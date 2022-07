CPAC se rend en Israël – Vox

TEL AVIV – À plusieurs centaines de mètres de la mer Méditerranée et à plusieurs milliers de kilomètres de la rivière Cuyahoga, le candidat au Sénat de l’Ohio JD Vance (R) travaillait avec une foule.

“Si vous écoutez les faux médias d’information, ce qu’ils vous disent, c’est qu’Israël est toutes sortes de choses terribles… c’est dégoûtant”, a-t-il déclaré dans un discours improvisé. “Que Dieu vous bénisse de vous soucier suffisamment de cette civilisation pour la protéger.”

Vance a été une surprise pour les invités VIP de l’édition israélienne de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), le rassemblement de masse le plus important de la droite américaine. L’événement de mercredi, le tout premier CPAC à se tenir en Israël, fait partie d’un effort plus large des dirigeants de CPAC pour construire des ponts entre les mouvements de droite à travers le monde. Dans une brève interview après son discours, Vance m’a dit qu’il pensait que c’était un objectif louable.

“Évidemment, en appliquant l’humilité appropriée si vous parlez d’un pays différent, il y a une réelle opportunité”, m’a-t-il dit.

Vance a commencé à donner un exemple mais a été interrompu par Richard Grenell, l’ancien directeur du renseignement national de Trump, qui voulait un selfie avec Vance pour son fil Twitter. Matt Whitaker, l’ancien procureur général par intérim de Trump, est intervenu pour un coup ou deux.

Pour toute la puissance star américaine derrière l’événement, il n’est pas clair à quel point il s’agissait réellement d’un événement CPAC.

Aux États-Unis, CPAC est une affaire massive de plusieurs jours avec des séances en petits groupes, des panels et des apparitions de presque toutes les personnalités du GOP. L’événement de Tel-Aviv, coparrainé par trois organisations israéliennes, était une seule soirée construite autour d’un discours d’ouverture du célèbre expert Ben Shapiro – son tout premier discours public en Israël. L’un des organisateurs israéliens, le Salon international de Tel Aviv, avait présenté l’ensemble de l’événement uniquement comme une apparition de Shapiro – bien que les graphismes “CPAC Israël” sur la scène aient donné une impression différente.

Les objectifs intellectuels du programme étaient également assaillis d’incohérences. Malgré toutes leurs affinités politiques, la droite américaine et la droite israélienne sont des mouvements idéologiques fondamentalement différents : issus d’histoires différentes et définis par des croyances fondamentales différentes. Parfois, il y avait des tensions politiques évidentes entre les idées des orateurs, notamment sur le rôle approprié du pouvoir judiciaire dans les deux pays.

Le but ostensible de l’événement était de combler certaines de ces divisions : persuader les conservateurs israéliens d’évoluer vers une économie de marché libre à l’américaine et pousser la droite américaine vers une version israélienne plus agressive du nationalisme. Mais alors que les Américains semblaient enthousiastes à l’idée d’apprendre d’Israël, il était loin d’être clair si le sentiment était réciproque.

“Ce qu’Israël peut apprendre de l’Amérique, et ce que l’Amérique peut apprendre d’Israël”

Dans la section VIP de l’événement, un balcon surplombant le public, des sommités conservatrices ont papoté à côté d’un bar très ouvert. Un gentleman anglo-israélien assis à côté de moi s’était procuré une bouteille entière de scotch et avait insisté pour m’en servir un verre. Je l’ai prévenu qu’étant américain, j’étais plutôt un homme de bourbon ; nous étions d’accord pour être en désaccord sur ce point de fierté nationale. (Pour mémoire, le scotch était plutôt bon.)

À ce stade, l’événement principal avait commencé. Matt Schlapp, le président de l’organisation mère de CPAC, prononçait un discours typiquement populiste. Certaines des notes sont tombées à plat, y compris une comparaison discordante entre les conservateurs américains et les Juifs persécutés.

“Ils nous font ce que les gens vous ont fait pendant des siècles et des siècles : ils abattent nos statues, ils changent notre histoire, ils nous disent ce qui est bien est mal”, a-t-il déclaré.

Il était douteux que la foule comprenne vraiment ce qu’il disait : beaucoup d’entre eux parlaient au-dessus de Schlapp. L’auditorium, prévu pour environ 2 500 personnes, était au mieux à moitié plein. Mon ami buveur de whisky avait une explication toute prête.

«Personne ici ne se soucie de ce que ces personnes disent. Ils sont là pour Ben Shapiro. Vous pouvez le mettre dans votre article », m’a-t-il dit.

S’ils avaient été attentifs, ils auraient entendu une partie de la rhétorique apocalyptique qui est devenue la norme dans la droite américaine. “Si nous avons des gens timides, alors nous allons perdre l’Occident, nous allons perdre l’Amérique et nous allons perdre Israël”, a déclaré Grenell, suivi d’une pause apparemment laissée pour des applaudissements qui ne sont jamais venus.

D’autres intervenants étaient plus intéressants. Lors d’un panel avec Whitaker, le législateur israélien de droite Amir Ohana a proposé de donner à la Knesset (parlement) israélienne le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême, dénonçant « l’oligarchie judiciaire » dans un langage qui conviendrait parfaitement à la gauche américaine.

“[It’s time] pour donner plus de pouvoir au peuple : pour faire de nous un pays gouverné par l’État de droit, et non par l’État des avocats », a-t-il déclaré.

La campagne d’Ohana, prononcée dans la foulée des éloges de Whitaker pour la prise de contrôle par la droite de la Cour suprême des États-Unis, reflète des réalités politiques fondamentalement différentes. En Israël, la Cour suprême est une institution non partisane dont les membres sont nommés par un panel d’experts ; ses décisions défendant l’égalité religieuse et les droits arabes frustrent la droite israélienne, qui l’accuse fréquemment de faire partie d’un État profond tyrannique imposant une vision politique de gauche au pays. Un observateur cynique pourrait considérer les différences entre Israéliens et Américains sur ce point comme grossièrement politiques : les conservateurs aiment les tribunaux lorsqu’ils rendent des décisions favorables et veulent les neutraliser lorsqu’ils ne le font pas.

Hélas, le panel était trop court pour que les orateurs expliquent pourquoi cette suspicion pourrait être erronée. L’ensemble de l’événement, d’une durée d’environ cinq heures au total, n’avait pas les caractéristiques typiques d’une conférence CPAC qui permettent des conversations plus approfondies. Il n’y a pas eu de séances en petits groupes sur des sujets spécifiques, pas de salle remplie de stands tenus par des membres de différents groupes conservateurs, pas de grande salle où la base conservatrice pourrait papoter. C’était CPAC-moins, une plénière sans véritable conférence.

Au fur et à mesure des discours, la foule semblait s’impatienter. Lorsqu’un orateur a été annoncé – le basketteur israélien à la retraite Omri Casspi – un jeune homme avec un buzzcut a commencé à se plaindre à un ami. “Mieux vaut être Ben, mon frère”, a-t-il dit.

En fait, Casspi était là pour présenter Shapiro – peut-être la première fois qu’un choix de premier tour de la NBA servait d’acte d’échauffement pour un expert politique. Lorsque Shapiro est monté sur scène, les applaudissements ont été tonitruants.

Le discours de Shapiro était centré sur une double série de questions qui ont servi d’énoncé de thèse pendant toute la nuit : “Ce qu’Israël peut apprendre de l’Amérique, et ce que l’Amérique peut apprendre d’Israël”.

Dans son récit, Israël n’avait pas encore pleinement adopté l’économie de marché libre à l’américaine, qualifiant le système économique israélien de “sorte de poubelle” freinée par des impôts élevés et des syndicats puissants. Il a également fait valoir qu’Israël devrait prendre des notes sur le système politique américain en ce qui concerne les nominations judiciaires, affirmant que “le système gouvernemental américain est meilleur que celui d’Israël – et il n’est pas particulièrement proche”.

Les Américains, pour leur part, devaient apprendre de l’exemple nationaliste d’Israël.

« L’Amérique a une chose importante à apprendre d’Israël : qu’un État-nation doit avoir, en son cœur, une nation », a-t-il soutenu. “Ce que cela signifie vraiment, c’est que l’Amérique doit apprendre d’Israël la nécessité d’une histoire commune, d’une culture commune et d’un destin commun.”

Qui apprend vraiment de qui ?

Après le discours de Shapiro, le célèbre journaliste israélien Amit Segal est monté sur scène pour mener une séance de questions-réponses avec l’Américain. Segal, lui-même de droite, avait clairement des réserves quant à l’idée que le parti du Likoud de Benjamin Netanyahu devrait prendre des leçons économiques des républicains.

« Comment pouvez-vous vous attendre à ce que le Likud ne s’associe pas aux syndicats alors qu’il devrait essayer d’obtenir un soutien pour annexer le [Palestinian] territoires ? Il a demandé. (« Ma recommandation », a déclaré Shapiro, « est que les Israéliens doivent commencer à voir l’économie comme une question de sécurité nationale. »)

Segal avait des préoccupations similaires en ce qui concerne le système américain de nomination des juges. “Lorsque nous jetons un coup d’œil à la Cour suprême des États-Unis, tout ce que nous voyons est une autre branche de [partisan] gouvernement : les républicains votent pour les décisions conservatrices, et les démocrates votent contre. Pouvons-nous trouver quelque chose de mieux que cela ? » Il a demandé. (“Non”, a répondu Shapiro, arguant que tous les systèmes de nomination des tribunaux avaient un certain parti pris politique et que le système américain était au moins quelque peu sensible à la volonté du public.)

Sur la question des tribunaux, il y a un certain mouvement dans la droite israélienne en direction de Shapiro – bien que leur idée principale de réforme des tribunaux, donnant à la Knesset israélienne le pouvoir d’annuler les décisions de justice, lui donnerait probablement, à lui et à d’autres conservateurs américains, des ruches si elle était appliquée chez eux compte tenu de leur coup de marteau sur la Cour. Et Israël, comme de nombreuses démocraties occidentales, a en effet pris des mesures de déréglementation au cours des dernières décennies.

Mais dans l’ensemble, et surtout sur le plan économique, l’attitude de Segal semble assez représentative des attitudes israéliennes.

Il y a deux ans, j’ai examiné une série d’efforts bien financés par les conservateurs américains pour exporter leurs idées aux Israéliens – comme la conférence CPAC, mais à une échelle beaucoup plus grande soutenue par des dizaines de millions de dollars. J’ai trouvé que ce mouvement avait fait des progrès parmi certaines élites conservatrices, mais avait fait des progrès limités auprès du grand public. Israël a toujours un État-providence beaucoup plus étendu que les États-Unis, et seule une minorité de la droite israélienne a manifesté un grand intérêt à changer cela.

En revanche, la droite américaine post-Trump s’est avérée un terreau bien plus fertile pour un message nationaliste à l’israélienne.

Le leader de la National Conservatism Conference, un concurrent de plus en plus populaire du CPAC avec un penchant nationaliste encore plus explicite, est un universitaire israélien du nom de Yoram Hazony. Le projet intellectuel d’Hazony est, implicitement, une universalisation de l’idéologie de la droite israélienne : un nationalisme théologiquement influencé qui soutient que le gouvernement devrait refléter le caractère des groupes majoritaires de la société à travers, par exemple, la promotion de ses croyances religieuses (avec des protections pour les droits des minorités ).

Dans notre interview, Vance a cité Hazony comme un exemple de quelqu’un qui fait un vrai travail reliant les conservateurs à travers les frontières nationales – citant, en particulier, une récente déclaration de principes publiée par son équipe qui appelait à « la tradition des nations indépendantes et autonomes ». comme base pour restaurer une orientation publique appropriée vers le patriotisme et le courage.

Hazony, fait intéressant, est également un critique de l’économie de marché libre. Son influence auprès des stars montantes du GOP comme Vance et le sénateur Josh Hawley (R-MO) suggère que l’échange de droite israélo-américain n’est pas égal : les Américains de droite deviennent plus israéliens à l’ère Trump sans un autre notable. Mouvement israélien vers un modèle économique et politique américain.

Lorsque j’ai interrogé Shapiro sur cette évaluation par e-mail, il a ergoté sur l’idée que la droite américaine, plutôt que la société américaine dans son ensemble, avait besoin d’apprendre le nationalisme des Israéliens. “Mais”, a-t-il ajouté, “vous avez raison de dire que le public israélien est assez mitigé sur les marchés libres, et que les courants croisés sur l’économie sont fascinantement différents en Israël qu’ils ne le sont aux États-Unis”.

Après la fin de l’événement avec quelques questions du public, des centaines d’invités se sont rassemblés autour des sorties pour discuter de ce qu’ils venaient de voir. Pratiquement tous parlaient anglais, pas hébreu. J’ai discuté avec quelques-uns d’entre eux, la plupart disant qu’ils étaient venus pour Shapiro et avaient sauté ou ignoré les panneaux.

L’exception était un homme d’âge moyen, qui a dit qu’il était ravi de la présentation.

“Cela a ouvert les yeux pour les Israéliens de voir à quoi ressemblait le conservatisme réel, par opposition au méli-mélo ici”, m’a-t-il dit, avec un clair accent américain.