Cowboys et Giants en tête des choix de la ronde divisionnaire « Blazin » 4 de Cowherd

Les NFL les séries éliminatoires battent leur plein et la ronde divisionnaire approche à grands pas. Coup d’envoi samedi, l’AFC est en tête, tandis que l’action se termine dimanche avec une confrontation NFC sur FOX.

Les vendredis “ Le troupeau “, Colin Bouvier a partagé ses choix de division dans son dernier tour d’horizon “Blazin ‘4”.

Allons-y !

Blazin’ 4 : les Cowboys couvrent contre les 49ers, les Bills battent de justesse les Bengals Colin Cowherd partage ses choix de division de la NFL dans son dernier tour d’horizon “Blazin ‘4”.

Numéro 4 Jaguars de Jacksonville (+8,5) chez les chefs n ° 1 (Samedi, 16 h 30 HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Jaguars +8,5, les Chiefs gagnent 28-20

Pensées du vacher : “Les Jags sont une jeune équipe. … Ils ont remporté six victoires consécutives. Ils ont remporté huit de leurs 10 derniers. Leur défense a tenu trois de leurs quatre derniers adversaires à moins de 20 points. … Depuis la semaine 14, ils sont avec une moyenne de 29,5 points par match et leur différentiel de points est le deuxième de la NFL. Ils ont aussi le look, ils ont des joueurs, ils ont des mecs. … Kansas City n’a que 7-9 contre l’écart. Les quarts adverses ont une note de 95 passeurs contre les Chiefs. C’est la note de passeur la plus élevée autorisée parmi les huit équipes restantes des séries éliminatoires. Vous pouvez déplacer le ballon contre eux. Je pense que Kansas City mène, peut-être gros, et Jacksonville revient avec une couverture tardive.

Jaguars de Jacksonville JAX +9.0

+333

o52.5

Chefs de Kansas City KC -9.0

-556

u52.5



Numéro 6 Géants de New York (+7,5) au n°1 Aigles de Philadelphie (Samedi, 20 h 15 HE, FOX et l’application FOX Sports)

Choix du vacher, prédiction de score : Giants +7,5, Eagles gagne 27-20

Pensées du vacher : “Je vais prendre les points, bien que Philadelphie soit meilleure. Onze des 13 derniers matchs éliminatoires de la NFL ont été décidés par un touché ou moins. … L’attaque des Giants n’abandonne pas le ballon – deuxième moins de cadeaux en la ligue. Philadelphie va [need] avoir de longs drives face à cette très bonne défense. Les Eagles ont eu un laissez-passer au premier tour. L’année dernière, les deux équipes avec un bye ont perdu, et elles ne jouaient pas très bien dans le bye. Ils ont lutté dans le différentiel de chiffre d’affaires, leurs points par match étaient en baisse et ils sont épuisés. Jalen Hurts… vous vous souvenez de son match éliminatoire ? Il a réalisé 53% de ses lancers. Je pense que Philadelphie va avoir l’air un peu rouillé. Je pense que la défense des Giants va leur faire gagner des points. Je pense que Philadelphie est meilleure, mais je vais prendre les 7,5 points.”

Géants de New York NYG +7,5

+260

o48

Aigles de Philadelphie ISP -7.5

-400

u48



N° 2 Billets de Buffalo (-5,5) contre n°3 Bengals de Cincinnati ( Dimanche, 15 h HE )

Choix du vacher, prédiction de score : Projets de loi -5,5, projets de loi gagnants 31-23

Pensées du vacher : “Je pense que les Bills vont gagner et couvrir, et cela se résume vraiment à une blessure en grappe au pire moment. Les Bengals manquent à la fois leurs tacles offensifs et Alex Cappa. Je ne pense pas que vous puissiez surmonter cela. . … [The Bills have] a remporté 12 de ses 13 derniers matchs à domicile. Même quand ils ne jouent pas bien, ils gagnent. Ils ont eu plusieurs plats à emporter en trois matchs consécutifs, et Josh Allen a été incroyable en séries éliminatoires – comme une meilleure version de lui-même. Les Bengals – à cause de trois départs de la ligne offensive – n’auront plus de menace de dépassement vertical. Ils ont lancé moins de 220 verges lors de matchs consécutifs contre les [Baltimore] Corbeaux. Ils ne peuvent pas lancer le ballon en profondeur car Joe Burrow n’a pas le temps. Je pense que les Bills gagnent. Si leur ligne O était intacte, je ressentirais exactement le contraire. J’ai vu Patrick Mahomes sans ses tacles se faire écraser dans un Super Bowl. Je pense que Cincinnati a des problèmes ici.”

Bengals de Cincinnati RIC +5,5

+188

o49

Billets de Buffalo BUF -5.5

-278

u49



n ° 5 Cowboys de Dallas (+3,5) au n°2 49ers de San Francisco (Dimanche, 18 h 30 HE, FOX et l’application FOX Sports)

Choix du vacher, prédiction de score : Cowboys +3,5, 49ers gagnent 27-24

Pensées du vacher : “[The Cowboys] a mené la NFL dans le score de la zone rouge. Ainsi, lorsqu’ils se rapprochent, ils obtiennent sept points – pas trois. Ils ont plus de Pro Bowlers que San Francisco – sept contre six – donc ce n’est pas un manque de talent. Sortez le puant contre les commandants. Depuis la semaine 7, ils marquent en moyenne 32 points par match, 390 verges et leur pourcentage de troisième essai est le premier. C’est une très bonne équipe de situation. Ils sont bons au troisième essai. Ils sont bons dans la zone rouge. Ils vont obtenir des sept au lieu de trois. Brock Purdy a été serré en première mi-temps la semaine dernière. À quoi pensez-vous qu’il va ressembler contre les Cowboys, facilement la meilleure défense qu’il ait affrontée depuis qu’il est devenu partant?”

Cowboys de Dallas DAL +4.0

+160

o46.5

49ers de San Francisco SF -4.0

-227

u46.5



