Cow Bit par K-9 Kicks Deputy qui a chargé K-9 pour avoir mordu la vache

Une série rare et improbable d’« événements malheureux » a eu lieu en Caroline du Sud lorsqu’un policier a été frappé par une vache pour avoir attaqué un chien qui a mordu la même vache. Cela semble un peu compliqué à comprendre, non? La séquence particulière d’événements étranges s’est déroulée à Georgetown, en Caroline du Sud, en janvier 2020, mais l’histoire a récemment attiré l’attention des internautes après qu’un tweet est devenu viral le 13 mai. une vache à l’air féroce effrayant un policier. Mais ce qui ressortait le plus, c’était le titre unique, «K-9 mord la vache, l’adjoint Tases K-9, l’adjoint de Cow Kicks», ainsi que la légende hilarante «de nouveaux ciseaux à papier de roche viennent de tomber».

Le tweet a laissé Internet en deux, les laissant déconcertés par la complication de la situation et accumulé près de 3 lakh likes et plus de 45000 retweets.

Selon Unilad, le 22 janvier de l’année dernière, un adjoint du bureau du shérif du comté de Georgetown a répondu à un appel de cambriolage vers 16 heures en Caroline du Sud. L’appel s’est par la suite révélé infondé, mais quelque chose de «étrange» s’est produit ce jour-là lorsque le chien policier a été distrait par une vache voisine et s’est dirigé vers le bovin et l’a mordu. L’adjoint a été forcé de taper son propre K-9 pour tenter de désamorcer la situation, mais personne n’aurait imaginé ce qui allait se passer ensuite. La vache a eu peur et a fini par donner des coups de pied au député et au propriétaire, leur laissant des blessures mineures.

Les utilisateurs de Twitter amusés ont rempli la section des commentaires avec des réponses amusantes. Jetez un œil à certains d’entre eux:

Ciseaux coupe le papier Couvre-papier RockRock écrase le lézard Le lézard empoisonne SpockSpock brise les ciseaux Les ciseaux décapite le lézard mange le papier Le papier réfute SpockSpock vaporise Rock (et comme il l’a toujours fait) La vache mange l’adjoint – Ken Wynn 💉😷↔️ 🇪🇺🏳️‍🌈 👬🐶🐱🐱 (@ highfielder80) 13 mai 2021

Cependant, l’image utilisée dans le tweet est liée à un autre incident amusant en Allemagne qui a eu lieu en 2016, rapporte Snopes.

À Schmira, en Allemagne, une vache s’est échappée de son étable vers un champ voisin et dans un jardin qui a conduit à une poursuite. Finalement, l’animal a été narcotisé après quoi il a écrasé les agents mais n’a blessé gravement personne.

