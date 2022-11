Cowboys de Dallas : Avec Micah Parsons, Dak Prescott et peut-être l’ajout d’OBJ, est-ce que cela pourrait enfin être l’année des Cowboys ? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un aperçu des meilleurs jeux offensifs des Cowboys de Dallas de la saison 2022 jusqu’à présent

Les Cowboys de Dallas sont apparemment de retour parmi l’élite de la NFL, alors qu’ils ont une fiche de 6-2 cette saison – le deuxième meilleur record de la NFC – aidant à croire de plus en plus que cela pourrait enfin être l’année d’attente de 27 ans de cette fière franchise. pour un autre titre du Super Bowl touche à sa fin.

C’est une affirmation dangereuse à faire avec Dallas, car il y a eu de nombreuses fausses aurores auparavant au cours de ces années stériles, y compris aussi récemment que l’année dernière lors de la perte de leur rencontre Wild Card avec les 49ers de San Francisco – voir le temps s’écouler sur leur saison. car, traînant par six, ils n’ont pas réussi à piquer le ballon à temps pour leur donner un dernier coup pour la zone des buts et un TD gagnant.

Il y a eu quatre autres sorties Wild Card au cours des deux dernières décennies et demie, ainsi que six défaites stupéfiantes lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires depuis que les Cowboys ont remporté un cinquième titre du Super Bowl avec victoire. sur les Steelers de Pittsburgh pour clôturer la saison 1995.

Sans parler des années où Dallas n’a même pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. En fait, aussi récemment que la saison 2020, la NFC East dans son ensemble a été ridiculisée, étiquetée de manière moqueuse la NFC “ moins ” alors que son vainqueur de division, l’équipe de football de Washington, a fait les séries éliminatoires avec une fiche perdante de 7-9. Les Cowboys, sans leur quart-arrière vedette Dak Prescott à une horrible blessure à la cheville au début de la saison, ont raté à 6-10.

Cependant, ces luttes de 2020 ont contribué à ouvrir la voie à l’ajout d’une pièce la plus cruciale à leur puzzle gagnant du championnat, avec le secondeur superstar Micah Parsons s’est emparé du 12e choix au total lors du repêchage de la NFL 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu’à présent

Son année recrue a été spéciale, mais cette deuxième campagne a été vraiment spectaculaire jusqu’à présent et la plupart le couronnent déjà comme le joueur défensif incontesté de l’année avec encore une demi-saison à jouer.

Les Cowboys sont en tête de la ligue pour les sacs défensifs, avec Parsons en tête avec huit d’entre eux (pour aller avec son record de franchise recrue 13 d’il y a un an). Ils n’ont accordé que 16,6 points par match cette saison (troisième de la NFL) et ont cédé 10 points ou moins à trois reprises (à égalité pour la plupart).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le champion du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, Torry Holt, décrit le défenseur de deuxième année des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, comme un «joueur générationnel» Le champion du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, Torry Holt, décrit le défenseur de deuxième année des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, comme un «joueur générationnel»

L’attaque n’a pas tout à fait éclaté de la même manière que la défense, mais il y a des signes qu’ils pourraient redécouvrir une partie de la vieille magie qui les a vus en tête de la ligue à la fois en métrage et en marquant en 2021 – avec une moyenne de 407 verges par match pour aller avec 31,2 points par concours.

Prescott a de nouveau perdu sur blessure cette saison, mais heureusement seulement pendant six semaines à cause d’une blessure au pouce, et bien que le remplaçant Cooper Rush ait superbement performé en son absence – remportant quatre des cinq – la production de l’attaque s’est considérablement améliorée depuis le retour de Prescott lors de la septième semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, ouvre son compte de buteurs cette saison à son retour de blessure, trouvant l’ailier serré Peyton Hendershot pour un touché. Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, ouvre son compte de buteurs cette saison à son retour de blessure, trouvant l’ailier serré Peyton Hendershot pour un touché.

Leurs points par match ont grimpé en flèche de 18,3 à 36,5, avec une distance totale également en hausse de 300,8 à 380,6. Les Cowboys étaient l’une des cinq dernières offensives classées au cours de ces premières semaines de la saison, Parsons et la défense méritant beaucoup de gratitude (avec Rush) pour avoir gardé ce train en quête de titre sur les rails.

Cette infraction pourrait être sur le point de s’améliorer encore plus, si des rumeurs aux États-Unis sont à croire que Dallas est fermement dans la course pour signer le receveur superstar de l’agent libre Odell Beckham Jr.

Beckham a remporté le Super Bowl avec les Rams de Los Angeles l’année dernière, mais s’est également blessé dans le match lui-même, déchirant son ACL gauche en première mi-temps – et n’a pas encore signé pour une nouvelle équipe. Les Rams étaient initialement considérés comme les favoris pour reprendre sa signature, mais ont depuis subi un début de saison décevant 3-5.

Le receveur étoile Odell Beckham Jr pourrait-il être en route pour les Cowboys de Dallas?

Il semble maintenant que les Cowboys se positionnent pour frapper, le propriétaire Jerry Jones ayant déclaré cette semaine que le logo de la star de l’équipe “pourrait bien paraître” sur Beckham, tandis que Parsons les a également suppliés d’unir leurs forces dans la poursuite d’un Super Bowl à Dallas.

“Nous pouvons l’utiliser”, a déclaré Parsons. “Je pense que c’est un grand joueur. Il va développer cette attaque. Il peut ajouter une réelle valeur à l’équipe et nous aider à faire ce que nous voulons faire.

“Si le gars sur le marché dit qu’il veut jouer et qu’il veut gagner des matchs, alors moi aussi. Je veux le gagner aussi mal que vous.

“Si vous voulez gagner des matchs, venez gagner des matchs ici. Aidez-nous à y arriver [Super] Bol que vous voulez. Je le veux.”

Si OBJ devait effectivement décider que Dallas était la destination pour lui, alors aider sa cause sera l’attention que la défense doit consacrer au jeu de course des Cowboys – avec Ezekiel Elliott et Tony Pollard servant de redoutable un-deux coup de poing de le champ arrière, tous deux avec une moyenne de 63,2 verges par match en 2022.

Le quart-arrière des Dallas Cowboys Dak Prescott et le porteur de ballon Tony Pollard célèbrent un touché

Il y a eu de plus en plus d’appels pour que l’implication de Pollard dans l’attaque augmente, avec le joueur de 25 ans retournant un sommet en carrière de 147 verges de mêlée et trois touchés lors de la victoire de la semaine huit contre les Bears de Chicago que le vétéran Elliott a raté en raison d’une plainte au genou. .

Elliott est apte à repartir ce dimanche contre les Packers de Green Bay, et on s’attend à ce qu’il continue à partager, sinon à monopoliser, la majorité des touches avec Pollard. C’est une longue saison à venir pour les Cowboys et sa contribution sera toujours vitale s’ils veulent vraiment aller jusqu’au bout.

Comme mentionné, à l’affût ce week-end, cherchant à perturber leur progression jusqu’ici sereine vers les séries éliminatoires, il y a une équipe qui se bat beaucoup, désespérée de se remettre en lice. Les Packers ont été l’un des chocs de la saison jusqu’à présent, perdant cinq matchs de suite pour s’asseoir 3-6 et sur le précipice de la non-pertinence à venir dans ce concours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certaines des plus grosses bévues qui ont conduit à la défaite de cinq matchs d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay Un regard sur certaines des plus grosses bévues qui ont conduit à la défaite de cinq matchs d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay

Mais, Dallas aura raison de se méfier encore. Parmi ces fausses aubes susmentionnées, l’un des plus grands briseurs de cœur a été une défaite 34-31 contre Aaron Rodgers et les Packers en 2016, malgré la possession de la tête de série n ° 1 de la NFC avec un dossier de 13-3. C’était aussi l’une des deux défaites en séries éliminatoires contre Green Bay pour Dallas en l’espace de trois saisons.

Les Cowboys semblent toujours faire ressortir le meilleur de Rodgers. En neuf rencontres en carrière (y compris les séries éliminatoires), le quart-arrière des Packers a une fiche de 7-2, avec une cote de passeur de 101,8 – la quatrième plus élevée de tous les QB contre les Cowboys dans l’histoire de la NFL.

Se pourrait-il que ce soit précisément le jeu « get-right » dont Green Bay a besoin ? Ou est-ce que cette équipe des Cowboys est différente ?

Y a-t-il enfin une nouvelle aube à laquelle croire à Dallas ?

