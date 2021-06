Cowboy Bebop Live-Action TV Show Date de sortie, distribution et actualités

L’anime classique des années 1990 Cowboy Bebop reçoit un remake en direct de Netflix.

Nous rassemblons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle version pour voir à quoi ressembleront Spike, Jet, Faye et le reste de l’équipage du Bebop lorsque le spectacle arrivera. 3…2…1…On jamme !

Quelle est la date de sortie de l’émission télévisée Cowboy Bebop en direct ?

Netflix a annoncé pour la première fois Cowboy Bebop en 2018, mais depuis lors, il y a eu plusieurs retards. Heureusement, lors de la Geeked Week 2021 de Netflix, la société a finalement confirmé que l’émission serait diffusée cet automne.

Yoko Kanno, le compositeur derrière la bande originale emblématique de l’anime original COWBOY BEBOP, créera la bande originale de la nouvelle série Live Action. Également confirmé… Cowboy Bebop arrive cet automne. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

8 juin 2021

Il a fallu trois ans à Netflix pour créer le spectacle en partie grâce à des retards malchanceux. John Cho a subi une blessure au genou sur le plateau en octobre 2019, arrêtant la production jusqu’à ce qu’il se rétablisse. Puis la pandémie a frappé, fermant à nouveau les choses.

Quelle est l’intrigue de l’émission télévisée en direct Cowboy Bebop?

La page officielle de Netflix pour l’émission télévisée a cette description : « Basé sur le phénomène mondial de Sunrise Inc., Cowboy Bebop est l’histoire inspirée du jazz et de genre de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Radical Ed : un chiffon -Taguez une équipe de chasseurs de primes en fuite de leur passé alors qu’ils traquent les criminels les plus dangereux du système solaire. Ils sauveront même le monde… pour le juste prix. «

L’anime se déroule dans le futur, lorsque la Terre est devenue inhabitable et que les humains se sont dispersés à travers le système solaire. L’émission est centrée sur Spike Spiegel et Jet Black, un couple de chasseurs de primes (ou Cowboys comme on les appelle) à bord du vaisseau spatial Bebop (d’où le titre).

Spike est un ancien assassin de l’organisation criminelle Red Dragon Syndicate, mais est maintenant en exil et hanté par la perte des femmes qu’il aimait, Julia, qui a été tuée par le Syndicat. Jet était membre de la police du système intersolaire mais est parti après avoir été découragé par la corruption qu’il y a trouvée. Maintenant, ils traquent tous les deux les criminels pour de l’argent, qui est toujours rare.

Alors qu’ils parcourent le système, ils sont rejoints par un autre chasseur de primes et désormais petit criminel Faye Valentine, ainsi que par le prodige du piratage Radical Eddie et le « chien de données » génétiquement modifié Ein. Ensemble, ils complètent les primes, évitent les autorités et aident Spike à retrouver Vicious, la femme qui a assassiné son amant.

Qui sont les acteurs et l’équipe de l’émission télévisée en direct Cowboy Bebop ?

Cowboy Bebop a une belle distribution, avec de grands acteurs dans les rôles principaux. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune confirmation de Radical Ed, ce qui laisse supposer que le rôle aurait pu être supprimé de la série.

John Cho – Spike Spiegel

Mustafa Shakir – Noir de jais

Daniella Pineda – Faye Valentine

Elena Satine – Julia

Alex Hassell – Vicieux

Bénédiction Mokgohloa – Santiago

Geoff Stults – Chalmers

Maison Rachel – Mao

Molly Moriarty – Kimmie Black

Les tâches de réalisation sont réparties entre Alex Garcia Lopez (The Witcher, The Punisher, Daredevil) et Michael Katleman (The Fix, Zoo, Life on Mars), chacun prenant cinq épisodes sur les dix qui composent la première saison.

Christopher Yost (Thor: Ragnarok, Thor: The Dark World) a écrit le premier épisode, avec le vétéran de l’anime Hajime Yatate (Mobile Suit Gundam, The Girl Who Leapt Through Space, Cowboy Bebop) qui a créé le spectacle en premier lieu est en panne pour écrivant la majorité de la série.

Netflix a également récemment confirmé que le compositeur Yoko Kanno créerait également la bande originale du spectacle. Elle était la responsable de la chanson thème originale Tank ! qui compte toujours comme l’un des plus cool de tous les temps.

Où puis-je regarder Cowboy Bebop ?

Comme il s’agit d’une série originale de Netflix, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming pour profiter de l’émission lorsqu’elle arrivera, espérons-le, plus tard cette année.

