Cowell et les espoirs U21 prisés de la MLS retiennent l’attention de l’Europe

Cade Cowell des San Jose Earthquakes a fait l’objet d’un intérêt de la part de Bologne en Serie A. Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

Le mercato estival de la Major League Soccer s’est terminé le 2 août, peu après qu’un Argentin plutôt connu ait quitté les verts pâturages du football européen pour s’installer avec sa famille en Floride, où il s’est déjà enfui avec un trophée continental historique et semble prêt à en remporter un autre.

Alors que la MLS se regroupe en saison régulière après une pause d’un mois chargée par Lionel Messi pour la Coupe des Ligues, la fenêtre de transfert européenne (et les fenêtres des ligues au-delà du continent) continue. Le temps passe rapidement – ​​les fenêtres entre l’Angleterre et la France se ferment le 1er septembre – mais il reste la possibilité pour les clubs de la MLS de déplacer leurs joueurs vers le Vieux Monde avant que le calendrier ne tourne à septembre. Et certainement, une myriade de clubs en Europe ont les yeux rivés sur les plus jeunes espoirs de la MLS alors qu’ils traversent les derniers jours de la fenêtre de transfert, complétant leur liste.

Pour ceux qui ont un intérêt profond pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, il peut être passionnant d’apprendre qu’une poignée d’espoirs U21 font effectivement partie de ceux qui suscitent l’intérêt. Et pour ceux qui suivent l’émergence de la MLS en tant que producteur de talents sur le marché mondial des transferts, vous serez peut-être ravis d’apprendre l’intérêt international pour les joueurs nés en dehors de ces côtes mais qui exercent désormais leur métier aux États-Unis et au Canada.

Avec confirmation des clubs nationaux et des contacts en Europe, voici quelques-uns des plus brillants espoirs U21 de la MLS suscitant un intérêt significatif de l’étranger, ainsi qu’une description de ce qui les rend si attrayants de la part du recruteur résident d’ESPN et ancien directeur du recrutement de l’AS Monaco, Tor-Kristian Karlsen. .

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La force physique de Cowell sur l’aile a suscité l’enthousiasme au niveau national et international alors que le talent de 2003 récolte les meilleures minutes en MLS et avec les équipes nationales américaines (principalement au niveau des jeunes, bien que récemment avec l’équipe senior également lors de la Gold Cup de cet été. ). Sans surprise, les Quakes ont été en contact avec plusieurs clubs concernant Cowell.

Comme l’a rapporté pour la première fois L’Athlétisme et confirmé plus tard par ESPN, l’intérêt récent le plus ardent vient de Bologne en Serie A. Et bien que les négociations semblent être en cours, Bologne a depuis signé l’international suédois Jesper Karlsson, qui pourrait remplir un rôle similaire, appelant peut-être à la viabilité restante du transfert. en question.

« Largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs américains nés dans les années 2000, Cowell est un attaquant énergique et axé sur le mouvement qui préfère se couper le pied droit depuis le gauche », a déclaré Karlsen. « Rarement en manque de confiance, il associe des capacités techniques de haut niveau à une compréhension fine des échanges combinatoires et des dribbles à grande vitesse. Dès qu’il ajoutera plus de produit final, sa percée définitive pourrait être imminente. »

Choix de l’éditeur 2 Connexes

McGlynn, réputé pour sélectionner des passes parfaites comme celui-ci de l’action de la Coupe des Ligues, est un autre nom qui suscite depuis longtemps l’intérêt. Les clubs des Pays-Bas et d’Angleterre semblent figurer en bonne place parmi eux, même si, selon des récits récents dans le sud-est de la Pennsylvanie (où McGlynn a été développé par l’Union Academy pour devenir l’impressionnant joueur de l’équipe première qu’il est aujourd’hui), il semble que l’Union soit plus désireuse de garder McGlynn au moins jusqu’à la fin de cette saison MLS.

Le pilier américain U20 s’est fait un nom à ce niveau, mais n’a pas encore réussi à percer dans l’équipe senior au complet.

« Une vedette du championnat du monde U20, McGlynn a impressionné par sa maturité et son efficacité au milieu de terrain », a noté Karlsen. « En plus de distribuer le ballon en toute sécurité depuis les profondeurs et de repérer les courses vers l’avant présentant un risque plus élevé, il est également diligent dans son travail défensif et se positionne bien pour les récupérations de ballon. Un milieu de terrain constant et fiable qui continue de développer son jeu. »

À seulement 18 ans, Wiley a impressionné dans son rôle de titulaire cette année, marquant quatre buts et deux passes décisives en 21 apparitions. Et bien que comme L’Athlétisme signalé pour la première fois, des offres ont été faites cet été, il semble peu probable que le joueur quitte Atlanta au cours de la semaine prochaine. Des sources d’ESPN confirment que l’intérêt à l’étranger se poursuit, avec une évolution probable dans le futur.

« Earrière gauche exceptionnellement athlétique qui peut également être déployé plus haut sur le terrain en tant qu’ailier traditionnel, l’instinct offensif de Wiley le voit constamment fournir des options de passe sur la gauche, tout comme il pousse constamment vers l’avant et se déplace extrêmement bien avec le ballon une fois en possession. « , a déclaré Karlsen. « Doté d’un bon contrôle du ballon, il crée le danger avec de belles capacités de centre et une frappe précise sur le ballon. »

L’arrière gauche d’Atlanta United, Caleb Wiley, a été repéré par Manchester United plus tôt cette saison. Dale Zanine-USA TODAY Sports

Parlant de l’intérêt européen pour Wiley, Manchester United aurait été au Lumen Field le week-end dernier alors que son Atlanta United se rendait à Seattle pour affronter les Sounders. Selon plusieurs rapportsUnited n’était pas simplement là pour repérer Wiley, mais aussi Vargas ainsi que le milieu de terrain né à Seattle, Reed Baker-Whiting.

La Sounders Academy (et le club) sont appréciés pour une bonne raison, et Vargas fait partie de leurs talents locaux les plus excitants, des sources ESPN confirmant l’intérêt des clubs continentaux au-delà de Man United.

« Doté d’une compréhension tactique et d’une vision remarquables pour son âge, Vargas est capable de diriger le jeu depuis le milieu de terrain », a ajouté Karlsen. « Bien qu’il ne soit pas le milieu de terrain le plus physique, il présente néanmoins un bon équilibre et évite les défis grâce à un positionnement intelligent. Vargas conserve également bien le ballon et peut potentiellement devenir un meneur de jeu de haut niveau. »

Diffusez FUTBOL AMÉRIQUES SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grandes intrigues et présentent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement)

Velasco a été lié à des clubs de Premier League avant que Dallas ne le récupère d’Independiente en 2022. L’ailier dynamique et international de la jeunesse avec l’Argentine reste sur les listes européennes car il a marqué deux buts (dont cette frappe de fusée contre le Sporting Kansas City) et a fourni deux passes décisives en 20 apparitions cette saison.

Il est peu probable qu’il y ait quelque chose d’immédiat dans ce domaine, mais l’intérêt reste fort de la part de l’étranger et une évolution à long terme semble probable.

« Avec son style intense, intrépide et intuitif, Velasco ne pouvait être autre chose qu’Argentin », a déclaré Karlsen. « À son niveau le plus dangereux lorsqu’il démarre sur le terrain depuis l’extrême gauche, il peut sembler que l’ailier à la dérive se rattrape au fur et à mesure, mais en vérité, ses accélérations imprévisibles – associées à une fusée d’un tir du pied droit – – font de lui une menace constante et un cauchemar contre lequel se défendre. Toujours positif dans son jeu, Velasco est un bon porteur de ballon et répond souvent par un plaquage lorsqu’il perd la possession.

Des sources ont indiqué à ESPN que plusieurs autres jeunes talents suscitaient l’intérêt des clubs d’outre-atlantique, comme Jalen Neal (LA Galaxy), Aidan Morris (Columbus Crew), Andres Gomez (Real Salt Lake), Daniel Edelman (New York Red). Bulls), Miguel Perez (St. Louis City SC) et Brian Gutierrez (Chicago Fire). Cela dit, l’intérêt ne sera peut-être pas suffisant pour que ces acteurs réservent des vols vers l’Europe d’ici le 2 septembre.

Dans de nombreux cas, cet intérêt ne s’est pas encore concrétisé en une offre concrète. Parfois, les négociations échouent en raison du prix demandé. Dans certains cas, les clubs peuvent préférer que les joueurs terminent au moins cette saison au niveau national.

Il est important de noter que même si le rêve de s’installer en Europe imprègne les aspirations du vivier de jeunes joueurs talentueux américains, il est essentiel de trouver le bon timing et le bon club pour le développement du joueur.