Accessible par la télécabine de Banff, le Sky Bistro de Banff se trouve au sommet du mont Sulphur, offrant aux convives une vue imprenable sur les montagnes Rocheuses.

Le gagnant du prestigieux honneur se résume maintenant à un vote public, qui est ouvert sur worldculinaryawards.com. Clôture des votes le 30 juin.

