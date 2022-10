CPS – Kelowna Capital Nouvelles

Une augmentation précoce des infections virales pourrait indiquer des mois difficiles pour les hôpitaux locaux déjà en difficulté, a déclaré jeudi la Société canadienne de pédiatrie, car certains hôpitaux pour enfants dépassent leur capacité et signalent des temps d’attente élevés.

Le Dr Sam Wong, directeur des affaires médicales de l’association, a déclaré que les unités pédiatriques à travers le Canada constatent une augmentation des admissions et des charges de travail plus lourdes alors que les hôpitaux signalent une saison plus précoce que d’habitude de maladies respiratoires courantes, combinées à la grippe et au COVID-19.

Dans les communautés sans centres pédiatriques dédiés, Wong a déclaré que les hôpitaux locaux qui sont déjà mis à rude épreuve par de longues attentes et des pénuries de personnel pourraient voir plus d’enfants passer par leurs services d’urgence.

“Donc, je suis assez inquiet qu’à mesure que nous avançons dans la saison virale, les choses empirent”, a-t-il déclaré.

« Si vous n’avez pas d’urgence pédiatrique et que vous gérez une urgence générale dans un petit centre, le nombre accru d’enfants qui se présenteront stressera le système.

Le pédiatre de Yellowknife a déclaré que certains médecins pensaient que l’augmentation des admissions pourrait être liée à un grand nombre d’enfants, auparavant protégés par des restrictions de santé publique liées au COVID, qui sont maintenant exposés à certaines infections virales pour la première fois.

Le CHEO, l’hôpital pédiatrique d’Ottawa, a déclaré mercredi qu’il devait annuler certaines chirurgies car il signale un nombre plus élevé de patients atteints du virus respiratoire syncytial, en plus des admissions pour grippe et COVID. L’hôpital a déclaré que ses unités de soins intensifs et d’hospitalisation étaient respectivement à 129% et 134% de leur capacité mardi.

Les deux hôpitaux dédiés aux enfants de Montréal fonctionnaient également bien au-dessus de leur capacité jeudi après-midi, le Québec étant en tête du pays pour les taux de positivité des tests signalés pour le virus respiratoire syncytial, une maladie respiratoire courante.

Il est inquiétant de voir une recrudescence de ces infections frapper les hôpitaux en octobre, a déclaré Wong, alors que ces infections “débutent vraiment en décembre”.

“Honnêtement, j’espère que je me trompe, mais j’ai le mauvais pressentiment que nous aurons une saison virale difficile cette année”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine la mise en place d’une cellule de crise dans la région de Montréal pour faire face au débordement des urgences.

À l’Hôpital de Montréal pour enfants, où certains patients attendent 16 heures pour voir un médecin, le personnel a été redéployé et certaines chirurgies sont annulées pour aider à atténuer les pressions à l’urgence, a déclaré la Dre Suzanne Vaillancourt.

“Ce que nous devons faire, ce qui est difficile pour tout le monde, c’est de réduire temporairement le nombre d’enfants qui vont se faire opérer, car après l’opération, ils occupent aussi des lits, donc l’effet d’entraînement est énorme”, a déclaré Vaillancourt. , directeur adjoint du service des urgences.

“C’est vraiment le RSV qui semble nous donner du fil à retordre maintenant et c’est principalement parce que beaucoup de ces enfants ont besoin de soutien, ils ont besoin d’une assistance respiratoire, ils ont besoin d’être hospitalisés pour être hydratés ou pour répondre à leurs besoins en oxygène.”

Vaillancourt a déclaré que l’hôpital est prêt à aider les hôpitaux généraux d’autres régions de la province à traiter les enfants malades. Les médecins urgentistes pédiatriques sont disponibles 24 heures sur 24 pour donner des conseils à leurs collègues, a-t-elle déclaré, et les deux hôpitaux pour enfants de Montréal sont en mesure de prendre de jeunes patients qui ont besoin de soins plus complexes que ceux qui peuvent être fournis.

“C’est un système qui est bien utilisé et, espérons-le, ils sentent vraiment qu’ils peuvent obtenir les conseils et les soins dont ils ont besoin et lorsque l’enfant a besoin d’une escalade de soins, ils viennent alors nous voir”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les hôpitaux en dehors de Montréal n’a peut-être pas la capacité de mettre un enfant sous ventilateur.

Les urgences partout au Canada, et en particulier dans les petites collectivités, ont dû réduire leurs heures d’ouverture et fermer temporairement, parfois pendant plusieurs jours, au cours des derniers mois, alors que le système de santé fait face à des pénuries de main-d’œuvre.

Les données publiées jeudi par Statistique Canada indiquent que les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale ont atteint un record de 152 000 postes vacants en août.

«Je ne pense pas qu’aucun des systèmes, en particulier les soins aigus, n’ait eu le temps de respirer depuis les deux dernières années de COVID», a déclaré Nancy Walton, professeure à l’école d’infirmières de l’Université métropolitaine de Toronto.

—Jordan Omstead et Jacob Serebrin, La Presse canadienne

