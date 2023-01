Cox lance une activité mobile, rejoignant Comcast, Charter, Altice

Les câblo-opérateurs ont commencé à proposer des services mobiles dans le but de donner aux clients une autre raison de ne pas abandonner leurs forfaits haut débit. Cela est plus vrai que jamais, car la rentabilité de ces unités d’affaires est en vue.

Comme les services de Comcast et Charter, Cox Mobile ne sera disponible que pour les clients nouveaux et existants. Cox compte 7 millions de clients dans 18 États et a commencé à offrir discrètement un service mobile sur certains marchés ces derniers mois.

Cox a suivi des pairs comme Comcast , Communications de la Charte et Altice États-Unis qui ont commencé à offrir un service mobile à leurs clients ces dernières années et ont ajouté des clients en un clin d’œil.

Bien que les entreprises sans fil comme AT&T , Verizon et T Mobile détiennent la grande majorité des clients sans fil aux États-Unis, les activités mobiles de Comcast et Charter ont connu une croissance plus rapide grâce à des forfaits moins chers et plus flexibles.

Charter’s Spectrum Mobile propose un forfait de données illimité de 30 $, ou 14 $ par gigaoctet d’Internet utilisé dans le forfait mensuel. De même, Xfinity Mobile de Comcast commence à 30 $ pour des données illimitées, ou 15 $ par gigaoctet.

Les options les moins chères découlent de leur capacité à s’appuyer fortement sur le Wi-Fi haut débit domestique et les points d’accès pour l’utilisation des données. Lorsque leurs clients mobiles quittent le Wi-Fi et dépendent d’un réseau, ils sont déchargés vers l’opérateur partenaire des câblodistributeurs – Verizon pour Comcast et Charter – donnant toujours à l’entreprise sans fil une part du gâteau.

Cox Mobile proposera des forfaits similaires, illimités à 45 $ par mois ou 15 $ par concert. Cox utiliserait également Verizon comme partenaire réseau, ce que la société devrait confirmer lors de l’événement de jeudi.

Une clé a été jetée dans les projets de Cox de lancer son activité mobile lorsque T-Mobile a poursuivi la société en 2021, affirmant que Cox était obligé de poursuivre un partenariat avec eux. Plus tôt cette année, un juge d’un tribunal du Delaware aurait gouverné en faveur de Cox.

Charter a déclaré qu’il avait 4,7 millions de clients sans fil au 30 septembre, tandis que Comcast a déclaré qu’il avait atteint 5 millions.

“Nous avons commencé avec ce service mobile réinventé parce que nous savions que les clients passeraient beaucoup de temps sur le Wi-Fi”, a déclaré Danny Bowman, directeur de la téléphonie mobile chez Charter, ajoutant que les clients de Spectrum Mobile passent environ 85 % de leur temps sur le Wi-Fi. Fi.

“En gardant le forfait mobile simple, nous avons une croissance exponentielle”, a ajouté Bowman. Charter et Comcast permettent également aux clients d’apporter leurs propres appareils, une option que Cox n’offrira pas encore. Actuellement, les clients doivent acheter des téléphones Samsung via Cox pour le service.