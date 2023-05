Cox Gigablast Review: Nom fantaisiste pour un service standard

Gigablast est rapide, mais son prix est également plus élevé que celui des forfaits comparables de la plupart des FAI. Sarah Tew / Crumpe

En matière d’Internet haut débit, le gigabit parle de lui-même. C’est pourquoi vous trouverez que la plupart des fournisseurs étiquettent simplement leur niveau de vitesse gigabit, comme le plan Gigabit de Xfinity ou le plan 1 Gig de Frontier Fiber.

« Gigablast » implique quelque chose de plus, comme si votre connexion Internet était tirée à partir d’un canon coaxial pour offrir une expérience Internet unique en son genre. Ce n’est pas. C’est juste de l’internet gigabit. Plus précisément, Internet gigabit de Cox Communications.

Encore plus décevant, le niveau de vitesse Gigablast de Cox est plus cher que la plupart des plans de concert, et vous devrez peut-être signer un contrat d’un an pour obtenir le prix le plus bas. Pire encore, tous les plans Cox sont livrés avec un plafond de données mensuel de 1,25 To. C’est une quantité généreuse de données, mais un seuil qui est plus facilement franchi lorsque vous avez des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 940 Mbps. (Hypothétiquement, si vous pouviez télécharger en continu à cette vitesse, le plafond ne durerait que 22 minutes de Gigablasting.)

Donc la question est : est-ce que Cox Gigablast en vaut la peine ? Vous pouvez probablement déjà dire de quel côté je penche, mais votre réponse dépend de combien vous voulez dépenser chaque mois pour votre connexion Internet, le vitesses Internet dont vous avez besoin et les disponibles fournisseurs d’accès Internet de votre région. Examinons de plus près le plan Cox Gigablast pour vous aider à décider s’il convient à votre maison.

Qu’est-ce que Cox Gigablast ?

Cox Gigablast est le forfait Internet le plus rapide que Cox puisse offrir dans la plupart des zones de service avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 940 Mbps et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 35 Mbps via une connexion par câble ou hybride câble/fibre. Certaines zones de service de Cox auront accès au réseau 100 % fibre de Cox, qui promet des téléchargements tout aussi rapides et des téléchargements beaucoup plus rapides pour le même prix que la connexion par câble.

Détails du forfait Gigablast Prix ​​mensuel de départ Tarif mensuel régulier Vitesses maximales Limite de données Frais d’équipement Contracter 100 $ 120 $ Téléchargement 1 000 Mbps, téléchargement 35 Mbps 1,25 To 13 $ (sautable) 1 an

Gigablast fonctionne au prix promotionnel de 100 $ par mois pour la première année, et vous devrez probablement accepter un contrat d’un an pour obtenir ce prix.

Après la première année, la tarification de Gigablast passe au tarif standard de 120 $ par mois, où elle restera au moins pendant la prochaine année de service. Si cela semble un peu élevé, même pour un service de concert, c’est parce que c’est le cas. De nombreux fournisseurs, dont AT&T, CenturyLink, Optimum, Spectre, Verizon Fios et Xfinityfacturez moins (70 $ à 90 $ par mois) pour une connexion gigabit.

Donc, si j’achète un forfait internet pas cherCox Gigablast ne serait pas mon premier choix.

Pourtant, c’est la meilleure valeur Cox

Malgré son prix relativement élevé, Cox Gigablast offre le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres forfaits Internet de Cox.

Comme avec la plupart des fournisseurs d’accès Internet, les plans Cox de niveau supérieur ont un coût par Mbps inférieur, ce qui est un bon indicateur de la valeur globale d’un plan. Gigablast est livré avec le coût par Mbps le plus bas de tous les forfaits Internet Cox.

Coût Cox par Mbps par plan Plan Prix ​​de départ Vitesses de téléchargement maximales Coût estimé par Mbps Gigablast 100 $ 1 000 Mbps 10 centimes Ultime 500 80 $ 500Mbps 16 centimes Préféré 250 60 $ 250Mbps 24 centimes Essentiel 100 50 $ 100Mbps 50 centimes

Mais la valeur s’arrête là

Vous obtiendrez plus de vitesse pour l’argent avec Gigablast, mais c’est tout. Le service de concert de Cox n’offre aucune incitation supplémentaire, telle que la location gratuite d’équipement, données illimitées ou même un spécial prime d’inscription comme une carte de fidélité.

Tous les plans Cox sont livrés avec un plafond de données mensuel de 1,25 To, un contrat d’un an et des frais de location d’équipement de 13 $, bien que vous puissiez ignorer les frais en utilisant votre propre équipement. Opter pour le plan Cox le plus rapide et le plus cher, Gigablast, ne remédiera à aucune de ces conditions. Vous aurez toujours le plafond de données (qui peut s’avérer plus facile à respecter et à dépasser avec des vitesses de concert, entraînant des frais supplémentaires allant jusqu’à 100 $ par mois), le contrat annuel et les frais d’équipement, si vous choisissez de louer.

Bien qu’il ne faille pas nécessairement s’attendre à un petit quelque chose en plus avec le service de concert, ce n’est pas hors de l’ordinaire. En fait, un certain nombre d’autres fournisseurs réservent leurs meilleures incitations pour leurs plans de concert respectifs. Frontière, Verizon Fios et Xfinity, par exemple, récompensent souvent les clients des concerts avec leurs offres de cartes de récompenses les plus élevées. De plus, Verizon Fios inclut la location gratuite d’équipement avec un service de concert (une valeur de 15 $ par mois), tout comme CenturyLink.

Alors Gigablast vaut-il le coût ?

Mon verdict est : pas vraiment. Gigablast est la meilleure affaire en ce qui concerne les forfaits Internet de Cox, mais ce n’est pas la meilleure que nous ayons vue par rapport à d’autres fournisseurs de concerts.

Si vous êtes intéressé par les vitesses gigabit, magasinez avant de vous engager dans Gigablast, même si le nom est amusant à dire. AT&T, CenturyLink et Verizon Fios, entre autres, offrent un service de concert dans bon nombre des mêmes domaines utilisables pour Cox, et sont susceptibles d’offrir des vitesses de téléchargement plus rapides et de meilleures incitations, sans parler des prix plus bas.

Pour certains, Cox est peut-être le seul fournisseur haut débit de la région. Dans ce cas, je recommanderais le plan Ultimate 500 plutôt que Gigablast. Des vitesses de 500 Mbps prendront en charge streaming, jeu vidéo et plus sur plusieurs appareils à la fois, et le plan vous fera économiser 20 $ par mois par rapport au prix Gigablast. Cela signifie qu’au cours d’une année – la durée minimale que vous devez signer pour bénéficier des tarifs les plus bas – le plan 500 Mbps vous fera économiser un total de 240 $ par rapport au plan Gigablast.

FAQ Cox Gigablast

Où Cox Gigablast est-il disponible ? Cox Gigablast est disponible sur tous les marchés de Cox, y compris Las Vegas, la Nouvelle-Orléans, Oklahoma City, Omaha, Phoenix et la majorité du Rhode Island. La plupart des emplacements auront accès au câble ou au réseau hybride câble/fibre de Cox, qui limite les vitesses de téléchargement à 35 Mbps, mais quelques zones sélectionnées peuvent être éligibles à un service 100 % fibre et à des vitesses de téléchargement/téléchargement symétriques.

Quel équipement est nécessaire pour Cox Gigablast ? Ceux desservis par le réseau câblé de Cox auront besoin d’un modem DOCSIS 3.1 pour la meilleure expérience. Vous aurez également besoin d’un routeur capable de prendre en charge des vitesses gigabit, ce que la plupart des routeurs Wi-Fi 5 et tous les routeurs Wi-Fi 6 sont équipés pour faire. Si vous préférez louer, Cox fournira l’équipement nécessaire au service Gigablast pour un supplément de 13 $ par mois.