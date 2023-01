Craft détourne les questions sur Trump alors qu’elle dépose pour Ky gov

FRANKFORT, Ky. (AP) – L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Kelly Craft a évité de parler de son ex-patron – Donald Trump – et de son soutien à un rival politique jeudi alors qu’elle entrait officiellement dans la primaire bondée du gouverneur républicain du Kentucky.

Craft, une militante de longue date du GOP qui a rapidement montré ses prouesses en matière de collecte de fonds, s’est engagée à lutter contre les problèmes de toxicomanie implacables de l’État si elle était élue. Elle a exprimé son soutien à l’assouplissement de l’interdiction quasi totale de l’avortement du Kentucky afin de prévoir des exceptions pour les grossesses causées par le viol et l’inceste, tout en soulignant l’importance des soins prénatals et postnatals. Et elle a accusé le gouverneur démocrate Andy Beshear de s’attribuer le mérite des initiatives dirigées par le GOP.

Jeudi, deux autres républicains se sont portés candidats à la course au poste de gouverneur : le commissaire à l’agriculture de l’État, Ryan Quarles, et le maire du Somerset, Alan Keck. Le réseau de base de Quarles était exposé, alors qu’une foule de partisans l’acclamait lorsqu’il a soumis ses documents de candidature.

Quarles s’est concentré sur les questions économiques, soulignant le coût de la forte inflation sur les budgets familiaux. Il a souligné une augmentation du nombre de Kentuckiens utilisant des garde-manger.

“Beaucoup de gens font tourner l’économie est vraiment forte en ce moment, mais le Kentucky que je connais est en difficulté”, a déclaré Quarles aux journalistes à la Statehouse.

Beshear souligne des gains économiques records au cours de son mandat en plaidant auprès des électeurs pour un second mandat. Jusqu’à présent, dix candidats du GOP sont entrés dans la course du gouverneur.

Le curriculum vitae de Craft comprend des rôles d’ambassadeur des États-Unis au Canada et plus tard d’envoyé américain aux Nations Unies pendant la présidence de Trump. Mais interrogée jeudi sur Trump et son approbation de son compatriote républicain Daniel Cameron, procureur général de l’État, Craft a rapidement attiré l’attention sur sa campagne.

“Je me concentre sur 2023 et cette course et rencontrer autant de Kentuckiens que possible à travers cet État”, a déclaré Craft aux journalistes après avoir déposé ses papiers auprès du bureau du secrétaire d’État. « Nous allons mener une campagne très robuste. Nous avons une infrastructure solide, et cette infrastructure est construite sur une chose et c’est vaincre Andy Beshear.

L’approbation par Trump de la candidature de Cameron au poste de gouverneur est intervenue avant l’entrée de Craft dans la campagne.

Cameron a vanté son soutien de l’ancien président assiégé, qui reste populaire auprès de la base du parti. Cameron s’est retrouvé pris au milieu de la querelle entre Trump et le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, le mentor politique de l’État d’origine du procureur général.

Évaluant le free-for-all à venir parmi les candidats au poste de gouverneur du GOP, Craft a déclaré: «Je pense qu’en ce moment, c’est comme un match de basket-ball du Kentucky. Vous marchez dans l’arène – le score est de zéro à zéro.

Craft s’est penché sur le droit à l’avortement dans un État où les électeurs de novembre dernier ont rejeté une mesure électorale qui aurait nié le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Une loi contestée devant la Cour suprême de l’État a imposé une interdiction quasi totale de l’avortement, avec de rares exceptions pour sauver la vie de la personne enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes. La loi de déclenchement de 2019 est entrée en vigueur après l’annulation de Roe v. Wade en juin par la Cour suprême des États-Unis.

Craft est un droit anti-avortement, bien qu’elle ait déclaré qu’elle soutenait l’ajout d’exceptions pour les victimes de viol et d’inceste.

On s’attend à ce que l’artisanat ait le dessus dans la collecte de fonds. Elle a établi un rythme effréné pour rapporter et dépenser de l’argent à la fin de 2022, dépassant ses rivaux républicains tout en versant plus d’un million de dollars dans sa campagne.

Craft a déjà pris une longueur d’avance sur la publicité télévisée, lançant une annonce biographique dans les derniers jours de l’année pour la rendre plus familière aux Kentuckiens.

Elle peut toujours puiser dans la richesse de sa famille, mais jusqu’à présent, elle a surtout résisté à le faire. Craft a passé des années à cultiver des relations au sein du GOP alors qu’elle et son mari, le magnat du charbon Joe Craft, ont fait don de millions de dollars aux candidats républicains.

Keck, après avoir déposé ses principaux documents de candidature jeudi, a déclaré qu’il mettrait l’accent sur la création d ‘«emplois dignes de carrière», la sécurité publique, l’éducation et les politiques de soutien aux familles.

Keck a reconnu son défi d’atteindre le même niveau de reconnaissance du nom que certains des autres candidats du GOP. Mais il a déclaré qu’il apporterait “un niveau d’authenticité unique” pour atteindre les électeurs et a prédit que sa collecte de fonds serait “suffisamment robuste” pour être compétitive.

“Nous attendons avec impatience les débats, où nous entendrons les questions difficiles posées et je suppose que les questions difficiles seront répondues”, a déclaré Keck aux journalistes.

Le vainqueur de la primaire du GOP devrait poser un formidable défi à Beshear, qui a maintenu des cotes d’approbation élevées dans un État qui continue de tendre vers les républicains. C’est l’une des raisons pour lesquelles la course très disputée sera étroitement surveillée à l’échelle nationale, l’année précédant la prochaine élection présidentielle.

