Covid Warrior, un enseignant de Mumbai, transporte gratuitement des patients vers des hôpitaux dans sa voiture

Au milieu de la deuxième vague dévastatrice de la pandémie de Covid-19, les gens se rassemblent pour donner un coup de main dans toutes les capacités possibles.L’ancien batteur indien VVS Laxman a partagé l’histoire d’un de ces guerriers – Dattatraya Sawant, une enseignante basée à Mumbai. , qui a converti son autorickshaw en ambulance mobile pour aider les patients Covid à se rendre gratuitement à l’hôpital.

Sawant, qui vit dans la banlieue de Ghatkopar, enseigne en tant que professeur d’anglais à temps partiel à l’école Dnyansagar Vidya Mandir.

Laxman a également publié une photo de l’agence de presse ANI dans lequel Sawant peut être vu debout dans un kit EPI jaune en plus de son autorickshaw.

Dattatraya Sawant, institutrice de profession et chauffeur de pousse-pousse à temps partiel, offre des promenades gratuites en pousse-pousse aux patients COVID.Il prend et dépose les patients de l’hôpital sans les charger. Chapeau à sa noble initiative. Priez pour que nous surmontions cela bientôt pic.twitter.com/fieGYvWQCu – VVS Laxman (@ VVSLaxman281) 1er mai 2021

Compte tenu du nombre croissant de patients Covid dans le Maharashtra et du manque d’installations de transport pour les patients pauvres, Sawant a commencé à offrir ce trajet gratuit dans le nord-est de Mumbai à partir du 15 avril lorsque le ministre en chef a annoncé le verrouillage de l’État. Jusqu’à présent, Sawant a fourni des voyages gratuits à 26 patients Covid. Il porte un kit EPI et désinfecte son véhicule tout en transportant les patients à l’hôpital ou en les ramenant à la maison à leur sortie.

Sawant a déclaré qu’il continuerait à fournir ce service aussi longtemps que la vague Covid-19 se poursuivra.

Laxman a apprécié cette noble action de Sawant sur le site de micro-blogging et a prié pour que cette crise nationale se termine bientôt. Son message a reçu plus de 2400 likes et les internautes ont également salué son travail tout en exprimant leur inquiétude pour sa santé. Quelques-uns se sont également manifestés pour aider Sawant afin qu’il continue à faire le service social.

Sawant parvient à faire fonctionner le pousse-pousse avec le salaire qu’il gagne en tant qu’enseignant et sa femme contribue également.Lorsque la nouvelle de son acte noble se répand sur les plates-formes, la Mumbai Cricket Association se présente pour aider Sawant dans son entreprise. Le ministère des Affaires corporatives a également annoncé qu’il couvrirait l’intégralité du coût du carburant dépensé dans son autorickshaw.

