CR : Le marché des smartphones en Inde décline au troisième trimestre, l’iPhone 13 devenant le modèle le plus vendu

Counterpoint Research a publié son analyse trimestrielle du marché des smartphones en Inde. Les chiffres du troisième trimestre 2021 ont révélé une baisse globale de 11 % des ventes sur une base annuelle – jusqu’à 45 millions d’unités. Il s’agit de la première baisse annuelle pour la période juillet-septembre en Inde, principalement en raison de la demande refoulée à partir du troisième trimestre 2021, ainsi que d’une demande plus faible au deuxième trimestre 2022 en raison de la situation macroéconomique mondiale.

Au cours de la période de trois mois, Xiaomi est resté en tête, mais Samsung a réussi à combler l’écart car la société coréenne était parmi les rares à réaliser une croissance annuelle. Apple a atteint sa part la plus élevée jamais enregistrée en Inde à 5 %, et l’iPhone 13 de 2021 est devenu le modèle le plus vendu au troisième trimestre.

Le marché est sorti avec des stocks élevés au deuxième trimestre 2022, ce qui a entraîné une demande modeste au cours de la période suivante, a révélé Prachir Singh, analyste de recherche principal chez Counterpoint. Les segments entrée de gamme et budget ont été les plus touchés, et les “conditions macroéconomiques défavorables” se poursuivront également au quatrième trimestre.

Selon le rapport, 32 % de tous les smartphones étaient compatibles 5G. On s’attend à ce que la part des téléphones 5G augmente encore plus alors que l’Inde commence son déploiement de la 5G et que les utilisateurs sont impatients de mettre à niveau leurs appareils.

Les ventes de featurephones ont chuté de 24 %, portant la baisse totale des expéditions de téléphones mobiles à 15 % en glissement annuel. La situation économique actuelle affecte principalement les ménages à faible revenu, ou «utilisateurs du bas de la pyramide», comme l’a dit Counterpoint. Le leader des featurephones est itel depuis trois années consécutives et cela est resté inchangé au troisième trimestre 2021.

La baisse d’avance de Xiaomi est principalement due à la faible demande de téléphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Samsung a réussi à fermer la tête avec des offres attractives pour les smartphones Galaxy M et Galaxy F, tandis que vivo est arrivé troisième avec de fortes ventes de la série V et de la sous-marque iQOO.

Transsion aurait pu grimper à la cinquième place si l’on comptait toutes les marques sous un même parapluie. Le conglomérat propriétaire d’itel, Infinix et Tecno a enregistré 12 % des ventes, tiré par une forte demande pour le Tecno Pop 5 LTE et le Spark Go 2022 – les deux appareils se situent dans la fourchette de prix inférieure à 8 000 INR.

