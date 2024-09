CPlus Architects utilise des briques claires pour une maison « rustique » dans la Chine rurale

Des briques claires, de la pierre et du bois ont été utilisés pour créer une « atmosphère rustique et chaleureuse » dans cette maison de la Chine rurale, conçue par le studio local CPlus Architects.

Nommée Maison de la Mère, la maison est située dans le village de Xiyang au sud-ouest de Pékin et a été conçue par CPlus Architectes pour démontrer le potentiel des zones rurales souvent négligées en dehors des villes chinoises.

« Dans un futur proche, la campagne sera mobile, diversifiée et interconnectée, offrant des expériences spatiales et des modes de vie non disponibles dans les villes », explique le studio.

« Les nouveaux villages attireront de nouveaux villageois et apporteront de nouvelles formes de communauté. La Maison de la Mère est née dans ce contexte, comme un échantillon expérimental indépendant pour aider à revitaliser les villages », a-t-il ajouté.

L’agencement de la maison était basé sur celui des maisons à cour chinoises typiques, organisées autour d’un grand salon à double hauteur et d’une terrasse couverte le long d’une cour d’entrée.

CPlus Architects décrit cette zone comme un « espace gris » qui mélange l’intérieur et l’extérieur, avec des portes vitrées pleine hauteur, des chemins en pente et un banc extérieur intégré créant un espace accessible et flexible.

« L’extérieur n’est pas un complément de l’intérieur, mais les deux sont mutuellement bénéfiques, et même l’intérieur est conçu pour réaliser l’extérieur », décrit le studio.

« Cet espace gris permet aux résidents d’étendre leurs activités quotidiennes à l’extérieur tout au long de l’année, de profiter de la brise les nuits d’été, de préparer du thé dans la neige les jours d’hiver et de célébrer les fêtes importantes avec toute la famille », a-t-il ajouté.

La cuisine, la salle à manger et le bureau du premier étage se trouvent à l’est, près de la rue, tandis que les chambres et les salles de bains sont réparties sur deux étages sur le côté ouest du site pour une plus grande intimité, donnant sur la cour à travers de grandes fenêtres en saillie.

Au centre de la maison, l’espace de vie à double hauteur est enveloppé par un balcon en bois au-dessus, sous un plafond concave formé par le toit papillon et bordé de panneaux en bois.

À l’extérieur, la maison est revêtue de briques claires, posées verticalement plutôt qu’horizontalement. À l’intérieur, la façade est complétée par des murs et des boiseries en plâtre clair, contrastant avec les sols en pierre sombre des pièces à vivre.

« Les couleurs principales de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment sont toutes des tons terre, se fondant dans l’environnement rural », explique le studio.

« Différents matériaux tels que la brique, la pierre, le bois, le métal, les tissus et les peintures entremêlent différentes températures et textures dans la lumière et l’obscurité, apportant aux gens une sensation naturelle, rustique, chaleureuse et confortable », ajoute-t-il.

Ailleurs en Chine, Wonder Architects a également exploré le potentiel des maisons modernes dans le renouvellement des environnements ruraux traditionnels avec son extension revêtue de carreaux de céramique verte sur une maison en briques à Yangqing.

La photographie est de Zhu Yumeng sauf indication contraire.