Crack NYC Commodore pour s’arrêter ici

Qu’est-ce qui faisait l’actualité dans notre région au cours de cette semaine au cours des années passées ? Le Musée d’Histoire vous propose ces extraits de journaux pour vous donner une idée.

20 octobre 1906 : « Beaucoup de difficultés ont été rencontrées par les hommes employés à faire les travaux préliminaires du nouveau pont de l’avenue LaSalle, mais avec une météo agréable WA Hey, l’ingénieur responsable des travaux, prévoit augmenter l’effectif d’hommes de 25 à 75 la semaine prochaine. et la nouvelle structure sera ouverte à la circulation d’ici le 1er août, comme spécifié dans son contrat. Il a fallu démolir tous les vestiges de l’ancienne structure et, en préparant le terrain pour l’approche ouest, les ouvriers sont tombés sur les fondations du pont qui fonctionnait pleinement il y a 60 ans. Ces fondations étaient constituées d’énormes rondins de cèdre et de chêne qui, avec le changement du courant de la rivière, furent submergés par l’eau. — La Tribune de South Bend

21 octobre 1912 : « Dans le but de construire des usines de glace sous vide dans tout le pays, la société Vacuum Ice Machine, de South Bend, a déposé des statuts constitutifs autorisant un capital-actions de 25 000 $, et va (commencer) bientôt à travailler à la construction d’une nouvelle usine dans ce pays. ville. » — La Tribune de South Bend

22 octobre 1927 : « South Bend est à nouveau sans journal du matin. Le dernier numéro du South Bend Morning News-Times a été livré ce matin. Sur les exemplaires livrés à South Bend étaient collées des lettres dans lesquelles il était annoncé que les abonnés seraient transférés à l’Evening News-Times. — La Tribune de South Bend

23 octobre 1932 : « L’association South Bend Hoosier Art Patrons s’est à nouveau engagée cette année dans un programme pédagogique spécialement conçu pour le plaisir des enfants des écoles de South Bend. L’association Hoosier Salon Patrons gère une galerie d’art dans le bâtiment Post à Chicago, où les artistes membres ont le privilège d’apporter leurs peintures pour les exposer et les vendre. — La Tribune de South Bend

24 octobre 1948 : « L’achat de la résidence située au 1113 East Jefferson Boulevard à des fins scolaires a été annoncé samedi par les responsables du Collège St. Mary. La propriété, pendant de nombreuses années la maison de M. et Mme Frederick S. Fish, a été achetée par St. Mary’s à M. et Mme Ben Medow à un prix non divulgué. — La Tribune de South Bend

25 octobre 1955 : « L’un des trains de passagers exceptionnels du New York Central System reliant Chicago à New York, le Commodore Vanderbilt, commencera à s’arrêter dimanche à South Bend pour prendre des passagers à destination de New York, a annoncé aujourd’hui Gene Daly, représentant central des passagers ici. Le Commodore en direction est, un train entièrement Pullman avec chambres, chambrettes et compartiments, n’a jamais été programmé pour prendre des passagers à South Bend auparavant. — La Tribune de South Bend

26 octobre 1962 : « La confusion horaire aura de nouvelles limites lorsqu’elle reviendra dans l’Indiana dimanche à 2 heures du matin – la date traditionnelle de la fin de l’heure d’été. L’heure rapide tout au long de l’année s’est poussée un peu plus à l’ouest, ne laissant que 17 comtés et une partie de six autres dans la région qui reculeront les aiguilles de l’horloge d’une heure et reviendront à l’heure normale du Centre. — La Tribune de South Bend

Cet article a été initialement publié sur South Bend Tribune : 1955 : le commodore Vanderbilt de New York commencera à s’arrêter à South Bend