CR : le rebond du marché des smartphones en Inde se poursuit, Samsung perd du terrain

Counterpoint Research a publié son analyse trimestrielle du marché mobile en Inde, l’un des plus grands marchés au monde. Le rapport a révélé une augmentation annuelle de 82 % des expéditions et une baisse séquentielle de 14 % en raison de la deuxième vague de COVID-19.

Xiaomi a conservé son leadership avec une part de marché de 28,4%, tandis que le deuxième Samsung a perdu beaucoup de terrain et ne représentait que 17,7% des ventes. Vivo, troisième, a également perdu des parts de marché alors que Realme et Oppo ainsi que les fabricants du groupe « autres » ont considérablement gagné.

L’Inde est également un marché énorme pour les téléphones multifonctions, et ce segment a beaucoup affecté les chiffres de vente globaux. L’activité des combinés (smartphones + téléphones multifonctions) a augmenté de 74% en glissement annuel, mais a diminué de 28% sur une base trimestrielle, principalement parce que le côté des téléphones portables a enregistré la moitié des ventes par rapport au premier trimestre 2021.

La raison en est que la résurgence de la pandémie a touché le revenu disponible des consommateurs des zones rurales, qui figurent parmi les principaux utilisateurs de ces appareils.

Xiaomi a réussi à atteindre son volume le plus élevé jamais enregistré dans le segment premium entre avril et juin, mais c’est la série Redmi 9 qui a déplacé le plus d’unités. Les Redmi 9A, Redmi 9 Power et Redmi 9 figuraient tous dans le Top 5, ainsi que le Redmi Note 10. Samsung est resté le leader du segment intermédiaire supérieur grâce aux bonnes performances des Galaxy A32 et Galaxy A52, tandis que vivo a dominé la fourchette de prix INR15 000-INR20 000.

La source