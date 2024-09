Cowabunga ! Une ville de la Nouvelle-Angleterre célèbre le fait d’être le berceau des Tortues Ninja

DOVER, NH — Alors que les Tortues Ninja sont devenues une sensation de la culture pop, le lieu où elles ont été conçues a rarement été mentionné.

Il ne s’agissait pas des égouts de New York, où les tortues se sont transformées en un quatuor de combattants du crime qui combattaient leurs ennemis à coups de nunchaku, de sarcasmes et de pizza. Il s’agissait plutôt d’une petite ville près de la côte du New Hampshire.

Une nouvelle exposition espère placer cette communauté, Dover, dans le New Hampshire, au centre de l’histoire des Tortues et, par conséquent, attirer les fans obsédés par les Tortues ou toute autre personne ayant grandi en lisant les bandes dessinées et en regardant les films et émissions de télévision des Tortues Ninja. À un moment donné dans les années 1980, la frénésie autour des Tortues était appelée Turtlemania.

« C’est le lieu de naissance », a déclaré Kevin Eastman, qui, avec Peter Laird, a créé les Tortues Ninja il y a 41 ans, alors qu’ils partageaient une maison à Dover. Le premier numéro a été mis en vente un an plus tard. « C’est là que les Tortues ont été créées. … C’est un lieu historique et très important pour nous. »

L’exposition sur les Tortues a ouvert ses portes le mois dernier au musée Woodman, qui abrite une collection éclectique comprenant un ours polaire empaillé et une exposition funéraire victorienne avec un corbillard tiré par des chevaux.

Avec son explosion de couleurs et ses vitrines remplies de figurines d’action, l’exposition se veut l’endroit où aller pour tout ce qui concerne les Tortues.

Tout commence avec les humbles débuts de la franchise à Dover, où le duo a fondé Mirage Studios, un jeu de mots sur le fait qu’ils créaient la première bande dessinée dans leur salon plutôt que dans un véritable studio. Inspirés par la fascination d’Eastman pour les tortues et les arts martiaux, ils ont imaginé les Tortues, des créatures qui combattent le crime, et ont auto-publié leur première bande dessinée en noir et blanc.

« Nous espérions qu’un jour nous vendrions suffisamment d’exemplaires de nos 3 000 bandes dessinées imprimées à 1,50 $ pour pouvoir rembourser mon oncle », a déclaré Eastman, ajoutant qu’ils n’avaient pas l’intention d’écrire un deuxième numéro jusqu’à ce que les fans en demandent plus.

« Nous aimions nos personnages. Nous aimions ce que nous faisions. Nous avons raconté la meilleure histoire possible. Nous espérions le meilleur », a-t-il poursuivi. « Mais je n’aurais jamais pu imaginer qu’une seule bande dessinée puisse mener à tout cela. »

Ralph DiBernardo, dont le magasin de Rochester vend des bandes dessinées et des jeux, a été l’un des premiers à défendre les Tortues. Il connaissait Eastman et Laird pour leur avoir vendu des bandes dessinées et a été le premier à vendre leur bande dessinée des Tortues à des fins commerciales après en avoir acheté 500 exemplaires. Mais il a dit qu’à l’époque, cela ressemblait plus à une faveur faite à des amis qu’à une décision commerciale, car il pensait que « ces gars-là ne récupéreront jamais leur argent ».

« Les voir passer du statut de deux gars en difficulté qui s’en sortent à peine à celui de multimillionnaires, c’est cette histoire de rêve américain qui n’arrive jamais », a déclaré DiBernardo, qui reste ami avec les deux artistes.

L’exposition détaille l’émergence des Tortues en tant que phénomène mondial, mettant en vedette des personnages obsédés par la pizza avec des slogans tels que « cowabunga » et « booyakasha ».

Parmi les points forts de l’exposition figurent une console de jeux vidéo sur laquelle les visiteurs peuvent jouer aux jeux d’arcade des Tortues, des disques vinyles des bandes sonores des films des Tortues et des bandes dessinées des Tortues signées en première diffusion, dont certaines valent des dizaines de milliers de dollars. Le pouvoir marketing des Tortues est également mis en valeur, avec tout ce qu’il faut, des décorations de Noël inspirées des Tortues, des tapis et des sacs à dos jusqu’à une brosse à dents parlante.

Au milieu de tout cela se trouve un ensemble de statues massives en bronze représentant les quatre tortues – Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael – ainsi que le rat mutant et le sage résident, Master Splinter. Cette exposition est l’une des 12 réalisées dans le cadre d’une collecte de fonds par Eastman au profit d’un musée de Northampton, dans le Massachusetts.

« Les Tortues Ninja sont une franchise internationale de plusieurs milliards de dollars, et elles sont nées ici à Dover », a déclaré Jonathan Nichols, directeur exécutif du musée Woodman. « Il était donc évident pour nous d’intégrer les Tortues Ninja ici. Cette galerie est vraiment une célébration de l’histoire des tortues depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. »

Selon Eastman, l’exposition démontre l’attrait général des Tortues, qu’il attribue à leur nature héroïque et au fait qu’elles fonctionnent presque comme une famille qui se chamaille mais qui travaille aussi mieux en équipe. Les fans aiment aussi le fait qu’elles soient « quatre tortues vertes mutantes qui ne sont d’aucune race, croyance ou couleur ».

« N’importe qui peut être une Tortue », a déclaré Eastman, qui vit désormais en Arizona mais prévoit de participer à une convention de bandes dessinées à Manchester, dans le New Hampshire, plus tard ce mois-ci. Il a déclaré qu’il aimait « parler aux fans non seulement de ce qu’ils aiment chez leur Tortue », mais aussi « de quelle est leur Tortue préférée ».

« Je leur demande à qui ils s’identifient. Cela en dit long sur leur personnalité », a-t-il ajouté.

L’ouverture de l’exposition s’inscrit dans le cadre d’un effort plus vaste, attendu depuis longtemps selon certains, de Dover pour accueillir les Tortues Ninja. Un panneau historique a été érigé à côté du musée l’année dernière, reconnaissant Dover comme le lieu de naissance des Tortues Ninja. À quelques pâtés de maisons de là, une bouche d’égout décorative a été placée devant un terrain vide où se trouvait autrefois la maison des créateurs.

« J’ai grandi ici à Douvres et je n’avais aucune idée que je grandissais dans la ville où ils ont été créés », a déclaré Nichols. « Donc, une fois que cela a commencé à être mis au premier plan, je pense qu’il a fallu un énorme effort dans la ville pour vraiment le faire connaître. »

Nichols a déclaré que quelques fans de renom avaient déjà visité le musée, vêtus des tenues des Tortues. Mais l’autre jour, l’exposition attirait des visiteurs venus découvrir d’autres parties du musée et qui se sont retrouvés à repenser aux souvenirs des Tortues.

« Ce ne sont que des souvenirs des Tortues en train de manger de la pizza », a déclaré Heidi Stephenson, qui était en visite avec sa famille depuis le Canada.

David Sarge, un cuisinier de Pennsylvanie qui était un collectionneur passionné de bandes dessinées lorsqu’il était adolescent, a déclaré que l’exposition lui rappelait des souvenirs d’une convention de bandes dessinées à Portsmouth, dans le New Hampshire, où la première bande dessinée avait été vendue. Il avait acheté des éditions signées des deux premières bandes dessinées des Tortues, mais avait laissé l’exubérance de la jeunesse prendre le pas sur ce qui aurait pu être un jour de gros salaire.

« Je les ai échangés peu de temps après contre du cannabis et je le regrette encore aujourd’hui », a-t-il déclaré en riant.