Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a accusé les 12 clubs derrière une proposition de Super League européenne (ESL) de « cracher au visage des amateurs de football » et a rejeté le projet de lancer un rival en Ligue des champions comme « honteux et égoïste ».

Ceferin, qui a supervisé la refonte de la Ligue des champions de 32 équipes à 36 à partir de la saison 2024-25, s’exprimait publiquement pour la première fois depuis que l’ESL a dévoilé son plan pour une nouvelle compétition dimanche.

L’initiative a été condamnée par les supporters, les organisations de football et les dirigeants nationaux, l’UEFA et la FIFA étant fermement opposées à la tentative des plus grands clubs du football de former leur propre ligue.

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse Zoom en Suisse, Ceferin a condamné les propriétaires de clubs impliqués dans l’ESL.

« Je ne peux pas insister plus fortement pour le moment sur le fait que l’UEFA et le monde du football sont unis aux côtés de ce projet honteux et égoïste de quelques clubs en Europe, alimenté par la cupidité avant tout », a déclaré Ceferin.

« Cette idée est un crachat contre tous les amateurs de football et notre société également. Nous ne devons pas les laisser prendre. [football] loin de nous.





« Non seulement le monde du football, mais la société et les gouvernements sont unis. Cela fait partie de notre culture. Nous sommes tous unis contre cette absurdité de projet.

« Nous avons la FA anglaise, la fédération espagnole, la fédération italienne, la Premier League. La Liga, la Serie A et la FIFA, unanimement opposées à ces plans cyniques qui vont complètement à l’encontre de ce que devrait être le football.

« Le plus grand sport est basé sur une compétition ouverte, l’intégrité et le mérite sportif et nous ne permettrons jamais que cela change. »

Ceferin a confirmé que tout joueur ayant joué dans l’ESL serait interdit de participer à de futurs tournois internationaux, y compris la Coupe du monde.

« Les joueurs qui joueront dans des équipes susceptibles de jouer en championnat fermé seront interdits de jouer en Coupe du monde et en Euros », a ajouté Ceferin. « Ils ne pouvaient représenter l’équipe nationale dans aucun match. »