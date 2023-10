Cox revendique le titre de fournisseur Internet américain le plus rapide selon les derniers résultats des tests de vitesse

Il y a un nouveau fournisseur d’accès Internet au sommet de la montagne. Cox Communications a décroché la première place aux États-Unis pour les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides parmi les principaux fournisseurs de haut débit fixe. Cette nouvelle vient d’Ookla, qui a publié ses données de juillet à septembre de cette année.

Cox, qui a obtenu une vitesse de téléchargement médiane de 260 mégabits par seconde, a remporté le titre Spectre Internetle service Internet par câble de Charter Communications, qui occupait la première place du classement d’Ookla pour les six premiers mois de 2023. La troisième place appartenait à Xfinity Internet, suivi par AT&T, Frontier, Optimum et Verizon.

Ookla est un test de vitesse Internet fournisseur qui collecte des données via son Test de vitesse.net outil, qui rassemble des informations sur des millions d’utilisations de clients de ce test de vitesse. CNET utilise fréquemment ces résultats pour aider à informer nos avis sur les fournisseurs d’accès Internet. Nous utilisons également les informations des tests de vitesse Ookla pour comparer et contraster les performances Internet d’une ville à l’autre ou d’un État à l’autre.

Comme vous pouvez l’imaginer, chaque fournisseur de services Internet veut revendiquer le titre d’Amérique le plus rapide. Cela leur donne le droit de se vanter d’avoir « les vitesses de téléchargement les plus rapides d’Amérique ». Mais est-ce vraiment ce que tout cela signifie ? Comme vous pouvez le deviner – comme c’est souvent le cas avec le service Internet à domicile – de nombreuses variables existent.

Pour être inclus dans l’étude d’Ookla, un FAI doit être cité dans 3 % ou plus des données de test collectées au cours de la fenêtre de trois mois. Certains fournisseurs régionaux ultrarapides peuvent offrir des vitesses de téléchargement médianes plus élevées que les fournisseurs indiqués dans le tableau, mais n’atteignent pas suffisamment de personnes pour atteindre l’objectif d’inclusion d’Ookla à l’échelle nationale.

Votre première question pourrait donc être la suivante : cela signifie-t-il que Cox propose les forfaits les plus rapides du pays ? À peine. Cox figure peut-être au sommet du dernier classement d’Ookla pour le fournisseur d’accès Internet le plus rapide, mais cela montre vraiment la cohérence d’un Internet par câble connexion. Laisse-moi expliquer. Le forfait le plus rapide proposé par Cox à l’échelle nationale est une offre de 2 gigabits avec une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 2 000 Mbps. Par exemple, cela n’est pas comparable aux niveaux Internet fibre 5 gigabits d’AT&T et Frontier. Cependant, ces deux FAI incluent également Forfaits DSL à travers leur empreinte nationale. Le DSL n’est pas seulement inférieur à internet fibremais il est également loin du câble.

Le tableau des vitesses de téléchargement raconte une histoire différente, avec trois FAI dépassant Cox dans le tableau. Quel est le point commun entre les trois ? AT&T, Frontier et Verizon proposent tous des forfaits Internet fibre. Ookla

Dans les revues des FAI de CNET, nous soulignons que même si les données des tests de vitesse sont utiles et peuvent donner un aperçu de la façon dont votre connexion Internet se produit à un moment donné, ce n’est pas définitif. De nombreux facteurs affectent un test de vitesse, notamment si vous utilisez ou non le Wi-Fi ou une connexion Ethernet câblée, l’heure de la journée à laquelle vous exécutez le test, etc.

En raison de ces facteurs, même si Cox remporte cette course avec une vitesse de téléchargement médiane de 260 Mbps, cela ne signifie pas que tous les clients de Cox Communications peuvent s’attendre à obtenir ces vitesses. Considérez-le plutôt comme une référence de ce qu’un client américain « typique » peut attendre de ce FAI. Ou, comme l’a dit un jour un porte-parole d’Ookla à CNET, le rapport vise à « représenter plus précisément les performances typiques que les consommateurs connaissent réellement sur un réseau ».

Enfin, vous pourriez également être tenté d’assimiler ce classement à un titre de meilleur fournisseur d’accès Internet du pays. Pas exactement. Bien que nous attribuions à Cox des notes décentes pour son service prépayé, Cox StraightUp Internet, le classement général du FAI parmi les évaluations des fournisseurs de haut débit de CNET se situe dans le tiers inférieur. Cela est cohérent avec le rapport d’été de l’American Customer Satisfaction Index qui plaçait Cox deux points en dessous du score moyen des FAI non fibre. Cela montre que même si la vitesse de téléchargement est importante dans la satisfaction d’un fournisseur de haut débit, ce n’est pas le seul facteur.