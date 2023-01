Cracher sur les remarques de Yoon sur l’Iran alors que “l’ennemi, la plus grande menace” grandit alors que les émissaires des deux pays sont convoqués

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a qualifié l’Iran d’« ennemi ».

L’Iran a convoqué l’ambassadeur sud-coréen Yun Kang-hyeon.

La Corée du Sud a convoqué l’ambassadeur iranien Saeed Badamchi Shabestari au sujet des remarques publiques du vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques, Reza Najafi.

L’Iran et la Corée du Sud ont convoqué leurs émissaires respectifs dans une querelle de plus en plus profonde à propos des commentaires du président sud-coréen Yoon Suk-yeol décrivant la république islamique comme l’ennemi des Émirats arabes unis.

Yoon, s’adressant aux troupes sud-coréennes stationnées à Abou Dhabi plus tôt cette semaine, a déclaré que la Corée du Sud et les Émirats arabes unis se trouvaient dans des circonstances “très similaires”, chacun faisant face à la Corée du Nord et à l’Iran comme “l’ennemi, la plus grande menace”.

Les relations entre Séoul et Téhéran avaient déjà été tendues à cause du gel des fonds iraniens en Corée du Sud et des soupçons de trafic d’armes entre l’Iran et la Corée du Nord.

Le bureau de Yoon a déclaré que son commentaire se voulait un mot d’encouragement pour les soldats sud-coréens, tandis que le ministère des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’il avait offert à plusieurs reprises des explications à Téhéran.

Insatisfait, Téhéran a convoqué mercredi l’ambassadeur sud-coréen Yun Kang-hyeon, avertissant que les relations bilatérales pourraient être revues si le problème n’était pas résolu, selon un rapport de l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

Le vice-ministre iranien des affaires étrangères chargé des affaires juridiques, Reza Najafi, a déclaré à Yun que l’Iran avait des “relations profondément enracinées et amicales” avec la plupart de ses voisins.

Il a qualifié le commentaire de Yoon d'”ingérence”, ajoutant que Yoon “sapait la paix et la stabilité dans la région”, selon le rapport.

Il a ajouté que Najafi a également accusé Séoul de poursuivre une “approche hostile” envers l’Iran, et a mentionné la question des fonds gelés.

L’Iran a demandé à plusieurs reprises la libération de quelque 7 milliards de dollars de ses fonds gelés dans des banques sud-coréennes sous les sanctions américaines.

Quelques heures plus tard jeudi, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que son vice-ministre Cho Hyun-dong avait appelé l’ambassadeur d’Iran à Séoul, Saeed Badamchi Shabestari, pour se plaindre des propos de Najafi.

Le ministère a déclaré que Najafi avait fait une affirmation “totalement infondée” selon laquelle Yoon avait fait allusion au développement d’une arme nucléaire.

Yoon a déclaré la semaine dernière que Séoul pourrait devoir faire pression pour redéployer les armes nucléaires tactiques américaines ou construire ses propres bombes pour dissuader la Corée du Nord, mais s’efforce plutôt d’améliorer la planification et l’exécution conjointes de la dissuasion étendue ou de la capacité militaire américaine, y compris les forces nucléaires comme un moyen “réaliste, réalisable”.

“Les remarques de notre président visaient à renforcer l’efficacité de la dissuasion étendue pour contrer l’escalade des menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord”, a déclaré le porte-parole du ministère Lim Soo-suk lors d’un point de presse.

Les remarques de Yoon pourraient également lui causer des maux de tête au niveau national.

Les législateurs de l’opposition l’ont accusé d’avoir provoqué une “catastrophe diplomatique”, tandis que certains membres du propre parti de Yoon ont également déclaré qu’il aurait dû être plus prudent.

Séoul et Téhéran sont en pourparlers sur les moyens de dégeler les fonds et sur la reprise des importations de pétrole iranien.

La Corée du Sud était autrefois l’un des plus gros acheteurs de brut de l’Iran en Asie, mais a cessé ses importations après que Washington a imposé des sanctions à Téhéran en 2018.