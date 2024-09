Cowboy Carter de Beyoncé snobé aux Country Music Awards | Beyoncé

Beyoncé a été snobée aux Country Music Awards, son album country, Cowboy Carter, n’ayant pas réussi à décrocher une seule nomination aux prix les plus prestigieux du genre.

Les nominés et les gagnants de la CMA sont élus chaque année par les 7 300 personnes du groupe commercial de la Country Music Association, après trois tours de scrutin.

Le chanteur Morgan Wallen est en tête de liste cette année avec sept nominations, en compétition pour le prix le plus prestigieux, celui de l’artiste de l’année, face à Luke Combs, Jelly Roll, Chris Stapleton et Lainey Wilson. Quatre des nominations de Wallen ont été obtenues pour le titre I Had Some Help, sa collaboration avec Post Malone.

Cowboy Carter est devenu le premier album d’une femme noire à atteindre la première place du classement Billboard des meilleurs albums country. Le single Texas Hold ‘Em est également devenu le premier album d’une femme noire à atteindre la première place du classement Billboard des chansons country, ainsi que du classement Hot 100 tous genres confondus.

Malgré ce succès, Cowboy Carter n’a bénéficié que d’une promotion limitée sur les radios country, qui jouent un rôle plus important dans la formation des préférences de l’industrie que les médias grand public. En février, une station de radio country américaine a fait les gros titres après avoir refusé de diffuser la chanson de Beyoncé demandée par un auditeur, mais a ajouté ses titres à sa programmation après une énorme réaction en ligne.

Bien que Beyoncé elle-même ait nié que Cowboy Carter soit un album country – « C’est un album de ‘Beyoncé’ », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux – l’album a été largement présenté par les experts et les fans comme une récupération et un hommage à un héritage négligé des Noirs américains dans la musique et la culture country.

Beyoncé a reçu un accueil très chaleureux aux CMA 2016 lorsqu’elle a interprété sa chanson Daddy Lessons with the Chicks, alors encore connus sous le nom de Dixie Chicks. La chanteuse a dit que Cowboy Carter est née d’une expérience dans laquelle elle « ne s’est pas sentie la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas. Mais, grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et j’ai étudié nos riches archives musicales. »

Cependant, l’un des collaborateurs de Beyoncé sur Cowboy Carter, le chanteur Shaboozey, est nominé pour le titre de meilleur nouvel artiste et de meilleur single de l’année avec A Bar Song (Tipsy), qui a été la chanson country n°1 au cours des 12 dernières semaines et qui a également dominé le classement Hot 100 pendant huit semaines. Shaboozey est le premier artiste noir masculin à se classer simultanément en tête du classement country et du Billboard Hot 100.

Les lauréats des CMA seront annoncés lors d’une cérémonie diffusée en direct sur la chaîne américaine ABC le 20 novembre.

Reuters a contribué à ce rapport