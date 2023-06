La campagne d’évasion de Tony Pollard la saison dernière s’est terminée sur une note amère, alors que le porteur de ballon des Cowboys de Dallas a subi une fracture du péroné lors de leur défaite en ronde de division NFC contre les 49ers de San Francisco.

La bonne nouvelle pour Dallas est que la star de 26 ans semble se rapprocher d’un retour à 100%, comme Pollard a récemment partagé que son rétablissement allait encore mieux que prévu.

« En ce moment, je me sens vraiment bien là où je suis – un peu en avance sur le calendrier », Pollard a déclaré aux journalistes jeudi. « Pouvoir sortir pour les parties de la procédure pas à pas et être là-bas avec l’équipe, sortir et me mouiller les pieds.

« Je ne suis pas vraiment limité à ce stade, c’est juste [about] être intelligent avec ça. J’essaie juste de revenir lentement et de m’assurer que je suis en pleine forme, pour qu’il n’y ait pas de chute. »

Pollard a déclaré plus tard qu’il se sentait « plus rapide » et qu’il serait « prêt » pour le match d’ouverture de la saison régulière 2023 de l’équipe sur la route contre le rival de la NFC East, les New York Giants.

Pollard a totalisé 1 007 verges au sol et neuf touchés au sol sur 5,2 verges par course la saison dernière tout en réalisant 39 réceptions pour 371 verges et trois scores. Cette sortie a conduit à son premier honneur au Pro Bowl.

Dallas a placé l’étiquette de franchise de 10,1 millions de dollars sur Pollard et a libéré l’ancien All-Pro Ezekiel Elliott, son principal porteur de ballon pendant la majeure partie des sept dernières saisons, en mars. En dehors de Pollard, la salle des arrières des Cowboys comprend désormais Malik Davis, le signataire de l’agent libre Ronald Jones et le choix de sixième ronde Deuce Vaughn.

Le rôle de Pollard a progressivement augmenté avec les Cowboys depuis sa saison recrue 2019, culminant avec la séparation presque égale de l’année dernière avec Elliott en touches (Zeke : 248 ; Pollard : 232).

À son retour, Pollard est prêt à faire du foin alors que la cloche revient.

« Nous avons une grande écurie d’arrières ici, mais ça fait du bien quand ils vous regardent personnellement comme le meneur dans la salle », a déclaré Pollard. « Je suis juste reconnaissant pour cette opportunité et je suis prêt à en profiter au maximum. »

