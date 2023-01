Cowherd choisit les jeux de championnat AFC et NFC dans le tour d’horizon de ‘Blazin’ 2′

Il ne reste plus que trois matchs dans le NFL séries éliminatoires alors que nous avons atteint le championnat de la NFL dimanche.

Cela ne s’arrête pas Colin Bouvier de faire ses choix cependant. Lors de la diffusion vendredi de “ Le troupeau “, Cowherd a partagé ses choix de championnat de conférence dans son dernier tour d’horizon” Blazin ‘2 “.

Voici les choix de Cowherd, avec des cotes via Pari FOX.

Cowherd fait ses choix de championnat de conférence Colin Cowherd partage ses choix pour les championnats AFC et NFC avant les matchs de dimanche sur “The Herd”.

N° 2 49ers de San Francisco au n ° 1 Aigles de Philadelphie (-2,5) (Dimanche, 15 h HE, FOX et l’application FOX Sports)

Choix du vacher, prédiction de score : Aigles -2,5, Aigles gagnent 28-23

Pensées de vacher: “Le plus jeune match de quart-arrière de l’histoire des matchs de championnat de conférence – Jalen Hurts à 24 ans et Brock Purdy à 23 ans. Je vais prendre les Eagles à -2,5 et voici pourquoi: ils ont la meilleure ligne offensive, n ° 1 dans la ligue. Le plaqueur droit Lane Johnson et le centre Jason Kelce n’ont pas accordé de sac toute l’année. Cela me dit que malgré Nick Bosa et Arik Armstead, Hurts aura un peu plus d’une poche confortable.

“La défense des Eagles est également n ° 1 devant et derrière. Jalen Hurts, je sais ce qu’il me donne. Lors de ses 20 derniers départs, il a une fiche de 18-2 et il va compléter 65% de ses passes et sa note de passeur est d’environ 100. Ce sont des chiffres très constants lors de ses 20 derniers départs. Je sais exactement ce que j’obtiens. Bonnes équipes, mauvaises équipes peu importe.

“Les Niners m’inquiètent. La ligne O pourrait vraiment lutter contre le front des Eagles. Les Niners n’ont marqué qu’un seul touché lors de leur match de division contre les Cowboys. Ils abandonnent également des points – neuf voyages dans la zone rouge et seulement quatre touchés. Ils se contentent trop souvent de buts sur le terrain.

“La défense des Niners a également été vulnérable au sommet. Ils ont permis plus de 13 jeux de plus de 40 cette saison, ce qui est le troisième plus grand nombre de la ligue si vous incluez les séries éliminatoires. Je pense que le quart-arrière le plus confortable et le plus expérimenté à domicile gagne un match serré. Je pense qu’ils ont frappé quelques balles plus profondes et de gros jeux. Je pense que c’est un régal pour les yeux et très amusant à regarder.

49ers de San Francisco SF +2,5

+110

o46.5

Aigles de Philadelphie ISP -2.5

-149

u46.5



n ° 3 Bengals de Cincinnati (+1,5) à Chefs n ° 1 de Kansas City (Dimanche, 18 h 30 HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Bengals +1,5, Bengals gagnent 26-24

Pensées de vacher: “Les Bengals sont sur une séquence de 10 victoires consécutives et Joe Burrow est en feu. Ils ont 13 victoires consécutives en décembre et janvier. La plus grande star du jeu sur le périmètre ? Les Bengals l’ont. Ja’Marr Chase a inscrit neuf touchés à ses neuf derniers matchs. En fait, Ja’Marr Chase et Tee Higgins ont dévoré les Chiefs. Ils ont cumulé plus de 200 verges par match lors de leurs trois derniers matchs contre Kansas City.

“La défense des Chiefs est vulnérable dans le backend. Ils ont autorisé le plus de passes de touché de la ligue cette année. Vous vous souvenez quand ils avaient Charvarius Ward? Il est maintenant un Niner. C’est ce qui se passe lorsque vous payez une fortune à votre quart-arrière.

“De plus, après avoir subi une blessure à la cheville la semaine dernière, Patrick Mahomes n’a pas réussi de passe ni tenté de passe en dehors de la poche. Maintenant, Mahomes de l’extérieur de la poche est le meilleur quart-arrière de la ligue et peut-être de loin. Il est n ° 1 dans les tentatives de passes, les passes complétées et les verges par la passe à cet égard. Lorsque vous le forcez à rester dans la poche, il est toujours bon. Il est toujours très bon. Mais il n’est pas spectaculaire.

“Je vais avec la capacité de gros jeu de Ja’Marr Chase, le meilleur backend … personne n’a une meilleure défense en seconde période.”

Bengals de Cincinnati RIC +2.0

+105

o48

Chefs de Kansas City KC -2.0

-143

u48



