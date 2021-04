La nouvelle a été annoncée dimanche soir que 12 équipes – dont six d’Angleterre, trois d’Espagne et trois d’Italie – s’étaient déjà inscrites pour le nouveau tournoi proposé, ce qui constituerait une rupture nette avec la Ligue des champions existante.

S’exprimant lundi, le patron furieux de l’UEFA Ceferin a décrit les plans tant décriés comme un stratagème cynique et accapareur d’argent de la part des propriétaires et des hauts dirigeants de certains des plus grands clubs européens, notamment Manchester United, Liverpool, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus .

« Je ne peux pas insister plus fortement sur la manière dont l’UEFA et le monde du football s’unissent contre ce projet honteux et intéressé de quelques clubs en Europe, alimenté par la cupidité avant tout », Dit Ceferin.

« Cette idée est un crachat contre tous les amateurs de football et notre société également. Nous ne devons pas les laisser prendre. [football] loin de nous. «

Il ajouta: « Les joueurs qui joueront dans des équipes qui pourraient jouer dans la ligue fermée seront interdits de jouer en Coupe du monde et en Euros … Ils ne pourront représenter l’équipe nationale dans aucun match. »

L’UEFA avait déjà planifié des réformes, annoncées lundi avec défi, pour étendre le format de la Ligue des champions de 32 à 36 équipes, à partir de la saison 2024-25. Cette décision faisait partie d’une tentative supposée de garder les membres de l’élite européenne heureux et d’augmenter les revenus.

Au lieu de cela, le patron de l’UEFA se sent désormais trahi par « serpents » y compris le président de la Juventus, Andrea Agnelli.

Agnelli a démissionné du comité exécutif de l’UEFA et de la présidence de l’Association des clubs européens (ECA), après avoir fait partie des personnalités qui ont concocté les plans de la Super League européenne (ESL) censés être derrière le dos de Ceferin.

Agnelli est accusé d’avoir poignardé le patron de l’UEFA dans le dos – alors que Ceferin aurait été le parrain de l’un des enfants de l’homme d’affaires italien.

Ailleurs, Ceferin a réservé la même colère au vice-président de Manchester United, Ed Woodward, qui a également démissionné de son rôle au sein de l’UEFA.

Le club d’Old Trafford a quitté l’ECA, ainsi que les 11 autres «clubs fondateurs» de la Super League.

Le président de l’UEFA Ceferin parle d’Ed Woodward + Agnelli: «Si je commence par Ed Woodward, il m’a appelé jeudi soir dernier en me disant qu’il était très satisfait et soutenait pleinement les réformes + la seule chose dont il voulait parler était FFP, alors qu’il avait manifestement déjà signé autre chose. – Martyn Ziegler (@martynziegler) 19 avril 2021

« Andrea Agnelli est la plus grande déception de toutes, je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois, avec autant de persévérance que lui. C’est incroyable. » – Martyn Ziegler (@martynziegler) 19 avril 2021

« L’UEFA redistribue 90% de ses revenus au jeu – à la Fondation pour l’enfance, au football féminin et à la jeunesse. La Super League n’est qu’une question d’argent pour la douzaine. L’UEFA est une question de football. L’unité n’existe pas, seulement leurs poches, « Ceferin a fulminé.

Le chef de l’UEFA a remercié le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron – qui se sont tous deux prononcés contre ces plans.

« Je voudrais remercier les ligues, les clubs, à l’exception des 12. Je voudrais remercier Boris Johnson et le président Macron qui respectent les valeurs européennes. Cette idée est un crachat au visage de tous les amateurs de football. Nous ne leur permettrons pas de la prendre. loin de nous, « Dit Ceferin.

Dans des déclarations conjointes dimanche, les 12 clubs rebelles ont confirmé leurs plans pour la ligue séparatiste, qui devrait comporter 15 équipes avec des places permanentes dans la compétition, et des espaces pour cinq autres clubs qui se joindraient au mérite sur une base encore incertaine. .

Les équipes seraient divisées en deux ligues de 10, les trois premières de chacune progressant automatiquement vers les quarts de finale. Les équipes classées quatrième et cinquième dans chaque ligue se rencontreraient en séries éliminatoires pour déterminer les deux autres quarts de finalistes.

Les matchs se joueraient en milieu de semaine, les équipes espérant rester dans leurs ligues nationales, malgré la menace de la Premier League anglaise que tout club impliqué dans l’ESL pourrait être expulsé.

En défendant cette décision, les 12 clubs de l’ESL ont affirmé que cela conduirait à une plus grande distribution d’argent au football européen via des « paiements de solidarité », tout en permettant aux plus grands clubs de maximiser leurs revenus avec leur public mondial.

Ces affirmations, cependant, ont rencontré une résistance féroce de la part des groupes de fans.

Un certain nombre de clubs ont refusé de participer, notamment les géants allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, et les champions de France Paris Saint-Germain.

Il a été confirmé lundi que la banque d’investissement américaine JP Morgan Chase financerait la nouvelle ligue, à hauteur de 6 milliards de dollars, juste pour mettre en place l’entreprise.

Les 12 équipes inscrites aux plans de la Super League sont Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea, Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan.