« Cowboy Carter » de Beyoncé n’obtient aucune nomination aux CMA Awards 2024

Beyoncé, quelques mois après avoir déploré de ne pas être « assez country » dans « Cowboy Carter », se voit à nouveau bouder par la scène country.

La Country Music Assn. a écarté la superstar de la pop et son nouvel album de sa classe de nominés aux CMA Awards 2024. Bien qu’il soit présenté comme un « album de ‘Beyoncé’ » plutôt qu’un projet purement country, « Cowboy Carter » rendait hommage aux racines sudistes de la chanteuse et mettait en vedette les voix les plus emblématiques du genre, notamment Willie Nelson, Dolly Parton et Linda Martell. Il mettait également en vedette des artistes émergents.

Lorsque la liste des nominés aux CMA Awards 2024 est tombée LundiMorgan Wallen est en tête du peloton avec sept nominations, notamment pour le prix du meilleur artiste de l’année et celui de la chanson de l’année. Derrière Wallen, les musiciens Cody Johnson et Chris Stapleton suivent avec cinq nominations chacun.

Le rappeur et chanteur Post Malone, qui a travaillé avec Beyoncé sur le titre « Levi’s Jeans » de « Cowboy Carter », a obtenu quatre nominations, toutes pour son single « I Had Some Help », sur lequel Wallen est l’interprète. Lainey Wilson, qui a été l’artiste la plus nominée lors des cérémonies de 2023 et 2022, a été nommée dans quatre catégories, dont celle de l’artiste de l’année.

Le refus de Beyoncé de se présenter aux CMA Awards survient huit ans après que les fans conservateurs de musique country aient réagi à sa prestation sur « Daddy Lessons » avec les Chicks lors de la cérémonie de remise des prix de 2016. À la sortie de son album, Beyoncé a déclaré qu’il était « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années, où je ne me sentais pas la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas ».

« Grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et étudié nos riches archives musicales », a déclaré le chanteur de 43 ans en mars.

Elle a ajouté à l’époque : « Les critiques auxquelles j’ai été confrontée lorsque j’ai découvert ce genre m’ont obligée à dépasser les limites qui m’étaient imposées. »

La 58e cérémonie des CMA Awards sera diffusée le 20 novembre sur ABC.

Voici la liste complète des nominés :

Artiste de l’année

Luc Combs

Rouleau de gelée

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Lainey Wilson

Single de l’année

« Une chanson de bar (Tipsy) » — Shaboozey

Producteurs : Sean Cook, Nevin Sastry

Ingénieur de mixage : Raul Lopez

Producteur : Trent Willmon

Ingénieur de mixage : Jack Clarke

Producteurs : Louis Bell, Charlie Handsome, Hoskins

Ingénieur de mixage : Ryan Gore

Producteur : Jay Joyce

Ingénieurs de mixage : Jason Hall, Jay Joyce

Producteurs : Dave Cobb, Chris Stapleton, Morgane Stapleton

Ingénieur de mixage : Vance Powell

Album de l’année

« Puits plus profond » — Kacey Musgraves

Producteurs : Ian Fitchuk, Kacey Musgraves, Daniel Tashian

Ingénieurs de mixage : Shawn Everett, Konrad Snyder

Producteurs : Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton

Ingénieur de mixage : Chip Matthews

Producteurs : Dave Cobb, Chris Stapleton, Morgane Stapleton

Ingénieur de mixage : Vance Powell

Producteur : Trent Willmon

Ingénieur de mixage : Jack Clarke

Producteurs : Andrew Baylis, Brock Berryhill, Zach Crowell, Jesse Frasure, David Garcia, Kevin « Thrasher » Gruft, Austin Nivarel, David Ray Stevens

Ingénieurs de mixage : Jeff Braun, Jim Cooley

Chanson de l’année

« Brûlez-le »

Auteurs-compositeurs : Hillary Lindsey, Parker McCollum, Lori McKenna, Liz Rose

Auteur-compositeur : Josh Phillips

Auteurs-compositeurs : Louis Bell, Ashley Gorley, Charlie Handsome, Hoskins, Austin Post, Ernest Keith Smith, Morgan Wallen, Chandler Paul Walters

Auteurs-compositeurs : Benjy Davis, Kat Higgins, Ryan Larkins

Auteurs-compositeurs : Chris Stapleton, Dan Wilson

Chanteuse de l’année

Kelsea Ballerini

Ashley McBryde

Megan Moroney

Kacey Musgraves

Lainey Wilson

Chanteur masculin de l’année

Luc Combs

Rouleau de gelée

Cody Johnson

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Groupe vocal de l’année

Dame A

Petite grande ville

Ancien Dominion

Les errants d’argile rouge

Groupe Zac Brown

Duo vocal de l’année

Brooks & Dunn

Les frères Osborne

Dan et Shay

Maddie et Tae

La guerre et le traité

Événement musical de l’année

« Les cow-boys pleurent aussi » — Kelsea Ballerini (avec Noah Kahan)

Producteurs : Kelsea Ballerini, Alysa Vanderheym

Producteurs : Louis Bell, Charlie Handsome, Hoskins

Producteur : Zach Bryan

Producteur : Joey Moi

Producteur : Joey Moi « On dirait que tu m’aimes » — Ella Langley (avec Riley Green)

Producteur : Will Bundy

Musicien de l’année

Tom Bukovac — Guitar

Jenee Fleenor — Violon

Paul Franklin — Guitare en acier

Rob McNelley — Guitar

Charlie Worsham — Guitar

Clip vidéo de l’année

« Pas cher du tout » — Cody Johnson

Réalisateur: Dustin Haney

Réalisateur: Chris Villa

Réalisateurs : Jeff Johnson, Megan Moroney

Réalisateur: Dustin Haney

Réalisateur: Patrick Tracy

Nouvel artiste de l’année