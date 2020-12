ARLINGTON, Texas: Les Cowboys de Dallas ont remporté un match grâce à un coup de pied de pastèque et sont maintenant 2-0 après avoir écrasé ledit fruit comme tactique de motivation la nuit avant chaque victoire.

Si cela ne dit pas tout sur la saison 2020 modifiée par une pandémie, que diriez-vous du triste NFC East offrant la garantie qu’une équipe passera de 2 à 7 aux séries éliminatoires pour la première fois dans l’histoire de la NFL, selon Sportradar?

Dallas (6-9) est l’une de ces trois équipes, avec le vainqueur entre les Cowboys et les Giants de New York (5-10) tôt dimanche si Washington perd à Philadelphie aux heures de grande écoute. Washington (6-9) a simplement besoin de gagner pour avancer.

Andy Dalton, 4-4 depuis qu’il a remplacé Dak Prescott après la blessure à la cheville du quart-arrière vedette, a réalisé une séquence de trois victoires consécutives après avoir battu les Eagles 37-17, et l’ancien partant de Cincinnati a les Cowboys jouer pour beaucoup plus que L’élan 2021.

C’était l’objectif il y a quelques semaines, lorsque l’entraîneur de première année Mike McCarthy a noté qu’une séquence de quatre victoires consécutives pour terminer ses débuts difficiles à Green Bay en 2006 était un tremplin pour un voyage au match de championnat NFC l’année prochaine.

Maintenant, les Cowboys pourraient remporter deux victoires en séries éliminatoires depuis leur première manche aussi loin en séries éliminatoires en 25 ans avec un peu d’aide, bien sûr.

Nous avons l’air totalement différents aujourd’hui de ce que nous avions il y a deux mois, a déclaré McCarthy. C’est un vrai crédit pour nos joueurs de football.

La première victoire de McCarthy avec Dallas, 40-39 contre Atlanta lors de la semaine 2, est survenue sur le panier de Greg Zuerlein lors du dernier match après que les Cowboys aient récupéré la tentative de rotation de leur botteur, exécutée sans tee.

La plus grande victoire avant de battre Philadelphie était de 31-28 au Minnesota un jour après que McCarthy se soit fait passer pour le comédien Gallagher en prenant un marteau sur des pastèques lors d’une réunion d’équipe à l’hôtel.

Cette fois, McCarthy a laissé le receveur des capitaines du match Amari Cooper, le joueur de ligne défensive Tyrone Crawford et le demi de coin Chidobe Awuzie faire le fracas, avec un effet piata. Il y avait des bonbons à l’intérieur.

Avec nous étant des joueurs de football fous et tout comme ça, les gars aiment vraiment casser des choses, a déclaré Cooper. Je pense que c’est ça le football, tu sais, juste frapper les gars. Donc, cela a en quelque sorte rendu tout le monde enthousiasmé pour le jeu.

CE QUI FONCTIONNE

Le trio de réception de Cooper, Michael Gallup et la recrue CeeDee Lamb ont une séquence de sept matchs consécutifs d’au moins un touché, avec un total de 10. Gallup en a eu deux contre les Eagles, et Lamb a ajouté un score à la course pour 11 touchés au total dans ce envergure. Les Cowboys ont une fiche de 4-3 dans ces matchs.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense tant décriée a abandonné plus de 450 verges pour la deuxième semaine consécutive, les Cowboys ayant évité de justesse de donner le plus de points par match à domicile dans l’histoire de la NFL. Dallas a terminé à 34,4 et les Cowboys d’expansion de 1960 partagent le record de 36,5 avec les Lions de Detroit sans victoire de 2008 et les Giants de 1948.

Du bon côté de Dallas, la défense a ralenti la recrue Jalen Hurts et les Eagles tandis que l’attaque a marqué sur cinq possessions consécutives. Après avoir cédé 14 points en moins de 10 minutes pour commencer le match, les Cowboys ont maintenu Philadelphie à trois pour le reste du temps. Mais c’était quand même suffisant pour établir un record de franchise en points alloués avec un match à 450. Le record précédent était de 436 points en 2010.

STOCKER

L’ailier défensif Randy Gregory a eu 1 sacs et trois échappés forcés, dont un sur son sac complet et un autre tout en laissant tomber le demi offensif de Philadelphie Miles Sanders pour une défaite de 4 verges. Gregory, qui a également eu deux coups sûrs de QB, est revenu cette saison après sa quatrième suspension pour violations de toxicomanie.

STOCK EN BAS

Le secondeur Sean Lee a obtenu le premier départ de sa 11e saison, mais a fini par jouer moins de clichés que le remplaçant Joe Thomas. Jaylon Smith a joué les 73 clichés, tandis que Thomas a joué 58% des jeux contre 41% pour Lee. C’était peut-être le dernier match à domicile de Lee, âgé de 34 ans.

BLESSURES

Le RB Ezekiel Elliott a disputé son deuxième match de 100 verges de la saison (105 verges en 19 courses) en jouant à un problème de mollet qui le dérangeait pendant des semaines et le tenait à l’écart d’un match en raison d’une blessure pour la première fois de sa carrière une semaine. plus tôt.

S Darian Thompson est en protocole de commotion cérébrale. LG Connor Williams s’est blessé au genou, mais le vice-président exécutif du personnel, Stephen Jones, a déclaré lundi dans son émission de radio que Williams irait bien.

NUMÉRO DE CLÉ

514 Dallas a disputé le quatrième match de 500 verges de la saison avec 514 verges au total contre les Eagles, égalant les équipes de 1966, 1978 et 2019 pour le plus de l’histoire de la franchise. C’était le premier sans Prescott. Dallas a disputé trois matchs consécutifs de 500 verges avant sa blessure à la semaine 5. C’était le plus pour une attaque dirigée par Dalton depuis que les Bengals en avaient 559 dans une victoire de 31-17 contre Cleveland en 2016.

PROCHAINES ÉTAPES

C’est la première finale significative de la saison régulière pour les Cowboys depuis 2013. C’est à ce moment-là qu’ils ont perdu une fin de saison pour terminer 8-8 pour la troisième année consécutive lorsqu’une victoire les aurait mis en séries éliminatoires.

