Cowboys valait la peine … mais je n’étais pas transpercé

Cowboys

(15) 86 minutes

★★★ ☆☆

Les problèmes de TRANSGENRE n’ont jamais été aussi importants qu’ils le sont maintenant – ce qui rend les Cowboys de la réalisatrice Anna Kerrigan très opportuns en effet.

Situé dans l’État du Montana, à l’ouest des États-Unis, il raconte l’histoire de Joe (Sasha Knight), 11 ans, et sa bataille désespérée pour persuader sa petite ville – et quelque peu petite d’esprit – maman Sally (Jillian Bell) qu’il est pas une fille.

Joe a plus de chance avec son père Troy (Steve Zahn), un cow-boy barbu portant une chemise à carreaux, mais il accepte étonnamment quand on lui dit: «Je suis né dans le mauvais corps».

La décision de Joe de porter des chemises de cow-boy par-dessus des robes et de jouer avec des fusils au lieu de poupées, exaspère sa mère – et la tension brise le mariage.

Ainsi commence un voyage qui voit Troy, qui est mentalement fragile et souvent instable, et Joe essaie d’échapper à la transphobie apparemment douce et non assumée de sa mère.

Elle veut littéralement que sa petite fille ressemble et se comporte comme une petite fille, et elle considère que le changement de Joe est un garçon manqué.

Il y a des moments extrêmement touchants dans ce film doux qui met en lumière un problème qui arrive à des parents aimants et décents.

Bien que leur réaction au changement d’identité de Joe soit très différente, Troy et Sally sont compréhensibles et ne tombent pas dans les stéréotypes de personnes en colère et ayant des préjugés.

Joe est joué par un jeune acteur transgenre, qui fait un travail remarquable dans ce rôle complexe. Cependant, on ne met pas suffisamment l’accent sur son personnage et le film devient bientôt un aperçu de la relation destructrice des parents, de leur lutte et de leur confusion face au changement de Joe.

La tentative du père et du fils de s’échapper à cheval ensemble constitue une bonne action.

Il transporte le film dans une poursuite à la campagne et dans l’ouest, avec une force de police mal dotée qui tente maladroitement de les retrouver. La maladie mentale de Troy devient une distraction légèrement frustrante pour le sort de Joe, lui enlevant à nouveau l’histoire.

Bien que ce film ait beaucoup de cœur et des performances solides – même gagner Zahn un prix du meilleur acteur et Kerrigan un meilleur gong de scénario au Tribeca Film Festival de l’année dernière – l’histoire est trop inégale pour donner une idée complète des problèmes complexes Joe et sa famille. visage.

Sur Curzon Home Cinema

Charlatan

(15) 118 minutes

★★★ ☆☆

Si quelqu’un vous a dit d’aller voir un film où le personnage principal passe beaucoup de temps à examiner les écoulements de la vessie, vous diriez probablement qu’il prenait les p * ss.

Mais Charlatan a remporté les meilleurs prix du cinéma en République tchèque cette année, y compris celui du meilleur film.

Photos de la capitale

Quiconque croit en l’homéopathie et à la guérison par la foi se réjouira probablement à Charlatan[/caption]

Il s’agit d’un récit en partie fictif de la vie d’un vrai homme – Jan Mikolasek – qui prétendait pouvoir diagnostiquer la maladie de n’importe qui simplement en examinant leur numéro un.

Il les traitait ensuite avec une variété de tisanes. Mikolasek (Ivan Trojan) a pris de l’importance dans les années 1930 et a été consulté par des millions de patients, parmi lesquels le roi britannique George VI et le nazi Martin Bormann.

Quiconque croit en l’homéopathie et à la guérison par la foi se réjouira très probablement à Charlatan pour son acceptation inconditionnelle de ces pratiques. Personnellement, j’aurais pensé que la réalisatrice Agnieszka Holland aurait pu introduire un élément de doute.

Ce qui rachète Charlatan, c’est sa représentation de Mikolasek comme un homme très compliqué, avec une mauvaise manière de chevet et des motivations douteuses. En plus de cela, il y a le drame où il s’est mis du mauvais côté du parti communiste dans la Tchécoslovaquie des années 1950.

Dans l’ensemble, cependant, décrire le sombre Charlatan comme étant digne de récompenses est de la folie.

Sur BFI Player

Centraide

(15) 118 minutes

★★★ ☆☆

Ce long métrage documentaire examine Manchester United depuis les Busby Babes et la catastrophe aérienne de Munich dans les années 1950 jusqu’au succès triplé de 1999 sous Alex Ferguson.

Il est compilé à l’aide d’images d’archives aux côtés de nouvelles interviews avec de vieux garçons de Red Devil, dont David Beckham, Gordon Strachan, Bryan Robson et Ron Atkinson.

PA: Association de la presse

Il est compilé à l’aide d’images d’archives aux côtés de nouvelles interviews avec de vieux garçons de Red Devil, dont David Beckham.[/caption]

Il y a aussi des commentaires inattendus de l’ancien vice-premier ministre conservateur Michael Heseltine et Shaun Ryder des Happy Mondays.

Le documentaire est présenté et co-écrit par le héros du club Eric Cantona – qui nous offre ses perspectives sociales et culturelles sur ce que le club signifie à la fois pour lui et pour la ville qu’il représente.

On parle beaucoup de sa signature d’un million de livres sterling de Leeds United en 1992 et de sa transformation de la fortune du club, ainsi que du choc de sa retraite dramatique.





Et il est peu probable que vous voyiez un autre ancien joueur citer Julius Caesar de Shakespeare dans un documentaire sportif de si tôt.

Mais en fin de compte, Cantona permet une bonne visualisation, offrant des joyaux honnêtes, y compris le fait qu’il souhaite toujours avoir du kung-fu donné un coup de pied plus fort à ce fan de Crystal Palace.

DVD du 10 mai, Sky Documentaries et Now, 24 mai