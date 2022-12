Cracher sur les missiles Patriot révèle l’approfondissement des divisions en Europe sur l’Ukraine

M. Kaczynski n’a aucun rôle officiel au sein du gouvernement polonais, mais le ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, est tombé dans le rang en quelques heures. Le président polonais, Andrzej Duda, du même parti, et qui est également le commandant en chef de la Pologne, a été embarrassé par l’affichage douloureusement évident de son impuissance.

Les alliés de l’OTAN étaient discrètement furieux, précisément parce que les Patriots seraient opérés par des soldats allemands et que le bloc de la défense a clairement indiqué qu’il ne déploierait pas de troupes en Ukraine et risquerait une guerre OTAN-Russie. Toute décision d’envoyer des patriotes en Ukraine, a déclaré l’Allemagne, devrait être une décision de l’OTAN, et non bilatérale.

“Kaczynski le savait et était totalement cynique”, a déclaré Piotr Buras, directeur de Varsovie du Conseil européen des relations étrangères. « Tout le monde savait que les Allemands n’enverraient pas et ne pourraient pas envoyer de patriotes en Ukraine. Et, bien sûr, il n’y a pas non plus de soldats polonais en Ukraine.

La seule explication de la réponse de M. Kaczynski est politique, a déclaré M. Baranowski du fonds German Marshall, puisque la Pologne est en campagne électorale et que le soutien du parti diminue. Avec des élections prévues pour l’automne prochain, Droit et Justice renforce sa base, et “la critique de l’Allemagne est une ligne de parti constante”, a-t-il déclaré.