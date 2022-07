COVID: Wuhan ferme un district de 1 million de personnes sur 4 cas

La métropole chinoise de Wuhan a fermé un district de près d’un million de personnes après avoir détecté quatre cas asymptomatiques de COVID, car l’épicentre d’origine de la pandémie ne prend aucune chance d’empêcher une autre épidémie dans le cadre de la politique stricte de zéro-COVID de la Chine.

Les autorités du district de Jiangxia à Wuhan, qui abrite plus de 970 000 personnes, ont annoncé mercredi que ses principales zones urbaines appliqueraient trois jours de “mesures de contrôle temporaires”.

Les lieux de divertissement – ​​y compris les bars, les cinémas et les cybercafés – les petites cliniques et les marchés de produits agricoles ont été fermés ; les repas au restaurant et les grands rassemblements, des spectacles aux conférences, ont été suspendus ; tous les lieux de culte ont été fermés et les activités religieuses interdites ; tandis que les institutions de tutorat et les attractions touristiques ont interrompu leurs activités, selon un communiqué du gouvernement.

Tous les transports publics, des bus aux services de métro, ont été suspendus et les habitants ont été invités à ne pas quitter le quartier sauf en cas d’absolue nécessité.

Les autorités ont également identifié quatre quartiers à haut risque où les résidents sont interdits de quitter leur domicile. Quatre autres quartiers ont été désignés comme à risque moyen, ce qui signifie que les résidents ne peuvent pas quitter leur enceinte.

Les mesures visaient à “réduire davantage le flux de personnes, à réduire le risque d’infection croisée et à atteindre le zéro COVID dynamique dans les plus brefs délais”, indique le communiqué.

Les restrictions radicales sont intervenues peu de temps après que les autorités du district de Jiangxia ont annoncé la découverte de quatre infections asymptomatiques mardi soir. Deux ont été détectés lors de tests de conduite réguliers, tandis que les deux autres ont été retrouvés parmi leurs contacts étroits.

Wuhan, une plaque tournante du transport et de l’industrie dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a imposé le premier verrouillage COVID au monde au début de 2020 pour contenir le coronavirus déchaîné, après avoir initialement minimisé l’épidémie et fait taire les agents de santé qui tentaient de déclencher des alarmes.

Le verrouillage strict a fermé les entreprises et confiné les résidents chez eux pendant plus de deux mois. Le verrouillage paralysant a entraîné un coût personnel énorme pour les résidents, mais a finalement réussi à apprivoiser le virus.

Malgré la mauvaise gestion initiale, le gouvernement chinois a annoncé que Wuhan était une réussite dans sa lutte contre la pandémie. En août 2020, alors qu’une grande partie du monde était aux prises avec le COVID-19, Wuhan a fait la une des journaux internationaux en organisant un festival de musique électronique dans un parc aquatique en plein air, avec des milliers de personnes faisant la fête sans masque ni mesure de distanciation sociale en vue.

Pendant ce temps, les mesures strictes de verrouillage instantané, de tests de masse et de quarantaine stricte ont été utilisées par les autorités de toute la Chine pour contenir les épidémies sporadiques, dans ce qui est devenu connu sous le nom de stratégie zéro-COVID.

Cette approche avait été principalement efficace pour freiner les poussées de COVID en Chine jusqu’à cette année, lorsque la variante hautement transmissible d’Omicron a provoqué la plus grande épidémie du pays depuis Wuhan.

Le centre financier de Shanghai a été placé sous plus de deux mois de blocage meurtrier, déclenchant un tollé public face à des pénuries alimentaires généralisées et des soins médicaux retardés pour les patients d’urgence. Les villes et villages du pays ont également été soumis à des degrés divers de restrictions à mesure que les infections éclatent, certaines villes frontalières subissant des fermetures intermittentes pendant des mois.

Les fermetures ont également causé d’importants dégâts à l’économie chinoise, la plongeant dans la croissance trimestrielle la plus lente depuis le début de la pandémie.

Alors qu’une grande partie du monde est sortie de la pandémie, les responsables chinois, dont le dirigeant du pays Xi Jinping, ont promis à plusieurs reprises de s’en tenir à la politique zéro-Covid, citant le faible taux de vaccination chez les personnes âgées.