Craft Beer Fest de Richardson Adventure Farm prévu pour le 24 juin – Shaw Local

Les résidents âgés de 21 ans et plus sont invités au Craft Beer Adventure Festival de 15 h à 19 h le samedi 24 juin à Richardson Adventure Farm, 909 English Prairie Road à Spring Grove.

Les billets coûtent 45 $ pour l’admission générale, y compris une tasse d’échantillonnage de 5 onces pour des dégustations illimitées, ou 15 $ pour les conducteurs désignés, un billet comprenant un bracelet spécial et deux boissons non alcoolisées gratuites. Des billets VIP sont également disponibles à 65 $, permettant aux invités d’arriver une heure plus tôt à 14 h, de bénéficier d’un parking privilégié, de premières bières disponibles et d’un bon de réduction de 10 $ sur un t-shirt de l’événement.

La musique live du Steve Gritman Band commence à 15 h. Le festival comprendra également le Jenga géant, des courses de kart à pédales, des sacs, un oreiller sauteur, une tour d’escalade de 50 pieds et un toboggan de 150 pieds.

Des food trucks serviront des hot-dogs, des hamburgers, des lanières de poulet, des tacos, des burritos et plus encore. L’équipe de Richardson Farm préparera également ses beignets à la cannelle et au cidre de pomme de 14 h 30 à 18 h.

Les brasseries alignées pour le festival incluent 9th Hour, Black Lung, Crystal Lake, Harbor, Kishwaukee, Ravinia, Tighthead, Unbeaten Path, Holzlager, Shortfuse et Two Brothers Brewing. Samuel Adams, Perfect Brewing Supply, Rush Creek Distilling, Sew Hop’d Brewery et The Finnish Long Drink seront également représentés.

Pour ceux qui préfèrent le vin, les vins de Prairie State seront à portée de main. Des bières locales et des seltz durs, ainsi que des boissons non alcoolisées, seront disponibles.

Pour les billets et informations, visitez rsgarotaryevents.com ou rechercher des événements sur richardsonfarm.com.