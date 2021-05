Cowboys à nouveau en tête de la liste Forbes des équipes les plus précieuses au monde

La pandémie COVID-19 a nui aux entreprises du monde entier. Ce n’est pas le cas pour les équipes sportives les plus connues au monde.

Les Cowboys de Dallas ont de nouveau été en tête de la liste Forbes des franchises sportives les plus précieuses au monde pour la sixième année consécutive, avec une valeur de 5,7 milliards de dollars, devant les Yankees de New York, deuxième (5,25 milliards de dollars). Les Knicks de New York (5 milliards de dollars), le FC Barcelone de la Liga (4,76 milliards de dollars) et le Real Madrid (4,75 milliards de dollars) complètent le top cinq.

Mais peut-être la conclusion la plus surprenante de l’analyse de Forbes est que la valeur moyenne des 50 équipes sportives les plus précieuses du monde a bondi de 9,9% par rapport à l’année dernière, même avec à peu près toutes les ligues sportives professionnelles subissant une sorte de pause ou d’arrêt en raison de la pandémie.

Par rapport à la valeur moyenne d’il y a cinq ans, ce saut est encore plus prononcé, à 55%.

La NFL, en partie grâce à ses contrats télévisés de droits médiatiques incroyablement lucratifs et à son audience constante, a continué de régner en termes de valeur, avec 26 équipes figurant sur la liste. Les équipes de la NBA et les clubs de football sont à égalité au deuxième rang à neuf reprises et les équipes de la MLB sont apparues six fois.

En mars, la NFL a annoncé un nouvel accord de diffusion de 11 ans qui rapporterait à la ligue 10 milliards de dollars par an.

Les franchises américaines qui ont ouvert de nouveaux stades ont également vu leur valeur augmenter grâce à ces sites, les Rams de Los Angeles (augmentation de 176% de la valeur d’une année à l’autre), les Golden State Warriors (147%) et les Las Vegas Raiders (117%) en bénéficiant la plupart, selon Forbes.

Les augmentations les plus importantes d’une année à l’autre, cependant, ont été partagées par les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie et les Seahawks de Seattle, dont chacun a connu une augmentation de 11% par rapport à l’année dernière.

Les Golden State Warriors (4,7 milliards de dollars), les Los Angeles Lakers (4,6 milliards de dollars), les New England Patriots (4,4 milliards de dollars), les Giants de New York (4,3 milliards de dollars) et la Bundesliga complètent le top 10 des franchises les plus précieuses au monde. Bayern Munich (4,21 milliards de dollars).