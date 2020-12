Ce véritable « oiseau en colère » a canalisé son super-héros intérieur alors qu’il volait comme une balle directement sur la caméra avec ses ailes repliées sur le côté – semblant même cacher son identité avec un masque pour les yeux.

Le photographe animalier Will Hall était à Otterbourne dans le Hampshire la semaine dernière en attendant de casser des crécerelles lorsqu’il a repéré une sittelle à quelques mètres de là.

Suspectant qu’il allait voler vers lui, le photographe à l’esprit vif a capturé un seul « coup chanceux » du petit oiseau zoomant dans les airs avec un regard farouchement déterminé sur son visage.

La photo que Will Hall a capturée d’une sittelle canalisant son super-héros intérieur alors qu’elle volait directement vers la caméra avec un regard féroce sur son visage lorsque Will était dans le Hampshire à la recherche de crécerelles

Grâce aux marques inhabituelles sur le visage de l’oiseau, il avait même l’air de porter un super-héros ou de porter une expression qui le verrait parfaitement s’intégrer dans Angry Birds, le jeu de téléphone mobile populaire.

Angry Birds a été lancé en 2009 et présente des oiseaux multicolores animés essayant de sauver leurs œufs des porcs.

Le photographe de 26 ans a déclaré que la plupart des photos d’oiseaux en vol montrent leurs ailes déployées mais que la sittelle les rentre dans leur course descendante et qu’il est assez « rare » de capturer ce moment précis.

Les crécerelles ne se sont pas présentées à l’entraîneur sportif Will ce jour-là, mais parmi les centaines de photos qu’il a prises, la photo « amusante » et parfaitement focalisée du « super-oiseau » s’est imposée comme sa préférée.

Will, de Winchester, Hampshire, a déclaré: « C’était sans doute la meilleure photo que j’ai prise ce jour-là – c’est assez amusant et me fait juste sourire.

« J’ai entendu quelques personnes suggérer qu’il ressemble à un petit super-héros qui vient directement vers vous avec un petit bandit noir ou un masque facial.

« La plupart des plans d’oiseaux en vol ont les ailes étirées, mais la façon dont la sittelle vole signifie qu’ils replient leurs ailes pendant la course descendante – il est donc assez rare d’obtenir ce moment de « gel ».

Will, 26 ans, a repéré la sittelle à quelques mètres de l’endroit où il était assis en attendant de prendre des photos à Otterbourne. En attrapant son appareil photo, l’oiseau a commencé à zoomer vers lui

Les gens ont comparé une bande noire sur le visage de l’oiseau à un masque de super-héros ou à un masque de bandit

« Les sittelles sont assez amusantes en ce sens qu’elles ont toujours l’air assez grincheuses – il ressemble vraiment un peu à Angry Bird.

«Je trouve les oiseaux fascinants – vous pouvez voir à quel point ils sont petits et compacts lorsqu’ils viennent droit sur vous – cela ressemble à un petit missile.

Will a rendu visite à Otterbourne dans l’espoir de photographier des crécerelles qu’il savait se trouver dans la région et pendant qu’il attendait, il a repéré une petite sittelle à quelques mètres de là.

Les fans de la photographie de Will ont comparé l’oiseau aux dessins animés emblématiques Angry Birds du jeu de téléphone mobile populaire

Les oiseaux de proie ne sont jamais apparus, mais parmi les quelque 900 photos qu’il a prises principalement d’oiseaux chanteurs ce jour-là – la seule photo qu’il a capturée de la sittelle en train de zoomer était sa préférée.

Will a déclaré: « J’ai vu la sittelle de loin et je pouvais dire qu’elle allait voler vers moi et je viens de tirer un coup au bon moment – c’était entièrement de la chance.

« Quand vous le voyez sur le petit écran à l’arrière de la caméra, la qualité de l’image n’est pas très bonne, je ne pourrais pas vraiment dire si j’avais cloué la mise au point jusqu’à ce que je la récupère.

« Je savais que ça allait être une image amusante, mais je ne savais pas à quel point c’était beau tout droit sur l’oiseau.

« Je ne pensais pas que ce serait un article particulièrement populaire, mais il semble que ce soit probablement mon article le plus populaire jusqu’à présent.

« Les commentaires ont été vraiment sympas – c’était bien d’avoir une photo amusante que les gens aiment dans une période assez misérable. »