Cowboys et Bills en tête des choix du week-end Super Wild Card de Colin Cowherd ‘Blazin’ 5′

L’action débute samedi alors que le Les Seahawks de Seattle se rendent à San Francisco pour affronter les 49ers à 16 h 30 HE sur FOX. Le week-end Super Wild Card se termine par un match très attendu entre les Cowboys de Dallas et le Boucaniers de Tampa Bay à 20 h 15 HE lundi.

Dans “The Herd” de vendredi, Colin Cowherd a partagé ses choix du week-end Super Wild Card dans son dernier tour d’horizon “Blazin ‘5”.

Blazin’ 5 : Week-end de la ronde Super Wild Card Colin Cowherd explique pourquoi il aime que les Cowboys, les Bills et les Jaguars couvrent et gagnent ce week-end.

N° 7 Seattle Seahawks (+9,5) au n°2 49ers de San Francisco (Samedi, 16 h 30 HE sur FOX)

Choix du vacher, prédiction de score : Seahawks +9,5, (les 49ers gagnent 24-16)

Pensées du vacher : “C’est mon choix préféré. Je vais prendre Seattle … pour couvrir. Une seule de leurs défaites a été de plus de 10 points au cours des 15 dernières semaines, et c’était contre le [Kansas City] Chefs. … Ils peuvent ramasser quatre et cinq mètres à la fois. Le temps sera pluvieux et venteux. Ne vous attendez pas à un cirque aérien par l’une ou l’autre équipe. Kenneth Walker – Seattle a une fiche de 6-1 lorsqu’il obtient 15 courses cette année. Ils vont compter sur lui par mauvais temps et sur le quart-arrière recrue Brock Purdy – six départs en carrière. Les quarts recrues ont cinq défaites consécutives en séries éliminatoires, 1-8 à leurs neuf derniers (matchs). Je pense qu’il joue un peu serré. … C’est un jeu de rivalité. … Je pense que c’est agité, moche [and] faible score.”

Numéro 4 Jaguars de Jacksonville (+ 2,5) vs n°5 Chargeurs de Los Angeles (Samedi, 20 h 15 HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Jaguars +2,5, (les Jaguars gagnent 27-26)

Pensées du vacher : “Mike Williams est absent. C’est une vraie affaire. Justin Herbert a 10 choix sur l’année, et sans Mike Williams, il peut parfois le forcer à d’autres personnes. Cela m’inquiète. Les Jaguars, depuis la semaine 14, offensivement – ils sont Ils ont une identité, que les Chargers n’ont pas. Ils ont également marqué 111 points sur les chiffres d’affaires, le deuxième de la ligue, et les Chargers peuvent parfois retourner le ballon.

N° 2 Billets de Buffalo (-13,5) contre le n°7 Dauphins de Miami (Dimanche, 13 h HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Factures -13,5, (les factures gagnent 33-13)

Pensées du vacher : “Je déteste les grands favoris, mais je vais rouler avec les Bills. … Je pense qu’ils écrasent Miami. Bills [are on a] sept victoires consécutives. Ils ont remporté huit victoires sur neuf contre Miami, et Miami les a battus une fois cette année, alors ils respectent les Dolphins. Josh Allen en séries éliminatoires a été sensationnel – le meilleur de l’histoire des séries éliminatoires en verges totales par match. Jusqu’ici, il [has] vraiment livré quand ça compte. Sept têtes de série, c’est-à-dire les Dolphins, ont une fiche de 0-4 depuis que la NFL a adopté cette équipe supplémentaire en séries éliminatoires. … Ils sont battus. Plusieurs partants sont sortis. Je pense que les Bills gagnent et couvrent.”

Numéro 6 Corbeaux de Baltimore (+9,5) au n°3 Bengals de Cincinnati (Dimanche, 20 h 15 HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Corbeaux +9,5, (Bengales gagnent 23-17)

Pensées du vacher : “Rematch de la semaine 18, je dois prendre les Ravens. … Ils jouent en défense, ils ont un bon entraîneur – Harbaugh a toujours été formidable en séries éliminatoires. Les neuf dernières fois que les Bengals et les Ravens ont joué, les Ravens ont gagné six d’entre eux. Harbaugh a une fiche de 11-8 en séries éliminatoires. Ils dirigent le ballon, ils jouent une excellente défense [and] ils sont bons situationnellement. Leur défense, depuis qu’ils ont échangé contre Roquan Smith, [is] les trois premiers de la ligue dans tout ce qui compte. Le tacle gauche des Bengals est sorti, Alex Cappa [is] dehors, la ligne O est défoncée, et à cause de cela, ils n’ont pas aussi bien géré le football en fin d’année. … J’espère que Joe Burrow gagnera le match … mais je vais prendre les points.”

n ° 5 Cowboys de Dallas (-2,5) au n°4 Boucaniers de Tampa Bay (Lundi, 20 h 15 HE)

Choix du vacher, prédiction de score : Cowboys -2.5, (Cowboys gagnent 24-20)

Pensées du vacher : “J’aime les Cowboys. … Je pense qu’ils gagnent. Ils viennent de perdre 20 points. Une équipe capable et talentueuse après des pertes humiliantes se concentre généralement et joue bien la semaine suivante. Une seule équipe, la [Philadelphia] Eagles, avait plus de Pro Bowlers que Dallas. C’est une bonne équipe de football. … Dak [Prescott] jouera mieux. … Les Bucs ne savent pas courir le ballon. [They] moyenne de 18 points par match. … Je pense que Dallas a de meilleurs joueurs, un meilleur élan, une meilleure équipe qui vient de subir une vilaine défaite. Ils seront complètement, totalement concentrés.”

