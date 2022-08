Crackland au Brésil : le marché de la drogue de São Paulo sous pression policière

La pression policière sur Crackland, le marché de la drogue en plein air du centre-ville de São Paulo, l’un des plus grands et des plus anciens au monde, a poussé les revendeurs et les utilisateurs dans les quartiers adjacents. (Gui Christ/FTWP)

SÃO PAULO — Fatima Mendes resserre sa prise sur les laisses de ses chiens alors qu’elle traverse une rue de la plus grande ville de l’hémisphère. Les trottoirs étroits ici sont encombrés de gens drapés dans des couvertures, dont beaucoup sont allongés. Les toxicomanes fouillent dans les poubelles à la recherche d’articles qu’ils pourraient vendre pour quelques reals – assez pour sécuriser la prochaine solution. Ils emportent une boombox sifflante, des chaussures de tennis usées, des peignes cassés.

L’aube se lève sur Crackland.

Cela fait deux mois que des centaines de toxicomanes se sont répandus dans le quartier de Mendes, et ses promenades matinales sont tendues depuis. Maintenant, quand elle va à la gym, la responsable du tourisme à la retraite ne prend que sa clé. Elle évite du tout de sortir le soir.

“Vous devenez un prisonnier”, explique Mendes, 58 ans. “Vous ne pouvez pas emporter votre téléphone portable avec vous lorsque vous sortez, même si vous allez travailler. Il faut être constamment en alerte. »

Les Brésiliens l’appellent Cracolândia : une colonie de centaines d’usagers et de trafiquants de drogue vieille de 30 ans sous le contrôle du First Capital Command, le gang le plus puissant de la ville, répartie sur plus de deux douzaines de pâtés de maisons du centre-ville de São Paulo. C’est l’un des plus anciens et des plus grands marchés de drogue en plein air au monde, transportant environ 37 millions de dollars de produits chaque année.

Depuis que le crack a englouti São Paulo dans les années 1990, presque toutes les administrations municipales ont proclamé la victoire sur Crackland, pour le voir réapparaître, à la manière d’une taupe, dans un endroit différent, à la grande horreur des résidents et des propriétaires d’entreprises concernés. Les gouvernements successifs ont essayé des approches allant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc à la gratuité du logement et des soins.

En 2019, le président Jair Bolsonaro a signé une loi autorisant la police et la sécurité à interner par la force des toxicomanes dans les hôpitaux. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui défie Bolsonaro lors des élections d’octobre, a déclaré qu’il envisagerait de limiter les peines de prison pour les utilisateurs et de redéfinir les définitions du trafic de drogue pour exclure les plus petites quantités.

Maintenant, Crackland est de nouveau en mouvement. La dernière d’une série de répressions policières qui dure depuis des décennies cette année pousse les squatters au-delà de leurs frontières de longue date et dans les quartiers voisins.

“C’est un phénomène social et économique impressionnant”, déclare Mauricio Fiore, chercheur au Centre brésilien d’analyse et de planification. “C’est plus qu’un dilemme, c’est insoluble.”

La seule façon de briser Crackland, dit-il, est d’augmenter le coût du séjour des utilisateurs et des revendeurs, soit en peuplant la zone avec d’autres personnes plus désirables, soit en rendant la vie si difficile qu’ils partent.

Elbio Marquez marche trois pâtés de maisons au cœur de Crackland, devant des personnes avec des blessures ouvertes et des béquilles, pour ouvrir les lourdes portes en fer de l’église Cristolandia. Son uniforme jaune vif est estampillé de « Jésus se transforme ».

“Café? Douche ? Des vêtements de rechange ? il offre au peuple rassemblé.

Soudain, les gens se lèvent pour bouger. Courez, courez, murmurent-ils. « Courir où ? » demande un homme, confus.

De l’autre côté de la rue, une ligne de policiers, armés et au visage sinistre, ordonne au rassemblement de se disperser. Alors que les gens courent, une bombe lacrymogène explose.

Le chaos règne au milieu de l’architecture du centre-ville de São Paulo. Crackland se trouve à côté de la Sala São Paulo, le théâtre extravagant qui sert de siège à l’orchestre symphonique de la ville, à quelques pâtés de maisons de l’hôpital pour femmes Pérola Byington et à proximité de la Pinacothèque, l’un des musées d’art moderne les plus importants du pays. Ce n’est pas seulement un cauchemar de santé publique, mais aussi un casse-tête immobilier.

Jusqu’à ces derniers mois, les trafiquants contrôlaient totalement la région. Mais depuis le début de l’année, la police a lancé une série d’invasions pour arrêter les trafiquants et disperser les usagers. Selon la police, les opérations ont conduit à l’arrestation de plusieurs trafiquants de premier plan.

« Nous avons déraciné le problème. Nous avons brisé le cycle économique de Crackland », explique Alexis Vargas, responsable de la stratégie de la police municipale de São Paulo.

L’approche a réduit Crackland d’une hauteur de 4 000 personnes en 2017 à quelques centaines aujourd’hui. Mais à mesure que les gens se dispersent, les habitants des quartiers qui n’ont jamais été touchés verrouillent leurs portes et ferment leurs entreprises.

La police exhorte les voisins à faire preuve de patience alors que les Cracklanders se déplacent dans la ville. “Il doit y avoir de la résilience”, dit Vargas. “Le crime organisé est résilient, donc le public doit l’être aussi.”

A Cristolandia, 16 hommes et deux femmes acceptent d’assister à un office en échange de nourriture, d’un bain et de vêtements neufs.

« La première fois que vous utilisez du crack, c’est tout. Ta vie est finie », déclare Alan Felipe, 32 ans. Il dit ne pas avoir consommé depuis cinq jours. Avant de démissionner, dit-il, il a volé des appareils électroniques et des articles sur le marché local pour les revendre contre du crack. Mais la vie ces derniers mois est devenue plus difficile : « Ils nous envoient d’un endroit à un autre. Vous êtes touché par des balles en caoutchouc, du gaz poivré.

Nerveux et anxieux, il dit qu’il demandera l’aide d’un centre de traitement gouvernemental une fois le service terminé. Avec une fille de 9 mois, il est déterminé à rester propre. « C’est une bataille. Tu n’as aucune idée à quel point c’est difficile.

Valdomiro Sousa Lima, 54 ans, dit consommer du crack depuis 13 ans. Il sort un tuyau fait maison, fabriqué à partir d’une antenne de voiture, d’un sac. “Maintenant, il n’y a plus de place pour rester. Nous n’avons pas d’espace pour nous rassembler. Tout le monde est espacé.

Aldino de Magalhães dirige un restaurant qui appartient à sa famille depuis des générations. Mais les ventes ont chuté de 50% depuis le jour de mai où, sans prévenir, des toxicomanes ont emménagé dans son bloc. “C’était pire que la pandémie”, dit-il.

Les nouveaux venus, dit-il, ont volé des câbles et du métal à l’extérieur de son magasin. Les clients ont cessé de venir – certains, effrayés par les toxicomanes ; d’autres ont dit de travailler à domicile jusqu’à ce qu’ils se dispersent.

Maria Inês Sene, 61 ans, quittait son domicile. Sene vit près de Crackland depuis le début. Jusqu’à cette année, dit-elle, elle pouvait marcher et faire du vélo ici sans crainte.

Maintenant, le bruit du marché de la drogue l’empêche de dormir la nuit. Avant de sortir de chez elle le matin, elle regarde par la fenêtre pour juger de l’ambiance. Si les utilisateurs semblent calmes, dit-elle, elle s’en va. Si elle voit des combats ou du chaos, elle attend.

En mai, alors qu’elle rentrait chez elle du supermarché au crépuscule, quatre hommes lui ont bloqué le chemin et ont exigé ses sacs. “Qu’est-ce que je suis censé faire à ce moment-là?” elle demande. “C’est difficile d’expliquer ce que je ressentais, un mélange de panique et de peur. Bien sûr, je vois l’être humain devant moi, mais je me sentais aussi si vulnérable d’être entouré de quatre hommes.

Maintenant, elle ne quitte pas la maison après 17 heures

À la tombée de la nuit, Livia Pereira da Silva est assise sur un banc de parc et regarde son fils grimper à un arbre. Sans emploi et enceinte, elle squatte à Crackland avec ses cinq enfants depuis des années.

« Je n’ai jamais eu de problèmes avec les utilisateurs », dit-elle. « Le problème, ce sont les affrontements. Mon problème, c’est avec la police. Pendant les opérations de police, l’école est annulée, les balles fusent et elle ferme les portes de son appartement pour empêcher les gaz lacrymogènes.