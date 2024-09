Cowboy Carter, le chanteur de Beyoncé, exclu des Country Music Awards

Getty Images Le traitement réservé à Beyoncé lors d’une précédente cérémonie du CMA a peut-être inspiré son album de musique country

Beyoncé a été snobée par les Country Music Awards, malgré l’un des plus grands succès country de l’année avec Texas Hold ‘Em. Lorsque les nominés pour la cérémonie ont été annoncés lundi matin, la star était remarquablement absente – avec pas une seule nomination. On s’attendait largement à ce que Beyoncé soit reconnue lors de la cérémonie de remise des prix, les fans spéculant qu’elle pourrait devenir la première femme noire à être présélectionnée pour l’album de l’année, pour Cowboy Carter. Au lieu de cela, Morgan Wallen est reparti avec le plus grand nombre de nominations, trois ans après avoir été suspendu par sa maison de disques pour avoir utilisé une insulte raciale.

La star s’est ensuite excusée et a retrouvé sa maison de disques. L’année dernière, son double album One Thing At A Time a dominé les charts américains pendant 16 semaines et a été nominé pour l’album de l’année aux Country Music Awards (CMA). Cette année, il remporte quatre nominations en tant qu’artiste vedette pour la chanson à succès I Had Some Help de Post Malone – un artiste pop qui, comme Beyoncé, n’a traditionnellement pas fait partie de l’establishment country. Shaboozey, qui apparaît dans Cowboy Carter, remporte également deux nominations – meilleur nouvel artiste et single de l’année, pour A Bar Song (Tipsy). Cette chanson a remplacé Texas Hold ‘Em de Beyoncé au sommet des charts country américains en avril, faisant de Shaboozey le premier artiste masculin noir à arriver simultanément en tête du classement country et du Billboard Hot 100. Il y a aussi marqué la première fois que deux artistes noirs ont remporté la première place consécutivement.

La réaction de Beyoncé qui a inspiré Cowboy Carter

Plus tôt cette année, Beyoncé a laissé entendre que son traitement lors d’une précédente cérémonie du CMA avait motivé sa décision de faire un album country. En 2016, la star s’est rendue aux CMA pour interpréter sa chanson Daddy Lessons avec The Chicks (alors connus sous le nom de Dixie Chicks). Leur prestation a fait l’objet d’un déluge de critiques – et de racisme – en ligne. Natalie Maines, chanteuse principale du groupe The Chicks, a déclaré plus tard au New York Times que la façon dont Beyoncé avait été traitée après le spectacle était « dégoûtante ». Dans sa publication Instagram, Beyoncé a déclaré que Cowboy Carter était « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas la bienvenue » qui l’a incitée à « plonger plus profondément dans l’histoire du country ». Son album est la deuxième partie d’une trilogie qui interroge les racines des traditions musicales américaines et révèle les contributions souvent méconnues des artistes noirs.

Getty Images Post Malone (à gauche) et Morgan Wallen (à droite) ont remporté un énorme succès avec leur duo I Had Some Help

Billboard a classé Cowboy Carter comme un album country à des fins de classement, et le single Texas Hold ‘Em a passé 10 semaines au sommet du classement de la musique country. Beyoncé a également reçu 12 nominations pour les People’s Choice Country Awards 2024, soit plus que tout autre artiste. La CMA n’a pas commenté les raisons pour lesquelles elle a ignoré son album, mais selon ses critères de jugement, le prix de l’album de l’année est « jugé sur tous les aspects, y compris, mais sans s’y limiter, la performance de l’artiste, le contexte musical, l’ingénierie, le packaging, le design, l’art, la mise en page et les notes de pochette ». Les prix sont « déterminés par les membres votants éligibles de la CMA, composés de professionnels de l’industrie de la musique country », selon un communiqué de presse.

Getty Images Kacey Musgraves a reçu plusieurs nominations pour les CMA Awards de cette année après que son album précédent, Star Crossed, ait été ignoré par les électeurs