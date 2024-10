Cowper Griffith Architects crée une maison de vacances dans une salle médiévale

Le studio britannique Cowper Griffith Architects a combiné le tissu médiéval du Calverley Old Hall du XIVe siècle dans le West Yorkshire, en Angleterre, avec des ajouts contemporains pour créer une maison de vacances pour l’association caritative Landmark Trust.

La salle médiévale classée Grade I de la ville de Calverley, qui était en grande partie abandonnée, a été rénovée par le studio pour créer une maison de vacances de cinq chambres.

Avec sa conception, le studio visait à équilibrer la réparation du bâtiment existant avec des interventions modernes pour « retrouver l’essence d’un manoir historique ».

« L’objectif était de réparer et de modifier de manière à mettre en valeur et à retrouver l’essence d’un manoir historique », Architectes Cowper Griffith a déclaré à Dezeen sa partenaire Karen Lim. « Cela a impliqué l’analyse du tissu et l’étude de bâtiments de typologie et d’âge similaires. »

« Un grand soin a été pris pour évaluer chaque partie de la structure du bâtiment ; pour réparer si possible et insérer de nouveaux éléments tels que la structure du premier étage manquant du Solar et l’ascenseur requis pour l’accessibilité, de manière à minimiser leur impact sur le tissu historique, tant sur le plan pratique qu’esthétique », a-t-elle poursuivi.

« Les nouvelles interventions doivent avoir une valeur de conception qui leur est propre, à la fois adaptées à leur objectif et esthétiquement agréables. »

En collaboration avec les entrepreneurs Dobson Construction, les spécialistes de la conservation Opus Conservation et de nombreux artisans, Cowper Griffith Architects avait pour objectif de conserver autant que possible la structure originale du bâtiment complexe, qui avait été agrandi et modifié à de nombreuses reprises au cours des 800 dernières années.

Le bâtiment complexe comprend un bloc solaire du XIVe siècle, une grande salle et une chapelle de la fin du XVe siècle, ainsi qu’un bloc de salon et un bloc d’hébergement du XVIe siècle. Le studio a voulu rendre lisible chacune de ces évolutions de l’histoire du bâtiment et ajouter des interventions clairement modernes.

« Les nouvelles insertions ont été conçues pour minimiser leur impact sur la forme originale du bâtiment », a déclaré Lim. « Cela signifiait que chaque domaine devait être évalué indépendamment, puis collectivement. »

« Il était important de rendre toute nouvelle intervention facilement reconnaissable tout en restant fidèle aux caractéristiques existantes et aux principes de conservation établis », a-t-elle poursuivi.

Cowper Griffith Architects a utilisé des matériaux qui complèteraient le tissu du bâtiment historique existant, notamment le sapin de Douglas et le contreplaqué aux tons clairs.

Ces matériaux naturels ont été utilisés pour créer la cuisine équipée, des murs partiels et un nouvel escalier principal.

« Un grand soin a été pris pour garantir que les ajouts au bâtiment aient leur propre intégrité de conception, qu’ils soient adaptés à leur usage et agréables à l’œil », a expliqué Lim.

« Par exemple, le nouvel escalier est fabriqué à partir de sapin de Douglas lamellé – il s’agit d’une utilisation économique et durable du bois, qui réinterprète les principes d’un escalier en porte-à-faux de manière contemporaine », a-t-elle poursuivi.

« Les nouvelles cloisons de séparation sont construites en colombages et revêtues de contreplaqué plaqué afin d’être visuellement légères et pratiquement réversibles, mais rappellent également les murs historiques en planches et à meneaux. »

Dans les chambres, les finitions murales d’origine ont été restaurées, tandis que les cheminées d’origine, les poutres en bois et les sols en pierre sont visibles dans toute la maison de vacances.

Au cours du projet, une salle inconnue de peintures murales du XVIe siècle a été découverte sous des lattes et du plâtre du XXe siècle, aujourd’hui conservées.

Pour rendre l’espace confortable, le bâtiment dispose d’un chauffage au sol alimenté par des pompes à chaleur géothermiques, tandis que de la laine de mouton a été utilisée pour isoler le toit.

Dans l’ensemble, le studio espère avoir créé une maison de vacances permettant aux visiteurs de profiter du bâtiment de la même manière que ses propriétaires d’origine.

« Nous espérons que les personnes séjournant à Calverley connaîtront le bâtiment comme la famille Calverley l’a fait autrefois », a déclaré Lim.

« Les voies de circulation à travers les espaces et leur connexion avec les espaces extérieurs ont été rétablies », a-t-elle ajouté. « Cependant, en suivant les principes de conception universelle, l’intention est que le Old Hall soit facilement et en toute sécurité accessible à un large éventail d’âges et de niveaux de mobilité. »