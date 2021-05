Cowboy lance des vélos électriques de 4e génération avec un modèle pas-à-pas

Lorsque nous avons examiné le vélo électrique Cowboy pour la première fois en 2019, nous avons été impressionnés par le design, les caractéristiques et le prix. Depuis, l’entreprise peaufine constamment le vélo pour l’améliorer.

Maintenant, pour 2021, il a annoncé la quatrième génération qui comprend un modèle step-through (ST) qui convient mieux aux cyclistes plus petits de 160 à 190 cm de hauteur – soit 5 pieds 2 pouces à 6 pieds 2 pouces. La C4 ST n’est pas spécialement conçue pour les femmes, mais c’est probablement à qui ce style plaira.

Cowboy C4 date de sortie et prix

Le C4 et le C4 ST coûtent tous les deux 2290 £ / 2290 €, garde-boue compris. Il est possible d’ajouter une béquille pour 29 £ / 29 €, ou un porte-bagages arrière + béquille pour 99 £ / 99 €. C’est un peu plus que les VanMoof S3 et X3, qui sont livrés avec une béquille, un dispositif d’immobilisation intégré et – comme le Cowboy – offrent un suivi GPS.

Vous pouvez précommander les deux vélos immédiatement pour un dépôt de 100 £ / 100 €, et avec les premières livraisons commençant en septembre 2021, environ quatre mois d’attente.

Ils sont tous deux disponibles dans les couleurs noir, kaki et sable.

Nouvelles fonctionnalités du Cowboy C4

Bien que le C4 lui-même ait le même aspect de loin, regardez de plus près et il y a des ajustements subtils tels que les câbles de frein qui entrent dans le guidon et la potence pour un look ultra-propre.







Une mise à niveau clé est un nouveau moteur personnalisé qui, selon Cowboy, offre 50% de couple en plus, ce que les cyclistes apprécieront car il n’y a pas de vitesses: comme les générations précédentes, le C4 est un vélo de ville à une vitesse.

Il existe également un nouveau support QuadLock intégré sur la tige, et vous pouvez acheter un étui compatible pour les téléphones populaires de Cowboy.

Les téléphones se connecteront sans fil au vélo et se chargeront lorsqu’ils seront montés, et l’application Cowboy offre désormais une autonomie et une consommation prédictives de la batterie, ainsi que la météo et la qualité de l’air le long de l’itinéraire prévu. Vous pouvez même choisir un itinéraire « le plus sain » et le plus rapide dans l’application.







Cowboy a également amélioré le tableau de bord de l’application qui permet aux cyclistes de suivre les données de fitness telles que les calories brûlées, ainsi que la distance parcourue, la vitesse moyenne et le gain d’altitude.

«Au cours des trois dernières années, Cowboy est passé de l’idée de réinventer le vélo électrique à devenir une marque et un produit recherchés avec une communauté de cyclistes dévoués dans l’espace de la mobilité», a déclaré Adrien Roose. «Nous sommes restés fidèles à notre vision initiale de fournir une meilleure alternative à la voiture – dans la forme et la fonction – et avec le Cowboy 4, c’est un changement que nous allons accélérer et diriger.

Spécifications Cowboy C4 / C4 ST







Poids C4: 18,9 kg avec batterie

Poids C4 ST: 19,2 kg avec batterie

Matériau du cadre: Aluminium 6061

Hauteur du cavalier C4: 170–195 cm de hauteur

Hauteur du pilote C4 ST: 160–190 cm de hauteur

Pneus: Pneus anti-crevaison personnalisés avec protection anti-crevaison, largeur 47 mm

Freins: Disques hydrauliques avant et arrière

Feux avant: l’éclairage avant à LED intégré peut être allumé / éteint via l’application

Feux arrière: le feu arrière à LED intégré s’intensifie lors de la décélération et / ou du freinage

Garantie: 2 ans

Portée: jusqu’à 70 km

Batterie: batterie amovible de 2,4 kg. 360 Wh et 10,0 Ah

Application mobile: iOS et Android.

Couleurs: noir, kaki, sable

Courroie C4: courroie en carbone Gates, rapport de démultiplication 60/21 (2,85)

Courroie C4 ST: courroie carbone Gates, rapport de transmission 57/21 (2,71).

Chargeur: chargeur 100 W avec un temps de charge de 3,5 heures

Moteur: moteur 45 Nm / 250 W sur mesure, intégré à la roue arrière

Vitesse maximale assistée: 25 km / h (15 mph)

